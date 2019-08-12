当混合云成企业“标配”，华为云HCS正加速行业场景化创新

以客户及市场需求为导向，HCS加速了政企客户的云化进程。同时，HCS提供政企云化“黑土地”，联合各行业合作伙伴围绕技术创新、产品创新，一起将云化能力深入到业务应用，适配多行业多场景的数字化转型，帮助客户实现商业成功。

至顶网计算频道 08月12日 新闻消息（文/李祥敬）：随着IoT、5G等技术的兴起，世界正在进入万物互联的智能时代。在云＋AI＋5G时代，更多样化的应用会汇聚在云上，更多样化的算力会产生在云上。进入多元算力阶段，我们获取算力的方式也日渐多样化，比如本地部署、公有云、私有云、混合云等。特别是混合云成为当下多云时代的重要选择。IDC预测，未来混合云将占据整个云市场份额的67%；Gartner预测，到2020年，90%的组织将利用混合云管理基础设施。

近日，华为云在北京举办“鲲鹏凌云，开启多元新架构”论坛，基于鲲鹏处理器，华为云推出鲲鹏云服务和解决方案，开启云上的多元新架构，并发布“鲲鹏凌云伙伴计划”。同时，华为云Stack（HCS）——业界首个基于鲲鹏算力的全栈混合云解决方案，作为华为云多元化部署的重要支撑也亮相大会。

华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来表示，华为具备从芯片到服务器到云平台的全栈自主创新能力，软硬件深度协同使华为云鲲鹏云服务具备极致性能。未来，华为云也将继续保持开放的架构，为企业提供多元化的云服务和解决方案，更好地满足客户不同场景的需求。

鲲鹏助力HCS打造更开放、高效、安全的全栈混合云

华为云CTO张宇昕指出，面向政企客户的数字化、智能化转型，传统应用上云、企业应用移动化/社交化、核心应用智能化、应用泛在联接成为同时并存的需求，华为云提供包含鲲鹏、昇腾甚至GPU、FPGA、自研加速器在内的多样计算能力，支持从视频处理、到移动应用、到AI、到IoT等多样应用汇聚上云，提供最佳的性能、价比、能效比。

针对行业的特点和客户对数据和隐私保护、安全的要求，华为云的鲲鹏云服务还提供Huawei Cloud Stack和Huawei Cloud Stack Online的混合云交付模式。基于多样的计算能力，华为云支持多行业应用，实现多形态部署。

基于鲲鹏算力的华为云Stack（HCS）全栈混合云解决方案拥有自底向上包括芯片、物理基础设施、操作系统、云平台、数据库、大数据、云管理等端到端自研能力的全栈云，提供计算、存储、网络、安全、灾备、大数据、数据库和PaaS（平台即服务）等丰富的云服务。其具备如下几大优势：

自主创新——HCS整体解决方案拥有诸多自研关键核心组件，竞争力业界领先。从鲲鹏920处理器、自研hi1822智能网卡，到业界性能最优的TaiShan服务器和智能存储OceanStor Dorado等全系列基础设施。在软件层，除了自研操作系统外，还有几大核心自研组件：OpenStack云操作系统FusionSphere、分布式存储FusionStorage、PaaS平台FusionStage、GaussDB、大数据平台FusionInsight、云管理平台ManageOne。

基于上述全栈的基础设施， HCS提供全系列云服务，涵盖IaaS、PaaS、DaaS三层服务，支持x86、鲲鹏双栈应用，3管理节点起步，满足客户前期小规模建设需求，通过10类40＋云服务，支撑传统业务应用云化、创新性容器类应用和云原生应用。

智能高效——利用全栈的优势，HCS能够实现软硬协同优化，性能领先传统架构。HCS充分释放TaiShan服务器多核高吞吐硬件优势，整机支持虚拟机密度较之前同等水平双路服务器可以提升9%。

同时针对数据面需要平台提供高吞吐、低时延的转发能力的场景。社区开源OVS性能不足，用于高转发业务时，面临着严重的转发性能瓶颈。而华为的智能网卡可以把OVS数据转发过程中的计算能力卸载到网卡芯片上减少数据在用户态和内核态的传输，网络带宽相比软件OVS带宽提升2倍以上，网络转发速率提升3倍以上。

在图像识别（ResNet50-on-ImageNet，93%以上精度）的总训练时间上，当采用128块V100时，在华为云一站式AI开发平台ModelArts上模型训练时间仅需4分08秒，刷新了斯坦福大学的DAWNBenchmark9分22秒纪录成绩。华为云ModelArts实现了更低成本、更快速度、更极致的体验。

安全可靠——在大数据分析场景下，数据集中后安全风险将会加大，HCS的大数据服务可以提供基于鲲鹏芯片的国密加密算法，数据加密态传输和存储，计算时芯片内解密，保障数据的最高级安全。在业务连续性场景下，HCS实现全方位多维度安全保护措施，可以为政务云等行业云平台提供云基础设施安全和容灾、租户级安全服务和容灾服务，保障用户放心用云，同时满足监管要求。

开放架构——在生态建设方面，HCS开放南向和北向接口，往下兼容不同厂商的服务器、存储、网络等基础设施，往上开放标准接口对接不同行业合作伙伴的行业应用。此外，华为云＋鲲鹏芯，构建两大开放平台，积极融入产业主流生态。构建在线创新中心，完全开放，提供丰富配套资源，支持ISV远程在线适配，联合ISV共同发布结果，共同推广创新解决方案；应用市场汇聚各行业已完成适配改造的生态应用，面向开发者开放，为行业客户提供丰富优质应用，为开发者提供全流程指导服务及相关配套工具。

真实力展现 华为云竞速混合云赛道

随着企业用云率的持续提升，混合云的优势愈发凸显。多云管理，云网协同和安全方面能力的提升，加速了混合云在各个行业的深入应用。混合云正逐步成为企业用云的主流模式。

除了用户的应用比例不断提高外，各大厂商也在混合云市场继续发力。围绕混合云的布局成为产业热点，IBM以340亿美元的大手笔收购红帽，强势发力混合云市场；AWS推出混合云产品AWS Outposts；微软Azure Stack混合云产品架构获得认可等等。在混合云的赛道上，华为云从未缺席。

毋庸置疑，现在混合云已经不是趋势，而是正在发生的事实。

对于企业来说，混合云成为上云的标配是由多方因素驱动的。比如对于大型企业而言，一朵云显然无法满足他的业务部署需求。大型企业更多是从业务维度选择合适的云，首先，面临互联网化和数字转型的需求，企业需要快速获取公有云提供的创新应用和能力，缩短创新周期，同时无需自行建设冗余资源，降低创新投资成本。其次，对于核心业务与数据，需要基于私有云实现业务云化的同时兼顾安全合规和业务敏捷需求。随着业务成熟和创新需求，越来越多的企业需要更丰富的云平台去实现信息化建设，混合云已经成为企业IT部署的新常态。

对于企业的CIO来说，需要从业务维度选择最合适的云部署应用，满足本地合规、业务创新的需求，实现业务弹性；对于IT部门的管理员而言，混合云可实现资源整合，降本增效，实现精细化的多云管理；对于开发者，混合云提供DevOps平台，提升开发效率，应用无缝多云部署；对于用户而言，混合云实行了一致的使用体验，降低学习成本，快速使用公有云和私有云的云服务，云上、云下服务实现快速联动。

所以，需求驱动未来混合云的发展。真正的混合云应该具备体系化的统一架构带给用户无缝的混合云体验，硬核技术实力解决用户上云难题，丰富混合云场景实践确保业务落地等。

基于这样的理念，华为推出了HCS混合云解决方案，HCS混合云解决方案以私有云为基座，连接华为云提供一致体验平台，提供业界最全服务和多云VDC精细化管理能力，混合云EI智能、混合云应用跨云、混合云DevOps等丰富场景支撑企业数字化转型战略，助力企业业务平滑演进。

因为华为是业界为数不多的拥有私有云和公有云的厂商，特别是在私有云方面，华为在市场上拓展比较早并占据了市场领导地位。为了实现线上线下协同，HCS可以帮助线下的私有云用户更好地借助混合云模式使用上华为云公有云的创新服务。比如华为云在AI、区块链等前沿技术上进行了积极探索，并推出了众多服务。传统政企客户对于数据比较敏感，他们不太愿意将数据放到云端，而通过HCS，这些企业可以利用线上算法，实现线下推理。

场景化落地 最懂政企客户的混合云

作为最懂政企客户数字化转型需求的混合云解决方案，华为云HCS持续深耕政企市场，并取得了不俗的成绩，在金融、交通、政府等重点行业已经实现场景化落地。比如，利用混合云AI助力金融保险智慧理赔，实施交通省界收费站智慧卡口；在多地政府和大型企业成功进行了多云管理实践以及创新应用跨云部署，降本增效；在财政部门搭建混合云DevOps环境，真正实现创新业务快速开发等。

截止目前，华为云HCS混合云解决方案已经服务超过350多个政务云客户和200多个金融云客户，成为政府和大企业上云首选。

结语

可以说，以客户及市场需求为导向，HCS加速了政企客户的云化进程。同时，HCS提供政企云化“黑土地”，联合各行业合作伙伴围绕技术创新、产品创新，一起将云化能力深入到业务应用，适配多行业多场景的数字化转型，帮助客户实现商业成功。

8月15日华为云城市峰会将来到羊城广州，在以大型政企客户为主题的广州站，HCS将带来全新的产品发布及解读。届时，关键技术、核心场景、最新解决方案将会全面呈现，欢迎关注。

此外，9月18日-9月20日，一年一度的2019华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2019）将在上海世博中心举办，届时，华为云HCS将有大咖专家现场展示华为云混合云领域相关进展，更有重磅产品发布，敬请期待。