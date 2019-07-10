“混”然天成 青云QingCloud眼中的混合云应该是这样的

在青云QingCloud看来，混合云需要经过系统化的架构设计，并经过工程化的交付实践验证。整个混合云系统内部各组件之间是有机结合的，无论体系架构多么复杂，用户的使用体验与管理机制应该是统一一致的。

至顶网服务器频道 07月10日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化转型的背景下，企业IT建设进入到一个全新的阶段，特别是云计算成为企业业务创新转型的重要抓手。如今公有云市场成熟发展，私有云市场快速增长，而混合云逐渐成为企业共识：IDC预测，未来混合云将占据整个云市场份额的67%；Gartner预测，到2020年，90%的组织将利用混合云管理基础设施；MarketsandMarkets预测，从2016年到2021年，混合云的支出年均增长约22.5%，达到近920亿美元。

笔者认为，混合云之所以受到追捧，来源于两个方面——外部环境与客户需求的双重叠加。众所周知，云计算经过十几年的发展已经日趋完善，企业对于上云已经达成共识，云计算在增强企业市场竞争力方面扮演了重要角色。同时，面对行业转型，企业需要打造稳态与敏态共存的IT架构，从而支持传统业务应用与创新应用。

企业利用混合云，可以将核心业务应用运行在企业内部IT环境下，以满足高IOPS、低延迟、数据一致性和安全合规的需求。同时，基于互联网的新业务应用则可运行在公有云平台上，以保证新应用高并发、灵活扩展的特点。基于这种诉求，混合云在开发测试、有效应对激增流量、业务连续性、云原生应用驱动创新（IoT/人工智能/深度学习）等场景得到广泛应用。

如上所述，混合云对于企业的价值和意义是显而易见的，但是现实是企业在混合云方面仍然遇到了不少的阻碍。比如混合云的部署需要面对不同IT形态、不同技术类型、不同架构，如果企业不能善加利用，结果就是运维管理复杂度的提高，在成本、资源利用和应用开发效率等方面就会遇到挑战。

在青云QingCloud看来，混合云需要经过系统化的架构设计，并经过工程化的交付实践验证。整个混合云系统内部各组件之间是有机结合的，无论体系架构多么复杂，用户的使用体验与管理机制应该是统一一致的，用户可以在不改变操作习惯的情况下在不同平台间自由切换。从内看兼容并蓄，百花齐放；从外看则整齐划一，浑然天成。

真正的混合云

业界都在谈混合云，市场上众多厂商也在提供各有特色的混合云产品、服务和方案。混合云的核心诉求是为不同的业务负载选择合适的基础设施，同时更强调对基础设施差异性的屏蔽。从业务角度来看，企业有的业务负载敏感性强、合规性要求高，需要从基础设施层面保障可控性和物理隔离；而面向互联网的敏态业务有着高并发的特点，更需要公有云的弹性和敏捷性。这就构成了一种典型的混合云需求场景。

青云QingCloud认为，如果不能通过统一架构交付统一体验，企业将面临着公有云和私有云基础设施之间巨大的差异性，为应用层带来开发、部署、运行和管理的巨大复杂度，也为数据的流动与集中造成障碍。

从这个意义上说，很多云厂商面临公有云和私有云之间的二选一问题，并非是商业层面的抉择，根本上还是技术架构决定的。公有云要求云平台具备无限扩展和自动运维的能力，私有云要求云平台能够最小规模软件化交付。当客户产生混合云需求的时候，公有云和私有云之间还要无缝打通，面向应用交付统一的平台功能与运行环境，面向企业运维人员交付统一的使用体验。

“无限扩展＋最小规模交付”这两个要求同时满足考验着厂商对云和IT本质的深刻理解，只能在云平台架构设计之初便通盘考虑进行设计，同时也画出了一条技术能力的分水岭。比如超大公有云平台无法实现私有云的产品化交付，而私有云产品无法实现超大规模部署和无限扩容，原因正是在此。所以，混合云很美好，但是迈向美好的路并不平坦，同时为用户交付混合云的厂商也需要重新思索混合云这个命题，在数据互联互通、统一管理等方面进行足够的探索。

混合云若无法实现公有云和私有云之间的数据流通，则极容易形成“云孤岛”。这就要求厂商打通“数据通路”，让数据在云中按需流动，产生新的业务价值。当然，数据层面的打通只是第一步。接下来则是要实现两种云之间的跨云管理与整合，为企业用户提供云资源和企业应用的配置、监控、自动化运维和管理服务。

青云QingCloud主张，混合云应该在架构、用户体验、运维管理等三个方向上追求高度的一体化。具体来说，混合云的目标不是实现不同平台的连接，而是提供最优的业务支撑能力，充分满足复杂多元的业务需求。本质上，混合云是一朵云以不同形态共存，并以一致的架构确保业务支撑能力的连续和一致。

早在青云QingCloud创立初期便已实现以统一架构实现公有云、私有云、混合云和托管云的一致化交付与管理。据观察混合云大势所趋之下，青云QingCloud底层架构优势明显。目前来看，这是青云QingCloud 凭借技术实力对云计算发展趋势的一次正确预判，也是深刻理解企业客户云化历程之后的“混”然天成。

以服务形态交付资源是云计算的核心属性之一，而服务体验则是衡量一朵云品质的关键，因此，厂商不能因为技术架构的复杂，而割裂用户体验，一致的使用体验将帮助用户实现最低的学习和使用成本。

运维与管理是另一种视角的用户体验，割裂的运维不仅降低整体效率，长期看也不符合一体化架构的要求。混合云应该实现跨平台统一资源调度、监控、管理与部署，从而构建全局视角，以更有效地支持业务需求。

“混”然天成的背后：系统化与工程化

为了打造真正的混合云，青云QingCloud以系统化与工程化实现架构、体验与管理的高度一体化。青云QingCloud混合云，依托QingCloud全栈ICT服务能力，以统一的技术架构体系贯通公有云、私有云、托管云等多种云交付形态，借助云网一体化，云网深度协同，构建统一的运维管理平面，提供具备一致使用体验并可统一运维管理的一体化混合云架构，为用户构建混合云战略提供体系化、工程化的一站式解决方案与技术支持，有力支持业务弹性伸缩、业务高可用、云灾备、以及数据安全合规等场景需求。

青云QingCloud混合云借助全栈云平台、SD-WAN智能广域网、QingStor软件定义存储、iFCLOUD统一多云管理平台等四大核心技术来助力混合云在企业中的落地，全面适配客户数字化转型成长过程路上每一阶段的需求。

青云QingCloud云平台无论在公有云或者私有云领域，都经过了大规模商业实践的检验，同时经过多年不断的产品技术迭代，已经形成全面覆盖IaaS、PaaS和应用管理平台的全栈云能力，可以为用户提供完备、健壮、可靠、高品质的云平台。同时，青云QingCloud云平台以一致的技术架构（同一架构）为用户交付全形态的云平台（ 公有云、私有云、托管云等等）， 不同形态之间具备统一的服务能力、操作方式，及运维管理体系，为用户提供贯通一致的混合云使用体验。

在云网一体方面，青云QingCloud将自主运营的SD-WAN服务与各形态的云平台进行了深度整合优化，只需几分钟即可构建起专属的企业级广域网络，实现云平台间VPC级别的高质、安全、高可靠的网络互通，并可随云平台一起实现智能动态伸缩调节，应对不断变化的业务需求。云网的深度一体化融合，为构建混合云提供强大的网络能力支撑，同时为进一步实现数据及业务迁移等高级场景奠定了坚实基础。

在存储能力方面，基于QingStor NeonSAN的远程数据同步能力，青云QingCloud混合云可以实现数据的跨平台迁移能力，从而进一步实现基于混合云的灾备体系。

在多云管理方面，青云QingCloud通过iFCLOUD统一多云管理平台，对接各类第三方云平台的 API，将运维管理能力进行汇总，并最终抽象成面向混合云和多云的整体的一套运维体系，为用户建立起一个统一的运维管理平面。通过这一平面，用户可以对混合云各个组件进行统一的运维操作，同时也可建立起全局视角，对混合云整体进行更有效的管理与调度。

基于完整的产品技术体系，青云QingCloud在帮助客户践行混合云方面进行了富有成效的实践。比如出于合规性要求，金融客户利用青云QingCloud公有云实现业务系统的弹性，同时将核心业务部署在青云QingCloud私有云，利用QingStor NeonSAN构建灾备系统；针对零售行业的促销高峰需求，青云QingCloud混合云解决方案中公有云的弹性资源交付可以灵活交付或回收计算资源，应对业务挑战，同时优化成本。其中，青云QingCloud 帮助知名企业华润创业搭建了混合云解决方案：私有云层面，采用软件定义数据中心的解决方案，基于标准的x86服务器构建了“华创联和云”，充分释放基础架构资源效能；公有云层面，华润创业将互联网业务放在青云QingCloud公有云上，并制定了完整的管理与服务细则，建立了标准化、可度量的自服务模式。青云QingCloud 的混合云解决方案帮助华润创业不仅提升了原有资源交付效率，资源从申请到交付耗时降低了70% 以上，平台服务可用性达99.95% 以上，而且同时兼顾了核心业务的合规性和互联网业务的敏捷性。

面向未来，不止于现在

混合云的发展其实是让用户更加聚焦业务实现，而不是底层架构，我们应该关注跨云的业务实现而不是关注如何部署一个跨云服务，从狭义来说，云厂商需要帮助企业真正将私有云的定制能力和公有云的共享及生态能力进行有机融合。从广义来讲，混合云的形态不止包括云与云的组合，还包括云与传统IT系统的组合、云与虚拟化技术的组合等，这些都是根据具体的业务场景需求，使用混合IT的方式解决具体的问题。

混合云的演进仍在继续，比如容器PaaS、IoT边缘计算等新技术让狭义混合云即将走向全域的广义混合云，云网融合、多云管理等向纵深发展，从而推动企业的数字化转型。青云QingCloud表示，混合IT与数字化转型的混合路径对应的是平台的统一与解耦，这看起来有点矛盾，实则是和谐。“可分可合，有收有放，解耦也是一种能力。青云QingCloud混合云提供一站式的交钥匙解决方案，同时也可以全面的解耦以更加贴合企业个性化需求，顺应自主制定的转型策略，有力支撑企业IT从局部改造到云就绪。”凭借前瞻的云计算趋势洞察和领先的技术实力，青云QingCloud 已然跻身混合云市场的头部玩家。

同时，对于行业客户而言，他们需要的混合云提供商应该是既懂业务又懂技术，既能够满足眼前不同业务系统的灵活发展需求又能留下未来大一统的可能性。据青云QingCloud最新官方信息称，企业、专业厂商、平台厂商是未来数字世界的合作构建者。青云QingCloud定位为一个面向应用的平台级厂商，对于以专业技术厂商、ISV、SI为代表的专业厂商而言具有标准、灵活、易集成等特性，同时开放平台全部功能API接口及模块化产品体系，核心技术自主可控，商业中立等特性也为专业合作伙伴的业务集成带来长期可靠保障。在行业数字化转型深入的广阔场景中，青云QingCloud与广大专业厂商互补共赢，纵深合作推动百行千业数字化转型，共筑数字世界美好未来。

在数字经济快速发展的今天，数字化浪潮正冲击着每一家企业，“云”成为赋能企业用户数字化转型的重要平台技术。混合云可以让企业实现在ICT基础设施与开发平台上的终极自由，做到更稳定的业务发布，交付可承诺的SLA，更快的访问速度、更灵活的业务架构，加速企业转型。

7月25日，作为青云QingCloud一年一度的盛会，Cloud Insight Conference 2019（CIC 2019）将隆重举行。在混合云话题上，本届大会上将有青云QingCloud资深解决方案架构师介绍《基于混合云架构的数据迁移和云上灾备》，也有青云QingCloud的客户介绍其在混合云上的最佳实践。

本次大会将是QingCloud 7年之功的一次全面汇报，为大家重新诠释“云之基石 自由计算”的升维定义，展现如何以全维统一平台和众多独立产品线构建的超级混合云能力，为企业进入数字时代打造快速通道。当数字化转型的重头戏从业务云化延伸到云原生与边缘计算，除了不断延展的“硬核IT”话题，一贯的年度产品及黑科技发布也备受期待，CIC 2019干货满满，绝对让你不虚此行。