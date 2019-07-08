 VMware，构建云时代的数字化基础

在VMware大中华区CIO高峰论坛期间，记者对VMware首席运营官Sanjay Poonen进行专访，就VMware的市场战略和VMware在中国的布局等话题进行探讨。

至顶网服务器频道 07月08日 新闻消息（文/邹大斌）： 数字化转型是当下中国大多数企业面临的一大课题。在转型路上如果有一个高效、灵活的基础架构相助，无疑会大大提升转型成功率，而数字化基础设施正是VMware的主场。成立于1998年的VMware，从虚拟化起步，经过20多年的发展，现已成为全球领先的企业软件创新者，为全球繁复的数字基础架构提供支持。VMware财报显示，在已经结束的2019财年，VMware总收入为89.7亿美元，同比增长14%。这已经是VMware连续多年保持2位数的增长，对于市场行情不断变化的IT行业来说可谓非常难得，也从侧面证实了VMware市场战略的正确性。在不久前举办的 VMware大中华区CIO高峰论坛上，记者对VMware首席运营官Sanjay Poonen进行专访，就VMware的市场战略和VMware在中国的布局等话题进行探讨。

全栈云方案

云是IT产业的发展趋势，在VMware的整体布局中也是重中之重。如今，VMware围绕云构建起了完整的软件栈，包括计算、存储、网络以及云的管理，是私有云市场最主要的供应商。

“我们提供的是一个全栈的云基础架构，它能够适用于任何一种硬件及云环境，无论是自有数据中心的私有云还是公有云。就像打造出一台发动机，这台发动机可以装配到任何一台汽车之上。” Sanjay Poonen表示。

Sanjay Poonen所说的这台“发动机”就是VMware Cloud Foundation（VCF），一个包含计算、存储、网络和管理的全栈云解决方案，它可以满足各种私有云的部署需求。为此， VMware与现在的各个主流硬件平台基于VCF进行联合设计和验证，以确保部署效果。

“我们和现有的各种硬件平台提供商，包括戴尔科技集团、惠普、联想、思科、戴尔易安信等，一起做了一次又一次的集中设计和验证，目的是为了让全世界任何地方的客户都可以直接使用我们的这一解决方案，让VCF在世界上任何一个地方都可以部署。” Sanjay Poonen说。

Sanjay Poonen透露，目前VCF已经在全球拥有非常多的用户，其中计算方面，vSphere用户超过50万家，网络连接方面，NSX用户超1万家。值得一提的是，VCF还是当下热门的超融合市场主选。根据IDC的最新数据，基于VMware vSAN的超融合系统软件在超融合市场拥有41.1%的市场份额，其分布式存储软件VMware vSAN用户已经超过2万家。

除了计算和存储方面，网络方面VMware近年来也是动作频频。一方面，VMware不断丰富NSX的功能，今年3月推出了服务定义的防火墙。另一方面，VMware通过收购充实软件定义网络的实力，最近刚刚宣布收购多云应用交付厂商Avi Networks，在此之前还收购了SD-WAN市场的主要玩家VeloCloud。

“VMware收购VeloCloud是希望让用户在分支机构也能够用到软件定义网络。之前基于MPLS的架构过于昂贵，而且仍然是由硬件定义。收购Avi Networks是想在负载均衡领域也具有软件定义能力。现在，他们都属于NSX大家族。” Sanjay Poonen介绍说。

计算的未来在云中

除了私有云继续保持领先外，近年来，随着混合云需求的崛起，VMware还在这个领域持续发力。具体做法就是通过与各大云服务供应商进行合作，让VCF的用户可以实现一键将负载迁移到公有云，最终实现负载在私有云和公有云之间自由迁移和统一调度，从而实现真正的混合云。

“VMware的特点或者优势在于，能够提供完整的多云和混合云产品组合，并且能提供一致的开发人员体验、一致的运维管理、一致的基础架构。” Sanjay Poonen说。

为了确保用户一致的体验，VMware与各大云服务商开展了全面的合作。Sanjay Poonen介绍：“超大规模的云环境要求和私有云环境不一样，要确保我们的软件能够运行在这些云服务供应商的基础设施上有不小的难度。因为他们的硬件环境各有其特点，他们的技术和认证的要求也各有不同，所以只能一个个地去谈。”

为此，VMware与各大云服务商沟通，IBM作为VMware的第一家合作云服务商对外公布，随后又宣布了和AWS、微软Azure以及中国的阿里云的合作。

这其中，VMware与AWS的合作最为深入，堪称是私有云与公有云合作的一个典范。VMware与AWS合作推出了VMware Cloud on AWS，这是一种由VMware负责运营和对外销售的云服务，借助这个云服务，企业用户可以将自己的负载在自己的私有云和AWS云之间任意迁移，从而充分发挥云的灵活可扩展性特点。VMware Cloud on AWS在2016年对外正式公布，2017年在北美落地，目前这一服务已经在全球14个地区推出，包括近期在加拿大、孟买、巴黎和新加坡地区宣布可用。Sanjay Poonen在本次大会上宣布，这个服务今年下半年将会在中国香港落地，明年有望在中国内地推出。

Sanjay Poonen透露，VMware也在和中国其他云服务商接触，评估推动同样服务合作的可能性。

“在计算领域，VMware在全世界已经有50多万的客户，但是计算的未来在云中，VMware和亚马逊、微软 Azure、阿里巴巴、IBM这些云服务供应商的合作才刚刚开始启动，以后还可能会增加和谷歌云等云服务的合作，未来仍然有巨大的市场前景。” Sanjay Poonen表示。

无处不在的数字基础设施

今天的VMware有五大战略重点，除了前面介绍的云、混合云、网络与安全之外，另外两个分别是新一代应用平台、数字化工作空间。

新一代应用平台主要面向容器应用。近年来随着Docker与Kubernetes（K8s）的兴起，越来越多的客户将应用负载放到了容器中，以通过DevOps提升应用的迭代速度，加速产品上线时间。针对这一需求，VMware联合Pivotal、Google推出了VMware Pivotal Container Service（PKS），PKS与VMware基础架构产品实现了整合，它整合了vSphere服务（如DRS）、Kubernetes与自助服务门户，可以帮助企业简化部署和管理。

“K8s正在成为云计算新一代应用平台的中间件，发挥类似于Java的多平台中间件作用。” Sanjay Poonen表示。

数字化工作空间是VMware另一个主要发力的领域。在VMware的整体愿景（必不可少的、无处不在的数字化基础，助力企业通过任意云端运行、管理、连接并保护上任意设备上的任意应用）中，任意设备主要由这个业务线承担。为了支持任意设备，VMware与终端的三个最重要生态系统：苹果、谷歌和微软开展了非常好的合作。

“在业界，VMware是唯一一家与苹果、谷歌以及微软保持良好合作伙伴关系的公司，而且这样的合作伙伴关系已经经过了多年的培育和发展。” Sanjay Poonen说。

他介绍，收购AirWatch的时候，AirWatch就是苹果在企业市场的重要伙伴，现在仍然是。对于谷歌，此前AirWatch也与之有很好的合作关系，VMware现在把合作又进一步加以提升。VMware不仅支持安卓，还宣布支持Chrome OS——VMware是业界中除谷歌之外唯一支持Chrome OS的公司。两个月前的Google Cloud Next 2019大会之上，Sanjay还和谷歌负责云业务负责人一起宣布了VMware和谷歌在设备领域更多合作。VMware与微软的合作也非常深入。比如，通过VMware Workspace ONE能够管理Windows 10的电脑，特别在使用戴尔、惠普和联想的笔记本电脑时，体验更好。

“VMware这些年保持着稳步增长，未来，我们的增长空间还非常大。除了我们传统核心业务计算和云方面的巨大市场潜力，在其他几个业务领域，我们也处在一个起步和快速增长的阶段，有诸多的产品和解决方案可以向现有客户和新客户销售。推动VMware这些年业务增长的动力，正是一如既往的技术上不断的创新和客户的需求。”Sanjay Poonen说。