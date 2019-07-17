小商品大生意 义乌商户的新“出海记”

7月19日，“智能进化 平台应变”，华为中国生态之行2019·杭州峰会，将于浙江省人民大会堂盛大启幕，产学研各界精英大咖将共聚一堂，探讨数字化时代下新的发展机遇与转型挑战，以领先的AI、5G、物联网等数字化技术，借数字平台之力，推动产业变革。

从西湖、千岛湖、钱塘江

到绍兴花雕酒、西湖龙井、金华火腿

再到温州商人、横店影视城、义乌小商品城……

一个融合古今的浙江吸引着源源不断的仰慕者。

浙江是吴越文化、江南文化的发源地，是中国古代文明的发祥地之一。

最近，浙江又上了头条，这不“良渚古城遗址”被列入世界遗产名录，成为中国第37处世界文化遗产。良渚古城遗址因最早在杭州市余杭区良渚镇发现而命名。

其实浙江除了源远流长的历史文化，还有以义乌小商品为代表的现代经济。

说到义乌小商品城

你想到了什么

是这个

还是这个

反正总是廉价、便宜

而国际化，高端，大气

却很难和义乌联想到一起

半个义乌是国际商贸城

7.5万个商位

每五分钟一个

逛完都需要一年

义乌，作为全球最大的小商品采购中心，拥有全世界最多的商品种类和数量，每年都有180多万种商品销往世界210多个国家和地区。

在如今这个数字经济盛行的时代，义乌的商家都与时俱进做起了电商业务，依靠数字化技术，开启了线上线下融合、进口出口联动、境内境外打通的转型。

虽说义乌卖的都是“小商品”，但这确是“大生意”。

义乌的商家在纷纷“触网”开拓电商平台后，现在开始了“上云”之旅。通过义数云提供的云端自动化管理订单管理服务解决下错单、接错单、无法跟踪订单、不能及时配送等问题，报价周期从6天缩减0.5天，IT投入成本节约了40%。

义数云使用了华为云Stack（HCS）私有云解决方案，面向义乌企业的实际需求，提供业务支持。

目前，已有3000＋中小企业使用义数云的云服务，创造了近50亿贸易额。

当然，义乌商贸的变化其实只是浙江数字经济发展的一个缩影，浙江近年来将数字经济作为“一号工程”，大力发展物联网、大数据、5G、人工智能等新技术和新产业，加快构建以数字经济为引领的现代经济模式。

华为与浙江各行各业的领军企业一道，推动浙江实体经济转型升级，让普通老百姓享受到数字生活的精彩。

7月19日

“智能进化 平台应变”

华为中国生态之行2019·杭州峰会

将于浙江省人民大会堂盛大启幕

产学研各界精英大咖将共聚一堂

探讨数字化时代下新的发展机遇与转型挑战

以领先的AI、5G、物联网等数字化技术

借数字平台之力，推动产业变革

同时还有六大分论坛精彩上演：

数字政府分论坛、企业数字化转型分论坛、智能计算分论坛、智能光网络分论坛、生态合作分论坛、品质服务分论坛

带来智能时代下领先的创新应用和数字化见解

在本次峰会上

华为将携手合作伙伴

打造720°全方位体验式展厅

围绕“ICT基础设施、行业＋AI、平台＋生态”三大主题

展示华为最新的智能化产品以及开放、坚实、灵活的数字平台

更有华为5G技术展示可以现场体验

绝对不虚此行！

点击阅读原文，快来报名参会吧！

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