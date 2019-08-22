以安全为基石 中企通信SD-WAN方案让数字化转型轻装上阵

至顶网计算频道 08月22日 新闻消息（文/李祥敬）：随着数字化转型推动业务的未来发展，愈来愈多关键业务的应用程序和平台将转移至云端。企业客户对灵活、多样化和云基础的广域网（WAN）技术需求日增，软件定义广域网（SD-WAN）成为企业关注的焦点。SD-WAN能够实现帮助企业用不同的组网（包括专线、互联网等）方式进行捆绑，并且融合成统一的连接方式，同时能够实现满足不同应用的QoS。从2017年的新兴技术发展到2018年成为行业的主流，研究公司IDC预测2018年SD-WAN收入将达到23亿美元，到2021年复合年增长率将达到69%，超出80亿美元。

近日，中企通信与Fortinet宣布联合优化CeOne-CONNECT Hybrid混合广域网方案，帮助企业提升业务灵活性，重新定义现今企业的基础架构。中企通信的CeOne-CONNECT Hybrid提供多元化综合的端对端网络解决方案，不但满足市场瞬息万变的技术需求，更能帮助企业打破IT传统的封闭架构，引领基础网络架构走向开放之路。企业客户不仅能够通过该方案获得基于高级安全部署特征的软件定义广域网，更将借势中企通信覆盖广泛的网络服务及多市场与地区的专业支持，实现业务拓展，这一联合方案实现了1+1大于2的总体效果。

从左到右:中企通信首席信息及创新总裁邝伟基、中企通信产品部副总裁蓝泰来、Fortinet中国区总经理李宏凯、Fortinet北方区销售总监张媛

目前企业纷纷采用软件定义广域网解决方案。有别于传统网络技术，CeOne-CONNECT Hybrid可利用先进的网络技术及智能部署，通过原有专有网络及互联网资源，同时享受传统专有网络技术的网络安全及服务质量保障。该方案可以提供简单的自动化操作、零接触部署、高应用程序性能，并可通过任何可用的传输方式优化云之间的连接。企业在加快业务部署速度的同时，还可以保障业务连续性，轻松打造云网一体化解决方案，满足企业对于提升效率、降低成本、优化客户体验和快速业务变化的需求。

SD-WAN应运而生

当前，企业将自身的业务系统部署在云应用及虚拟架构上。在迈向云端的过程中，网络连接则成为重要一环，网络和云互相交织渗透，云网融合成为必然趋势，对信息链路的灵活连接高服务质量的平衡方案受到企业关注，由此带来SD-WAN市场的蓬勃发展。

中企通信产品部副总裁蓝泰来告诉记者，SD-WAN受到关注，这与整个企业的IT架构跟生态环境发生变化有很大关系。在传统企业的ICT架构中，内网是核心，通过内网连接到一个企业不同的园区、分公司、甚至是数据中心或灾备中心等等，其实都是WAN的概念。

但是现在随着移动互联网和云计算的发展，企业的业务应用更多放到云端，包括各种IaaS和PaaS、SaaS等，这些云应用部署在不同的云平台，整个网络架构变地非常复杂。同时，用户更多通过公网、互联网等接入业务系统，企业为了实现有效管理，就不得不面对互联网环境的复杂性、安全性、性能等问题。在这个情况之下，SD-WAN就应运而生。

Fortinet北方区销售总监张媛表示，随着数字转型的推进，企业要求更迅速的数字化连接，更敏捷的业务交付，接入公有云等技术是必然。同时，多分支型企业例如4S店、连锁医疗、零售等企业随着规模越来越大，业务模式越来越复杂，企业也会考虑到组网的便捷性以及通过组网降低成本，这些都是SD-WAN产生的客观动力。

SD-WAN可以同时管理不同网络的连接方式并将最适合的网络去匹配相关的应用需求。理想很美好，但是现实很残酷。SD-WAN的目的在于解决企业在新形势下的网络困境，但是SD-WAN也给企业带来了挑战，而且现有SD-WAN的成熟度和安全度还有一定的提升空间。比如SD-WAN的讨论更多是网络层面，对于安全并没有过多关注。随着网络安全法、等保的推进等，中国企业对于安全的意识会不断加强。

蓝泰来说，SD-WAN帮助企业实现高效的链路质量，比如可视化、应用感知、安全以及管理等。特别是安全，以前企业内网都是专用网络，安全这个问题可能相对比较简单，但当你整个网络暴露在公网环境，如何设置安全架构就非常关键了。“这也是中企通信与Fortinet联合优化SD-WAN解决方案的原因，中企通信的服务能力结合Fortinet产品的能力为客户打造整体化的SD-WAN解决方案。”

以安全为突破口

众所周知，Fortinet专注于安全，为整个IT基础设施提供覆盖面广、真正集成的高性能安全保护。其实，Fortinet在SD-WAN方面也有深厚的布局。Fortinet在安全层面拥有可覆盖整个攻击平面的安全能力，而且支持多种安全SD-WAN架构，在NSS实验室为软件定义广域网进行的首次测试中，获得了“推荐”评级；在性能、成本等方面，Fortinet的SD-WAN专业芯片可带来相较传统设备高达10倍的性能提升，同时在VoIP和视频流量的体验质量、互联性能和性价比方面均名列前茅。

Fortinet中国区总经理李宏凯表示，SD-WAN解决的是不同分支零散的网络加入到云和互联网之后，所带来的敏捷网络和敏捷安全的需求。在企业进行动态敏捷交付业务的时候，选择SD-WAN既保持了原有业务的稳定性，又能使得新业务快速交付，也拥抱了新的技术。

但是SD-WAN本身就是跨界的技术，涉及网络、内容、应用路由、安全防护、路由优化、链路均衡等。对于采用SD-WAN技术企业来讲，提升链路质量的同时不能忽略其带来的安全问题。 Fortinet SD-WAN解决方集成了下一代防火墙（NGFW）、SD-WAN、高级路由和WAN优化功能，在统一产品中提供了由安全驱动的广域网络边缘转换。

李宏凯说，Fortinet的安全管理与中企通信的管理体系是完全一致的，基于双方的合作，能够为企业用户提交更完整的SD-WAN解决方案，以及敏捷交付的安全能力。“Fortinet是安全行业的领导者，可以提供最佳的安全SD-WAN架构。中企通信能提供一种链路的快速部署、完善的网络质量控制和集成化的安全、运维的能力，这是一个完美的结合。这种完美的结合可以给企业用户提供更优化的应用性能和完整的SD-WAN安全架构，包括企业未来业务的敏捷交付和安全防御都能得到一个最佳的保护。”

蓝泰来还以一个客户案例来说明安全对于SD-WAN的重要意义。该公司是一家海外的零售公司，其规模大概有350个店面分支，每个店面通过专线接入，公司的业务系统也很完善，同时他们对于安全合规非常重视。但是问题是通过专线接入，成本非常高。但是如果通过单纯的互联网连接的话，他们也觉得不够安全。这个时候中企通信与Fortinet联手优化的SD-WAN是最优选择，可以解决客户需求。

在中企通信与Fortinet联手优化的SD-WAN方案中，由于采用月费模式，客户无需一次性投入；通过单一设备实现SD-WAN和安全功能；SD-WAN与MPLS组合使用，优化带宽使用率；中企通信提供一整套管理服务，包括日常运维、监控、告警、故障排查、备件更换等，减轻客户运维压力；而Fortinet所提供的SD-WAN解决方案可扩展提供实时查看SD-WAN状态；中企通信提供一站式解决方案，发生任何问题，客户仅联系中企通信即可。

在具体的方案落地上面，中企通信首席信息及创新总裁邝伟基表示，中企通信会有经验丰富的技术和业务专家团队帮助企业规划设计整个网络架构，给出最好的方案。同时，中企通信也会在安全层面进行建议，毕竟在SD-WAN上安全是非常重要的。“中企通信与Fortinet通过开放API进行了有效整合，并提供了可视化的安全管理平台，方便企业洞察安全形势。而且中企通信还提供了7乘24小时的高品质服务，保障客户网络和信息安全。”

邝伟基继续表示，Fortinet综合且强大的安全能力交付，联合中企通信对行业客户的增值服务能力，CeOne-CONNECT Hybrid混合广域网（SD-WAN）方案，使用户可以根据业务需求定制其广域网，提高链路使用率，以及应用的QoS。同时特别是针对目前中国企业缺乏的可持续安全现状，由于防火墙或者路由器的规则设置越来越复杂，他们在安全管理方面面临的挑战越来越大。中企通信与Fortinet可以帮助这些企业打造一个有效可持续性的安全管理。

李宏凯补充说，在双方的合作中，中企通信是真正给用户进行交付解决方案和提供服务的角色，而Fortinet提供产品和解决方案。双方在帮助客户进行SD-WAN部署的时候就首先把安全考虑进去了，加上中企通信可视化的安全交付管理能力，这样能够保证给用户的服务到交付是最好的。“未来双方的合作还有很大的空间，合作的力度还要再加强，Fortinet的产品与解决方案多样且灵活，希望与中企通信平台把整个方案做得更加夯实一些。”

结语

当前SD-WAN非常流行，它切实解决了企业在如今复杂应用环境下的组网需求。然而安全特性缺失的网络基础架构很可能会导致未来的数据风险甚至需要重复建设，中企通信与Fortinet强强联手打造的以安全为中心的SD-WAN解决方案，帮助企业实现更智能、安全、高效且灵活的网络部署、管理和优化方式，支撑业务创新，从而推动数字化转型轻装上阵。