全球达2万家客户，VMware vSAN为啥受认可 

VMware正在与各大公有云平台进行合作，包括AWS、微软Azure、IBM Cloud和Google云，将包括VMware vSAN在内的VMware Cloud Foundation直接部署在这些公有云平台上，从而支持客户负载在自己的私有云与公有云之间直接迁移。

至顶网服务器频道 06月26日 新闻消息（文/邹大斌）： 超融合市场一直处于快速增长之中。IDC预测，从2016年起一直到2023年全球超融合市场将保持33%的年复合增长率，在整个外部存储中占有56%的市场占有率。Gartner也预测，到2022年全球超过35％的企业将使用SDS构建存储系统。高速增长的市场背后是各大玩家的比拼，其中的VMware的vSAN无疑是最主要的玩家之一。根据IDC 2018年第四季度的市场调研数据，VMware vSAN以38.1%的市场占有率位列超融合解决方案市场第一。高市场占有率离不开VMware vSAN产品本身的成熟、VMware完整的产品线以及VMware的混合云战略的支持。

VMware Cloud Foundation加快超融合落地

当下的企业正在加速进行数字化转型，对大多数企业，尤其是传统企业而言，普遍面临几个关键挑战，一个提高敏捷性，另一个是要降低复杂性和风险，以降低管理和运维成本，提高安全性。

“客户希望更快地加速产品上市、降低运维和管理成本，以及更安全，这是我们遇到的非常典型的需求，需要我们帮助企业去解决。”VMware亚太及日本地区vSAN与超融合基础架构（HCI）总监James Kappadais表示。

VMware亚太及日本地区vSAN与超融合基础架构（HCI）总监James Kappadais

在基础架构层面，尤其是从云这个角度出发，要满足这些需求，就需要简化云的部署，同时要能支持多云之间的无缝扩展。而解决办法之一就是要实现统一的基础架构，即在私有数据中心到公有云都能采用统一的架构，这样在部署、运维管理时，能更为方便，从而降低系统复杂性和风险，为客户带来成本上的节约和更高的安全性。

超融合架构正是上述思路下的一种非常好的实现，而VMware vSAN正是为此推出的一款超融合核心软件。VMware vSAN诞生于2013年，是VMware软件定义数据中心三大核心功能模块之一（计算、存储、网络）。VMware vSAN通过软件将服务器的本地存储构建成一个相对应的分布式虚拟的共享存储，被广泛采用，其稳定性、可扩展性、安全性和高性能可以满足要求严苛的存储密集型数据中心工作负载需求。更为重要的是，结合VMware vSphere原生的高性能体系结构，基于VMware vSAN还可以构建一个高效灵活的超融合基础架构解决方案。

目前，VMware vSAN主要应用方式有两种，一种是与VMware vSphere搭档组合；另一种是与VMware vSphere和NSX一起，这就是VMware Cloud Foundation（VCF）——一个新一代超融合软件栈。简单而言，第一种方式可以构建一个基础版的超融合架构，而第二种可以构建一个全功能的超融合架构。

一直以来，超融合都以其能方便部署、简化运维部署而受到市场认可，这也是超融合市场高速增长的主要动因。而无论是第一种还是第二种vSAN的部署方式，企业都可以充分体验到超融合架构的这一特点。

谈到VMware 超融合架构的这一特点，VMware 大中华区超融合事业部总监李晓学引用了一组数据。他介绍说：“从构建云的角度，VMware的超融合大概能提高15倍，将部署周期从几个月减少到几天；其次，在应用的交付上，能提高20倍，一套应用上线从原来的24天缩短到几分钟；第三，在整体成本上，可以降低40%。”

未来，随着vSAN功能的进一步丰富，客户的体验一定还会更好。在VMware公司总部工作的VMware存储与高可用性业务部高级经理林才学告诉记者，未来vSAN还会在数据保护等方面进一步强化。

顺利向混合云演进

对基于VMware vSAN实现的超融合架构而言，除了上述优势外，还有另一个重要优势就是通过与私有云统一的技术架构，提供一致性的管理和一致性的体验，从而加快企业向混合云演进。

“混合云是最终的一个目标，而VCF提供了非常好的演进基础。” James Kappadais说。

James Kappadais告诉记者，客户可以按照他们自己的节奏来进行分阶段的云化。第一阶段是部署核心的超融合架构，就是采用vSAN+vSphere两个核心的产品，它能提供最基本的超融合架构的特性，包括敏捷性、高性能等。第二阶段是引入更全面的VMware Cloud Foundation，部署全栈的超融合软件，提供更加全面的私有云支持，特别是自动化的部署、自动化管理以及全生命周期的维护。接下来就是向混合云升级，在全栈HCI也就是VCF的基础上，实现从私有云到公有云的跨云全栈管理。

目前，VMware正在与各大公有云平台进行合作，包括AWS、微软Azure、IBM Cloud和Google云，将VCF直接部署在这些公有云平台上，从而支持客户负载在自己的私有云与公有云之间直接迁移。其中最为典型的就是VMware Cloud on AWS，这是由VMware管理和营运的一种公有云服务，它让客户可以直接把自己的应用迁移到AWS上。这也是目前最为成功的一种混合云模式。

而正是基于VCF的这些特点，使得VMware vSAN得到市场广泛认可。根据VMware官方给出的数据，目前vSAN已经在全球拥有2万家客户，而且这个数据还会不断增加，特别是随着vSAN功能的进一步完善，vSAN在市场上还会有更好的表现。