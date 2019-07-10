不断进化 OpenStack基金会以开源基础设施峰会为起点开启新的征程

整个云计算市场在不断成熟，OpenStack基金会也在不断延展自身触达的领域。以OpenStack为底座，面向开源基础设施，基金会不断丰富组织文化让自身实现蓬勃生长。展望未来，OpenStack基金会的下一个十年值得期待。

至顶网服务器频道 07月10日 新闻消息（文/李祥敬）：当今，新技术不断迭代演进，对于云计算市场也是如此。当云计算市场不断深入发展，以OpenStack为代表的开源云计算也在不断进化。而OpenStack背后的重要推动力量——OpenStack基金会面对新技术、开源社区等的变化，也在不断革新，与时俱进。

作为OpenStack基金会主导的年度大型开源社区活动，首届开源基础设施峰会在美国丹佛举行。其实如果对OpenStack长期关注的话，应该会对OpenStack峰会很熟悉。开源基础设施峰会就是OpenStack峰会改名后的活动，只是改名后的活动除了聚焦OpenStack，还开始涉及更为宽广的技术领域，比如5G、边缘计算、CI/CD等。

在笔者看来，开源基础设施峰会并不只是改名那么简单，而是开始了OpenStack基金会新的征程。为什么这样说呢？因为我们知道OpenStack基金会是OpenStack开源项目发展的重要推动力量。正是有了基金会的大力推动，OpenStack社区才蓬勃发展，由此衍生出了OpenStack庞大的生态系统。

但是，随着OpenStack的快速发展，以及整个云计算市场的日趋成熟，OpenStack也面临了众多挑战，比如新技术的不断涌现、商业化实践等。面对这些问题，基金会也在积极寻求解决之道。这从去年的OpenStack柏林峰会就可以看出来，因为在那次峰会上，基金会宣布了四个试点项目（Airship 、Kata Containers、StarlingX和Zuul），以此来探索更多技术领域。

而在此次的开源基础设施峰会上，基金会将这种节奏进行了延续。比如基金会集中展示了这些项目的最新进展以及落地实践，另外更为重要的是基金会公布了Kata Containers和Zuul成为旗下顶级项目，正式从试点项目“毕业”。

其实，在此次峰会上，基金会也系统阐释了自己的文化和开源理念。在我看来，这比项目更新更为重要，很多时候文化和理念可以决定一个组织的未来发展。OpenStack基金会在开源理念和组织文化上的进化，为其发展进行了定调，让我们看到了基金会对于当前开源社区和项目发展的新价值观。

以OpenStack为基石向新技术领域延展

众所周知，OpenStack基金会的主打项目是OpenStack。打造成功的OpenStack平台是基金会的重要方向。针对目前基础设施层面出现的新趋势，OpenStack也在不断迭代。比如针对裸金属日渐流行的情况，OpenStack Ironic项目应运而生。

Ironic将裸金属转换为自动化基础设施，以便于进行虚拟化和容器化工作负载的混合部署。红帽、Mirantis、Verizon Media、中国移动和SUSE等都在生产实践中应用了Ironic。这种软件定义裸金属的功能是Ironic装机量迅速增长的原因之一，依赖Ironic的产品部署已经从2016年的9%迅速增加到现在的24%。

同时，在OpenStack平台日趋成熟的状况下，基金会正在以OpenStack平台为根基向其他新兴技术领域延展，比如边缘计算、持续集成/持续开发（CI/CD）、人工智能（AI）、5G、NFV和容器设施等。

而这种策略的承载形式就是试点项目，何为试点项目？其实就是在基金会旗下的有待“毕业”的开源项目，目前OpenStack基金会的试点项目已经从当初的四个（Airship 、Kata Containers、StarlingX和Zuul）变成两个，因为其中的两个（Kata Containers和Zuul）已经成功“毕业”。

Airship、Kata Containers容器设施管理平台、StarlingX边缘计算项目、Zuul聚集CI/CD，每个项目都有其面向的细分领域，成为基金会拓展新兴技术领域的重要抓手。

这其实也是OpenStack峰会变更为开源基础设施峰会的重要原因，因为基金会现在面向的领域已经不再局限于OpenStack云平台，而是将触角延伸到更多开源技术领域。从本届峰会的议题和论坛等设置也可以看出，峰会已经从当初谈OpenStack部署实践等过渡到开源基础设施层面以及应用等，这无疑丰富了峰会的内涵。

在新形势下，基金会正以开源技术设施的视角将OpenStack推向新的市场，比如5G以及电信市场、边缘计算等。OpenStack的基石价值得到体现，基金会也在不断充实OpenStack，让其有更多担当。

OpenStack基金会董事王庆就告诉记者，本次开源基础设施峰会除了谈OpenStack之外，更多对目前的新技术比如5G、边缘计算等进行了更多探讨。新的问题需要新的项目和架构进行解决，所以我们看到OpenStack基金会推出了试点项目。另外，OpenStack也在与时俱进，适配新的应用场景。毕竟随着技术的发展，企业会面临新的问题，OpenStack针对这些情况进行更新，从而满足企业的需求。

在OpenStack的发展过程中，商业化是不可回避的问题。特别是这几年围绕OpenStack进行创新的创业公司遇到了很多挑战。在基金会看来，这符合市场规律。市场总会经历起伏，优胜劣汰是市场的法则。随着相关市场的成熟，不管是用户还是市场参与者都日趋理性，市场从喧嚣到成熟是一个需要客观面对的事情。

OpenStack基金会开源理念和组织文化的进化

如果说在开源项目方面不断与时俱进是基金会成功的重要体现，那么在开源理念和组织文化方面的进化也是基金会能够不断发展的力量源泉。OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在峰会上系统阐释了无边界协作（Collaboration Without Boundaries）的观点。他表示，开放式协作是一股强大的力量，驱动技术改变我们的生活和我们所处的世界。

在协作中，人们相互适应，每个人运用自身不同的观点、经验、技能和贡献创造出了强大、新颖、实用的事物。Jonathan表示，基金会希望以本次开源基础设施峰会为契机，持续推动一个更加开放和善于协作的世界。

坚持开源、开放式设计的软件应用、开发工作开放以及许可与分发的开放性，这四点组成了OpenStack基金会的“四个开放”准则。除了四个开放原则，OpenStack基金会还坚持技术人员进行技术决策、尽可能寻求最广泛的合作、投资社区和教育活动、为用户而奋斗等原则。“开源不是营销手段，也不是某种商业模式，而是一种创新理念。”Jonathan说。

Jonathan补充说：“我个人认为，所有这些都创造了一个不可思议的机会，个人可以影响我们共享的技术未来的发展方向，以及我们人类所共享的未来。我们如何通过跨社区、公司和国家的合作来构建最好的基础设施生态系统是基金会未来的使命。”

我们从试点项目的“转正”就可以看出OpenStack基金会的文化和价值观，是在OpenStack基金会的培育理念和文化下孵化的。董事会在评估待确认的试点项目时，除其他因素外，还会考量该项目是否符合以下内容：项目的战略重点与OpenStack基金会及其作为开放基础设施的使命保持一致；治理程序明确规范；践行对技术最佳实践和开放式协作的承诺，尤其是四个开放准则所传达的理念保持一致；拥有一个活跃的生态系统，开发者和用户积极参与，社区以健康、多元化的方式发展。

Jonathan在接受采访时也表示，从OpenStack到开源基础设施，基金会的视野更加开放。毕竟开发者现在面对的是众多的开源技术和项目，他们需要将这些有机地组合到一起才能发挥最大价值。“通过面向开源基础设施，构建完整的生态圈，用户可以更好地构架云平台，应对复杂的应用场景。”

基金会始于OpenStack，但是在开源基础设施的协作上面并不会局限于OpenStack以及旗下其他项目。所以，我们看到了基金会在打造无边界协作方面作出的努力。比如OpenStack的项目与其他开源社区项目例如Kubernetes、MOC、Ceph的紧密协作。用Jonathan的话说就是用四个开放原则做一个好邻居。

在基金会内部，试点项目与OpenStack平台也在积极协作。Jonathan说，试点项目聚焦细分领域，当他们在垂直领域日渐成熟后，可以把一些共性功能集成到OpenStack平台，丰富平台功能，从而满足更多场景需求。“不光是试点项目，基金会旗下项目之间本身就是开放协作的，相互促进，相互发展。OpenStack社区是一个全球化的社区，充满活力，发展强劲。我们希望成为好邻居，驱动各种开源技术在基础设施层面的创新发展。”

我们看到OpenStack基金会在不断进化，让自己的基石更加牢固，同时在开源基础设施层面让开源的价值发挥到最大。秉持四个开放原则、代码优先、无边界协同的文化，OpenStack基金会正在不断丰富自身的角色和使命。

结语

整个云计算市场在不断成熟，OpenStack基金会也在不断延展自身触达的领域。以OpenStack为底座，面向开源基础设施，基金会不断丰富组织文化让自身实现蓬勃生长。展望未来，OpenStack基金会的下一个十年值得期待。



