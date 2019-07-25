玩出跨界 看青云QingCloud如何打造无边界网络

在CIC 2019云计算峰会上，青云QingCloud云计算基础平台研发总监陈海泉宣布了众多网络革新，上海1区升级为区域并采用全新网络架构，包括叶脊拓扑网络架构、SDN 4.0、网卡硬件加速等，并支持同城多活。

至顶网计算频道 07月25日 新闻消息（文/李祥敬）：7月25日，由青云QingCloud主办的Cloud Insight Conference（CIC）2019云计算峰会重磅开启。作为一场以“硬核 IT”和“干货烧脑”著称的大会，CIC 2019继续秉承着科技前沿与企业实践并重的思路策划，涵盖容器&微服务、高可用、超融合与软件定义存储、云原生数据库、IoT与边缘计算、混合云、SDN &SD-WAN、数字化转型、工业互联网等当下最热门的话题，邀请众多重磅嘉宾开展主题演讲并分享精彩观点，为现场嘉宾带去一场极具产业广度与思想深度的巅峰盛宴。

经过这么多年的发展，云计算的相关技术已经非常成熟。在网络方面，企业需要良好的、可靠的网络连接到云；而云服务商也需要提供一个高速、稳定、灵活的网络来支撑用户的云端业务。

在CIC 2019云计算峰会上，青云QingCloud云计算基础平台研发总监陈海泉宣布了众多网络革新，上海1区升级为区域并采用全新网络架构，包括叶脊拓扑网络架构、SDN 4.0、网卡硬件加速等，并支持同城多活。

网络跨界只为用户打造无边界服务

青云QingCloud网络产品经理陈飞表示，边界的制定是为了满足方便管理和维持秩序，网络边界的制定也是如此。比如我们常见的局域网、城域网、广域网定义了不同的边界范围。这样的好处是显而易见的，比如容易维持内部秩序和相对更小的性能消耗。但是问题也来了，难以打破的边界壁垒和边界网关的性能瓶颈，而且对于大多数商业服务是不想设置边界的。于是，青云QingCloud在网络方面进行了“跨界”。

传统三层⽹网络架构存在诸多不足，例如单故障域；核心交换机成为整体网络瓶颈；依赖STP、LACP、VPC等高级功能；交换机难以升级固件和变更配置等。要知道网络本身是比较复杂的，加上虚拟网络技术会变得更加复杂，VLAN、VXLAN、VRF、VSW和VSI，还有传统防火墙、ACL、安全组等概念令人目不暇接。青云QingCloud的解决思路是放弃高级功能带来的便捷，得到更高的可用性和带宽。

于是青云QingCloud交换机使用叶脊拓扑网络架构，使得每个交换机独立工作，可用性更高；传输多线，带宽更高；使用BGP协议构建全三层网络等。与此同时，青云QingCloud云平台相应的升级——自动运维交换机配置、虚拟网络支持BGP、管理节点使用多活代替vIP漂移、老区扩容节点使用叶脊拓扑网络。

而在SDN方面，青云QingCloud是国内第一个实现SDN商用的云计算公司，目前SDN已经迭代到4.0。陈飞说，青云QingCloud的软件定义网络采用了类似物理网络的架构，这样学习成本和使用成本更低。SDN的演进是从敏态业务向稳态业务发展的过程。传统行业对稳定性、可靠性、可用性的要求，然后是网络安全的要求，网络的关联性和管理的专业性要求SDN不断革新。

所以，青云QingCloud SDN 4.0实现了VPC控制平面和数据平面的升级，控制平面协议改成BGP IPv4＋EVPN，缩短转发路径，网络性能提高，而多活设计，可靠性提升；数据平面采用网卡硬件加速，转发率提升4倍，CPU用量下降到原来的1/5。

陈飞介绍说，青云QingCloud SDN 4.0引入了Mellanox智能网卡加速，专业芯片进行网络流量处理，降低服务器计算性能消耗；可以将网卡绑定给VM，大幅增强VM网络性能；UDP性能提高5倍，CPU使用率下降为五分之一；TCP性能提高20~100%，CPU使用率下降为五分之一。

青云QingCloud SDN 4.0还引入了公网网关设备VG，集中管理公网出口，管理方便；支持更大的公网带宽，性能更强；稳定性更好，更少宕机；HA模式支持硬件的双活，支持在线升级（业务不中断），不惧宕机。

常用的网络边界设备是虚拟路由器，虽然这实现了边界的扩展，可以把不同的二层网络和链路连接起来。不过虚拟路由器如果是一个集中设备就会造成性能瓶颈，所以青云QingCloud把集中的虚拟路由器转成分布式结构，也就是分布式网关。它的优点是服务分布于所有生产节点，分布式虚拟路由器（DVR）存在于所有的计算节点，当所有的网络、虚拟主机需要访问其他的虚拟主机时，首先需要通过计算节点给分布式虚拟路由器发布信息，分布式虚拟路由器再找其他的分布式虚拟路由器，或者通过虚拟路由器找其他的边界设备，如公网网关、基础网络或者负载均衡器。

青云QingCloud VPC Border边界（内网）路由器打通VPC网络，可以连接传统硬件网络，实现公有云跨Region打通VPC，打造云网一体化。除此以外，青云QingCloud SDN 4.0保留简单易用的同时，新增很多专业功能——专用的NFV基础设施，计算节点和网络节点分离，保障计算节点和网络节点的网络性能；NAT网关集群，提升网络出带宽；负载均衡器集群同时支持公网和私网；路由表；ACL等。

除了SDN迭代，SD-WAN（智能广域网）也是青云QingCloud在网络领域的重要布局。SDN是在一个数据中心内，用软件技术构建自己的专属网络；SD-WAN是在多个数据中心内，组成一张网络，这张网络是企业专属的，是软件定义的广域网。

陈飞表示，实现无边界的网络需要用SD-WAN和SDN技术联合起来，通过VPC＋SD-WAN灵活组网，青云QingCloud网络支持Region之间VPC互联以及多网络互联，并支持异地灾备。而且青云QingCloud全面支持双栈IPv6，在SDN 4.0演进后，不管是哪种类型的业务都可以在SDN网络上承载，用户可选择的自由度更大了。

从无边界网络到广义云计算

本次CIC云计算峰会是青云QingCloud 砥砺奋进7年的一次全面汇报，重新诠释了“云之基石，自由计算”的升维定义，展现如何以全维统一平台和众多独立产品线构建的超级混合云能力，为企业进入数字时代打造快速通道。

青云QingCloud产品总监李威告诉记者，今年的CIC云计算峰会对青云QingCloud的意义特别重要，它承载着“继往开来，承上启下”的作用。青云QingCloud对研发团队的管理理念是工程师文化，所以青云QingCloud有着与众不同的思考。

在青云QingCloud看来，全面数字化的世界要求云服务能力进化到“广义云计算”阶段。广义云计算应该拥有全维云平台能力，覆盖云、边、端构成的全域数字化场景，通过智能网络实现高速的全域连接，支撑面向人、面向物、面向流程的各种类型的应用的快速开发与交付，全域应用统一分发、管理与高效运行，支撑业务负载在云、边、端全域的灵活迁移与伸缩，确保数据在全域的自由流动与集中治理，以实现更大范围的数据智能。

青云QingCloud创立之初，就是按照“产品”进行设计的。“产品”不同于“项目”，“项目”只服务一家客户，“产品”是针对所有有需求的企业和行业。其次，青云QingCloud的产品既可以解耦（拆分售卖），也可以融合（组合售卖），给予客户选择的最大自由和弹性。最后，青云QingCloud在做每一层产品设计时都会思考，利用技术怎么解决问题，技术是青云QingCloud的核心竞争力。

李威解释说，青云QingCloud最大的特点就是公有云、私有云、托管云和混合云是基于统一架构交付的“四位一体”的云平台。对于青云QingCloud来说，所有类型的云产品都是同一套架构、同一套代码。“为什么青云QingCloud到现在可以承载这么多客户，因为我们的业务模式是全模式。公有云、私有云、托管云和混合云对我们来说是一样的，交付、管理、使用的体验是一样的，优势也就更加明显。”

另外，青云QingCloud打造是“云、网、边、端”一体化平台。在纵向上，不管是IaaS、PaaS、应用平台、网（SD-WAN）还是边缘（EdgeWize），都是统一起来的。在横向上，青云QingCloud集合了分布式核心、集中式核心、混合模式，既可以承载互联网业务应用，又可以承载企业核心业务，帮助企业实现数字化转型。

最后，青云QingCloud平台具有完全自主知识产权，核心技术完全自主研发、自主可控，同时也贡献了很多开源的技术和产品给社区。

经过十几年的发展，云计算市场已经今非昔比，青云QingCloud也已经7岁多了。经过7年的发展，青云QingCloud已成为具有广义云计算服务能力的平台级云服务商，打造了一个具有“全栈”、“全态”、“全域”能力，核心技术自主可控的全维云平台，具备中立、可靠、健壮、灵活的特性，致力于以极高效率、极低成本支撑数字世界的运行。