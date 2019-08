VMworld前瞻：VMware的战略重点是成为中立的云合作伙伴

有一个令人意外的赢家从公有云领域的竞争中脱颖而出,它不是我们以为的AWS、微软或者是谷歌云,也不是某个热门的初创公司。

相反,它是拥有20年历史的虚拟化先驱VMware,如今VMware已经成为混合云市场的首选合作伙伴。在这场将企业工作负载从本地平台迁移到各自云端的竞赛中,领先的公有云提供商纷纷将VMware作为自己的战略“升级和切换”合作伙伴。这也是VMware首席技术官Ray O'Farrell在接受采访时谈及关于VMware引以为豪的是在多云舞台上成为中立方的原因。

考虑到公有云对VMware业务的战略重要性,市场研究公司Wikibon预计这些合作伙伴关系将成为8月25日至29日在美国旧金山举行的VMworld大会的一大焦点。正如VMware首席运营官Sanjay Poonen在推文中所说,五大公有云提供商——AWS、微软、谷歌、IBM和阿里云——都和VMware有合作关系。

AWS:三大巨头中VMware最看重的公有云合作伙伴?

公有云提供商都在加大对VMware合作伙伴关系的投资力度。

这一点在与AWS的合作伙伴关系中表现最为明显。AWS与VMware合作已经有两年时间,双方几乎在所有方向的合作都在稳步深化,最值得注意的是去年AWS re:Invent大会上发布的一系列公告。VMware Cloud on AWS是AWS与VMware合作伙伴关系的核心,该混合云服务是在AWS公有云中运行VMware的软件定义数据中心堆栈。AWS在该服务中提供弹性的裸机基础设施,在此之上,VMware部署了自己的软件定义数据中心堆栈,其中包括NSX、vSphere和vSAN。

VMware很可能把AWS作为自己合作战略的核心,原因很简单,因为与这个公有云领导者合作的潜在收益会更大一些。它的重点将主要集中在通过两家厂商对技术集成的投资中获益。

为此,今年年初AWS和VMware宣布将更广泛地向客户提供VMware Cloud on AWS,开放给Amazon的合作伙伴网络及AWS自己的销售团队。现在客户可以直接从AWS以及AWS合作伙伴网络已经通过解决方案提供商计划认证的厂商购买VMware Cloud on AWS,而此前客户只能从VMware那里购买该服务。此外,AWS最近针对VMware Cloud on AWS推出了新的合作伙伴赋能追踪计划,以帮助合作伙伴建立专业知识以支持依赖该服务的客户项目。

微软Azure:在VMware集成方面缩小与AWS的差距?

尽管VMware很看重与AWS的合作伙伴关系,但在投资和技术工程设计方面更为深入。微软与VMware Cloud Foundation团队最近重新展开的合作是今年最受关注的混合云公告之一。双方产品组合之间的技术集成可能是今年下半年VMware与Azure合作关系的一大重点。

最重要的里程碑就是今年4月双方宣布扩大合作伙伴关系,微软Azure平台将提供“原生的、获得支持和认证的VMware体验”。具体来说,新的Azure VMware解决方案让用户能够在Azure上运行基于VMware的原生工作负载。双方的共同客户可以在VMware环境和微软Azure中运行、管理和保护具有通用操作框架的应用,同时还可以充分利用客户对VMware vSphere、vSAN、NSX和vCenter解决方案的现有投资。

传统的现代化仍将是微软Azure的关键焦点,因为微软利用VMware的解决方案将企业客户的应用和工作负载升级并迁移到Azure公有云中。Azure VMware解决方案由微软提供并支持,让客户能够在Azure专用硬件上本地扩展和重新部署VMware工作负载,而无需重构应用。此外客户还可以通过Azure与Active Directory、人工智能和“物联网”服务的集成,在Azure上实现VMware工作负载的现代化。

谷歌云:与VMware合作能否助推谷歌云的发展势头?

与VMware的合作伙伴关系也是谷歌的一个重点。对于在公有云市场份额方面难以追赶上AWS和微软Azure的谷歌云(Google Cloud Platform,GCP)来说,这一合作关系至关重要。

除了尝试和AWS微软类似的VMware集成之外,现在还不清楚谷歌云在与VMware的合作伙伴关系中能做些什么让自己在公有云大战中具有竞争优势。不过,谷歌云最近发布了一系列与VMware合作的公告,其中最值得注意的就是两家厂商在各自解决方案组合中投入的广度和深度。

上周,谷歌云宣布推出了一项新的解决方案,让VMware与谷歌云的共同客户能够在谷歌云平台上运行VMware工作负载。这套新的解决方案将于今年晚些时候通过Google Cloud Marketplace提供,并采用VMware Cloud Foundation基础设施软件。谷歌云将为双方的共同客户提供在混合云部署中运行基于VSphere虚拟机的工作负载和基于Anthos的容器化应用选项。该解决方案采用来自VMware云验证合作伙伴CloudSimple的技术,以VMware vCenter、NSX-T和vSAN产品,以便跨混合云实现服务器、网络和存储资源的虚拟化。谷歌云将与CloudSimple一起提供第一线的支持,以确保迁移的工作负载和应用得到企业级的服务。

在此之前,谷歌云和VMware最近一次宣布重要公告是在4月初,当时谷歌宣布自己新推出的Anthos混合云解决方案将运行在VMware vSphere上,支持在VMware vSAN上管理持久存储卷,以实现内部有状态的容器化工作负载。当时,谷歌还公布了面向VMware NSX Service Mesh和SD-WAN by VeloCloud的GCP集成,让客户能够轻松部署并获得对混合工作负载的可见性。几周前,谷歌刚刚宣布推出了一个针对VMware vRealize Automation的插件,以支持混合云部署中GCP资源的统一部署、协调和管理。

要知道,谷歌云和VMware的合作伙伴关系并不是最近才开始的。去年,谷歌云和VMware预览了一个插件,该插件让VMware用户能够将谷歌Compute虚拟机和存储桶配置到谷歌的云端,但不支持将VMware虚拟机配置到谷歌云。VMware用户使用该插件就可以根据特定应用需求配置谷歌虚拟机,包括启用对Google Compute Engine的Nvidia Tesla P100 GPU的访问,这些GPU可用于加速机器学习模型的训练。此外该插件还支持其他IT基础设施设置、资源配置和自动应用交付,以及从VMware到GCP的容器管理配置功能。

此外,谷歌还在两年前宣布与VMware合作将本地Kubernetes容器编排功能与Pivotal Container Service结合在一起。

VMworld 2019大会肯定还会有和其他合作伙伴的新闻,以及关于VMware如何将新收购的技术——Bitfusion、Avi Networks、Bitnami、AetherPal、Heptio、CloudHealth等——整合到自己混合云产品组合中的公告。