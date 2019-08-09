华云数据发布首款国产通用型云操作系统 

8月8日，华云数据发布了首款国产通用型云操作系统安超OS。该云OS分为标准版、企业版、高级版三个版本，可以为客户提供完整的一站式政企上云的云操作系统平台和生态解决方案。

至顶网计算频道 08月09日 新闻消息（文/邹大斌）： 8月8日，华云数据发布了首款国产通用型云操作系统安超OS。安超OS分为标准版、企业版、高级版三个版本，可以为客户提供完整的一站式政企上云的云操作系统平台和生态解决方案，帮助客户打造出一个高性能、高可用、高效率及易于安装维护的IT基础设施平台，以加速政府和企业上云进程。

云计算市场一直保持高速增长的态势。根据IDC的研究数据，目前来自云计算的采购已经超过了传统IT市场。在云计算中私有云是一个重要的组成部分，尤其是那些有着比较多个性化、更高安全等需求的企业，私有云是必然之选。降低私有云准入门槛，最大化云计算的价值，正是安超OS的目标。

“中国云计算要走自己的路。” 华云数据集团董事长、总裁许广彬在演讲时表示，中国用户有自己的使用习惯、有自己特殊的业务需求和安全需求。过去是用户适应产品，现在应该是产品适应用户的时候了，安超OS将能更好地满足中国用户的云计算需求。另外，安超OS所有产品技术、专利软著、品牌都拥有国内自主权，符合国家相关安全自主可信的规范要求，让中国用户可以更自信地参与市场竞争。

华云数据集团董事长、总裁许广彬

作为云计算的底层支撑，云操作系统要完成对基层资源的管理和调度，因此是一个比较复杂的软件套件，有着很高的门槛。华云数据集团联席总裁、首席技术官谭瑞忠表示，与服务器操作系统的功能类似，云操作系统需要高度融合基础设施的资源，实现资源弹性扩展、高可用、高性能、高稳定、运维自动化和智能化。安超OS就是按照这一目标研发的，安超OS由存储、计算、网络和统一管理平台四大组件组成。

其中，存储平台（ArSPTM）以用户业务为视角提供存储资源，实现如克隆和快照等企业级数据服务，按需独立扩展存储资源，支持纵向扩展和横向扩展，针对混合工作负载进行优化，支持实时迁移、动态负载均衡、高可用性、数据保护和灾难恢复。

计算虚拟化组件经过虚拟化技术实现对服务器物理资源的抽象，将CPU、内存、I/O等服务器物理资源转化为一组可统一管理、调度和分配的逻辑资源，构建多个同时运行、相互隔离的虚拟机执行环境，实现更低的运营成本、更高的灵活性和更快速的业务响应速度。

网络组件采用软件定义网络作为设计理念，实现网络流量的灵活控制。不同虚拟机之间使用独立的网络资源切片，提供创建和部署虚拟应用程序工作负载的能力。从而提高网络资源利用率，实现弹性网络与业务弹性的动态匹配。

统一管理平台组件通过简单、易用的统一视图平台，轻松实现对服务器、网络、存储、虚拟机等资源的集中管理，实现虚拟化资源的灵活调度、按需扩展以业务或应用为视角统筹管理IT资源。此外还提供Lifecycle Management管理功能，实现对安超OS™部署配置到群集管理的全方面把控。

据华云数据集团联席总裁、首席技术官谭瑞忠介绍，安超OS具有如下四大特点：

1.通用型云操作系统。安超OS支持国内外主流品牌服务器，同时适配大多数芯片、操作系统和中间件，支持利旧与升级，更新硬件时无需重新购买软件，为企业客户提供显著的投资保护，降低企业IT成本。

2.以业务优化为核心。安超OS的操作是细粒度，可以具体到虚拟机，从而可以提供更大的业务灵活度。比如，为每类应用定制不同的存储数据块大小，优化应用读写效率，提供更高的业务性能；数据可按组织架构逻辑隔离，部门拥有独立的副本而无需新建一套云环境，降低企业IT的成本与复杂度；数据重构优先级保证关键业务在故障时第一时间恢复，也能避免业务链启动错误的场景出现。

3.轻量级云创新平台。所有管理策略以虚拟机和业务为核心，不需要配置或管理卷、LUN、文件系统、RAID等需求，从根本上简化了云操作系统的管理。通过标准ISO安装，可实现30分钟平台极速搭建，1分钟业务快速部署。

4.以安全可信为基础。安超OS拥有国内自主的版权，并已通过中国信息通信研究院可信云认证。同时，安超OS在架构上采用全容错架构设计，从数据一致性校验到磁盘损坏，从节点故障到区域性灾难，安超OS还提供端到端的容错和灾备方案，为企业构筑高可用的通用型云环境，为企业的业务运营提供坚实与安全可靠的基础平台。

发布会上，普华基础软件、滴滴AI Labs、天津麒麟、亚信安全、中标软件、深之度、宝德、长城超云、飞腾、浪潮、戴尔科技集团、烽火等合作伙伴在现场与华云数据签署了战略合作协议，希望通过各自的产品和市场优势，多方共同的努力，推动安超OS的广泛应用和产品升级。