英特尔发布首款人工智能专用芯片Springhill

英特尔今天在以色列海法的一次特别活动中，悄然推出了首款专用人工智能处理器。

英特尔今天在以色列海法的一次特别活动中，悄然推出了首款专用人工智能处理器。

这款名为Nervana Neural Network Processor for Inference的处理器（也称为Springhil），是在位于海法的英特尔实验室开发的，据称是专为运行人工智能工作负载的大型数据中心设计的。据路透社报道，它基于改进的10纳米Ice Lake处理器，能够处理密集型工作负载，同时能耗极少。

英特尔表示，包括Facebook在内的多家客户已经开始在他们的数据中心使用该芯片。

Nervana NNP-I芯片是英特尔“AI无处不在”战略的一个组成部分。英特尔采用GPU、FPGA以及定制的ASIC来处理人工智能中的各种复杂任务，包括创建用于语音翻译和对象识别神经网络，以及通过推理过程运行训练模型。

Nervana NNP-I芯片足够小，可以通过所谓的M.2存储设备部署在数据中心，然后插入主板标准的M.2端口。这样就可以让英特尔标准的至强处理器从推理工作负载中脱离，更专注于一般性的计算任务。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“大多数推理工作负载都是在CPU上运行完成的，即便是像Nvidia T系列这样的加速器可以提供更高的性能。当延迟无关紧要而原始性能更重要的时候，则首选是加速器。英特尔的Nervana NNP-I旨在与Nvidia甚至Xilinx FPGA这样的分立加速器展开竞争。”

英特尔表示，Nervana NNP-I芯片实际上是改进版的10纳米Ice Lake芯片，带有两个计算机核心，图形引擎被剥离以容纳12个推理计算引擎，这些目的都是为了加速推理过程，也就是针对语音和图像识别等任务实施经过训练的神经网络模型。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，这对英特尔来说是一次重要的发布，因为此前英特尔在人工智能推理方面基本处于观望状态。

Mueller说：“英特尔正在提升在能耗和存储方面的能力，并在处理器套件中寻求协同效应。由于Springhill是通过M2设备和端口部署的，这在几十年前称为协同处理器，这有效地卸载了至强处理器。但我们必须等待，看看Springhill能否与更专业的、通常是基于GPU的处理器架构相抗衡。”