打造一站式物联网解决方案 安富利"化繁为简"开启智能连接新时代

万物互联的时代已经到来，安富利正在通往物联网时代的道路上，构建起端到端的解决方案，让用户的探索之旅更顺畅、更迅捷。

至顶网服务器频道 07月09日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，我们处于蓬勃发展的数字经济时代，数字经济的一个基本特征就是无处不在的连接。Gartner预计，到2020年全球物联网设备将超过200亿台。Strategy Analytics的数据更为乐观，他们的研究结果显示，截至2018年底，全球联网设备数量已达到220亿台，这个数据到2025年将达到386亿，到2030年则为500亿。而根据IHS Markit的预测，2025年全球可连接的互联网设备将超过700亿台……

特别是中国物联网市场保持着高达两位数的增长，预计2020年市场规模将达到1.8万亿元。在近日举行的2019年世界移动大会上海站（MWC上海）上，安富利集中展示其创新的物联网解决方案及应用，包括从硬件、软件再到云的连接解决方案，赋能物联网应用的开发。借助全面的物联网服务和先进的开发技术，安富利帮助企业充分发掘物联网带来的潜在商机，开启智能连接新时代。

安富利亚洲方案发展副总监黎伟昌

安富利亚洲方案发展副总监黎伟昌告诉记者，安富利不仅仅只是提供单一的方案，而是将不同类型的方案整合在一起提供给用户。借助面向物联网市场的庞大互联生态系统，安富利致力于成为客户的一站式合作伙伴。

在黎伟昌看来，物联网生态涉及众多类型厂商，比如元器件供应商、设备制造商、IoT服务提供商等。安富利把物联网产业链中的不同厂商打通，形成一个端到端的的解决方案，把原来很复杂的产业合作分工变得更简单，让用户直接“拿来即用”。

虽然市面上的很多物联网公司都在说端到端，但是安富利的端到端不太一样。黎伟昌解释说，从设备到云端，很多时候用户需要的不是单一的产品或者服务，他们需要不同类型的产品，或者需要把产品集成到自身的系统中。安富利端到端的理念是结合不同类型的伙伴，互相合作，互相连接，这样才可以构建一个真正的物联网环境赋能最终用户。

打造智能连接新技术

具体到安富利提供的创新技术，黎伟昌介绍了IoTConnect云端软件平台及连接方案、SmartEdge Agile和eUICC （嵌入式通用集成电路卡）。

一个完整的物联网方案通常可以分解成感知、连接和决策三个关键的环节。其中，利用云端强大的计算能力，基于数据完成思考决策，至关重要。可是对于开发者来说，如何顺畅、无缝地接入云端，是在方案原型开发时绕不过去的“坎”。安富利支持高度扩展的IoTConnect平台利用微软企业级Azure混合云计算服务，实现云和本地系统数据的无缝分发和分析。

物联网对于安全的重要性是不言而喻的。Azure强大的安全性和连接协议支持IoTConnect用户可以灵活使用他们选择的工具、应用程序和框架，开发并部署应用和解决方案。而且微软提供了自动更新保障设备的安全。

在人工智能方面，安富利SmartEdge Agile能够帮助工程师和制造商在超窄带宽网络上部署物联网项目的解决方案，可实现边缘人工智能与安全，是针对机器学习应用程序（如预测维护和远程监控设备）的理想开发平台。

物联网设备一个核心的价值，就是将尽可能多的“数据”收集上来，通过对数据的“加工”和利用，令其变为有价值的资源。黎伟昌介绍说，SmartEdge Agile提供了完整的内置系统，传感器中嵌入了边缘智能。该设备与Octonion的Brainium元传感软件相结合，能够助力开发者简化并克服物联网项目研发所面临的复杂性，作为一种端到端平台解决方案提供边缘人工智能与安全，是市面上首款能够帮助工程师和制造商在超窄带宽网络上部署物联网项目的解决方案。

物联网设备通常需要移动网络连接。eUICC （嵌入式通用集成电路卡）这款即插即用解决方案，可实现灵活的蜂窝连接。安富利与移动运营商携手合作，提供灵活的蜂窝连接，支持用户轻松选择移动网络运营商，而无需在蜂窝连接设备、机器和传感器中手动更改嵌入式SIM卡。

安富利利用自身在解决方案设计方面的强大技术能力，通过多种连接技术将不同物联网设备连接至同一个安富利云门户中，为用户提供一站式服务，解决物联网应用中遇到的挑战。“不管你使用的是哪种连接方式、哪种云平台，我们都可以通过组合形成一个整体化的解决方案，帮助用户解决难题。”黎伟昌说。

中国5G牌照正式发布，5G对于物联网产业的影响是深远的。黎伟昌表示，5G不光是快，还能够支撑丰富多彩的物联网应用，5G的普及也可以带来更多的机会。安富利也会参与其中，与产业伙伴一起推动5G的发展。

多场景应用创新方案

目前，物联网在制造、环境、建筑、零售、食品加工和智能城市等多个领域有着广泛的应用。安富利既能够提供咨询服务，又可以帮助各类企业解决物联网开发和部署过程中面临的种种挑战。安富利与生态系统合作伙伴一起针对不同垂直行业开发了定制解决方案，比如：

人流量统计解决方案：集雷达和NB-IoT技术于一身的智能物联网设备。可以通过云管理门户轻松实现人员统计和人流监控，为后续的管理操作提供洞见。

智能插头解决方案：通过将插头从Wi-Fi网络更改为NB-IoT网络，消除连接限制，从而能够对公共场所中的不同设备实施监控。经过适当的数据培训，该解决方案可以通过智能云进行机械故障预测。

安富利的智能监控系统可以在净水器滤芯使用寿命即将达到极限时发出警报

漏水监测：可以保护重要资产免受洪水等灾害的破环。易于安装的漏水监控装置，可以连接至安富利的云门户，用于远程监控，能够在检测到任何漏水情况时提醒用户。

黎伟昌表示，安富利在工业、农业、智能楼宇、资产追踪等场景中提供了多样化的解决方案。比如工业应用包括：水泵监控、冷却器、流体传送管理、以及更多工业和工厂管理；智能农业和渔业应用包括： 水、环境、牲畜跟踪、以及对农作物的预测性维护等。“物联网的发展越来越成熟，我们希望可以协助更多的不同类型客户拥抱物联网。”

结语

万物互联的时代已经到来，安富利正在通往物联网时代的道路上，构建起端到端的解决方案，让用户的探索之旅更顺畅、更迅捷。