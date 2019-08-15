VMware意图收购Pivotal加码Kubernetes

于2013年分拆出去的软件公司Pivotal正在寻求与母公司VMware重新团聚。

于2013年分拆出去的软件公司Pivotal正在寻求与母公司VMware重新团聚。

这两家公司均由Dell Technologies持有多数股权。两家公司表示，正在收购进行谈判，价格为每股15美元，比Pivotal昨天收盘时的股价溢价高出80％。

两家公司今天提交给联合证券交易委员会的联合报告中披露了收购细节。该文件显示，两家公司的代表正在“就一项交易谈判达成最终协议，以每股15美元的价格收购Pivotal A类普通股所有已发行的股票”。

Pivotal的主要产品是Cloud Foundry开源平台的商业化版本，名为Pivotal Application Service（PAS），用于软件开发。PAS为开发人员提供了一系列云、框架和应用服务，让开发人员能够更轻松地构建、测试、部署和扩展运行在各种云平台上的应用。

Pivotal与VMware有着密切的合作，主要是通过他们的Pivotal Container Service（PKS）联合服务将Kubernetes容器编排管理器与其平台集成在一起。PKS通过处理许多复杂的配置任务，帮助开发人员大规模管理大量Kubernetes集群。

最近，Pivotal公布了另一项名为PAS on Kubernetes的服务，该服务为基于Cloud Foundry的平台增加了更多功能，适用于那些希望将应用转移到软件容器中的开发人员，让他们无需更改就可运行在多个计算平台上。

市场研究公司Wikibon分析师Stu Miniman曾在6月预测了Pivotal和VMware之间可能进行的合并，他表示这笔交易是有意义的，因为两家公司都希望在Kubernetes上“全力以赴”。

“Pivotal Labs是一个帮助客户采用云原生方法的优秀团队。当Pivotal创立的时候，VMware与Cloud Foundry的发展方向之间存在巨大差异，但他们需要更紧密地联系在一起，以便双方在未来取得成功。”

Pivotal在2018年4月首次公开募股，最初表现相当不错，但6月份公布了令人失望的第一季度盈利结果并大幅削减未来三个月的收入目标后，股价在6月份下跌了28％。

然而，Pivotal的股价因收购传闻而反弹，在昨天的盘后交易中飙升近70％。

另一位Wikibon分析师Dave Vellante表示：“VMware是戴尔的软件‘母舰’，在上市执行、工程设计卓越性以及为股东持续创造价值方面一向十分出色。另一方面，Pivotal也一直在努力实现行业领导力和市场贴合度。”