从5G融合到赋能新型智慧城市 看新华三数字大脑计划如何闪耀MWC19上海

融合、赋能是笔者此次参观新华三MWC19上海大会展区的重要感受。面对5G大潮，新华三依托自身的产品和技术创新，以及行业实践和生态伙伴，构建面向各行各业的数字大脑计划。

至顶网服务器频道 07月11日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2019世界移动通信大会（MWC19上海）在上海举行，展会以“智联万物”为主题。作为数字化解决方案领导者，紫光旗下新华三集团在MWC19上海大会上全面展示了5G融合应用、行业数字大脑与智能数字平台三方面内容的创新成果与最佳实践，分享了推动产业未来发展的深刻洞察与领先主张。

通过深度场景化体验，新华三在展区展示了数字大脑计划在百行百业中的典型应用，其中涵盖工业、医疗、教育、城市、安防等行业，以及融媒云、党建云、数字金融以及数字城轨等行业数字化解决方案；涵盖数字基础设施、业务能力平台、统一运维和主动安全等全方位的智能数字平台软硬件明星产品和旗舰产品也在展区一一亮相。

融合——激发5G商业价值

5G即将迎来规模商业部署，作为社会的数字化基础设施，5G网络在推动各行业数字化转型与数字经济发展中将发挥巨大价值。在新华三看来，具备低时延高可靠、低功耗大连接、增强型移动宽带三大特性的5G网络将成为各行各业与“数字大脑”建立连接的超级神经，因此，新华三致力于推进开放、云化的5G产品和5G融合应用解决方案，进行5G场景创新实践，从而加速5G与应用的相互融合。

在MWC19上海会议期间，以“5G融合应用 智绘产业未来”为主题的新华三数字化转型与创新论坛上，新华三正式发布5G融合解决方案，包含一系列开放、云化的5G产品，能够提供覆盖5G接入网、承载网、边缘计算、云化小站的全方位产品和解决方案。在5G技术创新方面，凭借在ICT技术领域的积累，新华三推出了系列云基础设施、虚拟化软件、云平台、SDN控制器、电信级路由器、智能网络交换机和防火墙等产品设备，全方位助力运营商在5G时代重构网络、重塑价值。

新华三集团副总裁、网络产品线总裁毕首文说，5G的到来一定是运营商的网络重构先行，也就是核心网的变化和改造，以及，5G边缘云和5G边缘融合解决方案的落地。伴随着2019年5G的正式步入商用，新华三已经拥有5G和Wi-Fi融合方案，下半年还将发布5G、IoT以及WLAN的融合方案。

支持行业应用是5G的重要特征。毕首文表示，如何让5G技术可以更有效地与行业应用深度融合，才是5G取得商业成功的关键。融合的意义在于进行不同维度资源、渠道的协同，将5G技术与百行百业深度结合，让产业的发展潜力得到更为有效的释放，融合解决方案带来的是效率，更是商业价值。“今年新华三推出SNA先知网络架构，包括SNA Center、SNA分析器和SDN控制器，融合了大数据和AI技术，可以对用户业务意图进行编译，形成相关模型，最后通过上层意图落实到网络，适配相关业务的发展。”

新华三践行数字大脑计划构建的5G融合解决方案，未来将成为支撑行业应用与5G融合的重要枢纽，深度应用于安防、水利、医疗、教育、智慧城市、工业互联网与融媒等重点行业领域。

与此同时，新华三携手合作伙伴共同发布“5G场景创新联合计划”，将在联合方案、定制开发、行业赋能、样板建设、联合验证等五大方面为各产业的数字化革新共建可持续运营的5G生态环境。

毕首文说，5G最大的变化不是技术上的改进和变化，而是面向的业务对象发生了变化。新华三在5G时代的战略就是数字大脑计划。新华三认为数字大脑的构建，不是一个厂商自己能完成的，一定是跟客户以及合作伙伴，通过生态的方式来共同构建的。数字大脑不是客户自身衍生出来的，一定要借助厂商的力量来完成，要结合各方优势从底层到顶层全部打通。

5G正在成为产业重塑与数字化转型的强大网络基石，而在网络之上，新华三将依托数字大脑计划，从技术创新到产业合作，全面开启5G发展新机遇，让万物智联的数字化世界加速而来。

赋能——智慧城市建设新思考

目前，随着城镇化的进一步发展，城市运行面临诸多新问题，如交通效率问题、教育公平性问题、环保和经济的协调问题、社区管理和自治的统筹等等，智慧城市的概念应运而生。谈及智慧城市的演进，毕首文说，最早的智慧城市建设方向之一是无线城市，无线网络构建了智慧城市的基础起点。

智慧城市建设经历信息化、平台化、智能化三个阶段。毕首文表示，新华三提供整个业务能力中心的构建，包括整个城市的智能基础设施以及统一运维，再结合对整个细分行业的理解与合作伙伴来构建完整的生态，进行整体交付智慧城市方案。

5G、物联网和人工智能技术等新一代ICT技术，不仅改变生产和交往方式，也从根本上变革城市的运行、管理和服务方式，使城市进入新型智慧城市的阶段。新华三城市数字大脑能够实现基础设施云化、业务支撑智能化、行业应用智慧化，为城市升级提供了强大的技术架构。

在毕首文看来，在新型智慧城市和城市数字化的发展进程中，各个阶段都离不开物联网技术与应用的支撑。以下三个领域将有机会成为目前新型智慧城市发展的核心应用场景：第一，通过大数据技术对整个交通的情况，比如交通的流量、管制和规划等各个方面的决策分析提供数据依据，也就是智慧交通；第二，基于AI的人脸识别技术在城市安防的应用；第三，云计算技术在提升政府行政效率的应用，打通业务之间的互联、数据之间的交换，保证一站式处理业务。

毕首文表示，新华三在物联网建设过程中具有三大优势，一是拥有融合了边缘计算与人工智能等前沿技术的网络连接技术与绿洲物联网平台，二是具有广泛的生态体系、服务支撑与联合营销资源，三是能提供专业技术及数字化转型的咨询与规划服务。“智慧城市是一个非常庞大的概念，没有一家厂商能够完全做下来，这是一个体系化的工程。数字大脑计划落地到智慧城市，我们更多承接的是智能数字平台这部分，其余的应用系统是通过跟合作伙伴完成的。”

目前新华三已经积累了数个全国顶级的新型智慧城市案例，基于物联网进行了丰富的实践。其中，杭州智慧社区通过海量物联网终端的连接，建立了智慧小区的多维数据感知体系，通过物联平台则可以获取实时物联数据，可以实现对井盖倾斜、火警监测、用电安全监测，以及小区内部道路系统的监控，为开展智慧城市业务打下基础。

以连接为基础，以数据和应用为牵引，新华三未来将通过在物联网领域的不断创新，在5G时代持续助力城市数字化转型，构建未来数字孪生城市，进一步提升城市管理效率和居民生活体验。

结语

融合、赋能是笔者此次参观新华三MWC19上海大会展区的重要感受。面对5G大潮，新华三依托自身的产品和技术创新，以及行业实践和生态伙伴，构建面向各行各业的数字大脑计划。打通5G超级神经，赋能智慧城市建设，新华三数字大脑计划正在迎来前所未有的加速度。