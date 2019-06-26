数字化转型下如何应对IT复杂性？思杰来支招

思杰宣布正式对外发布名为《中国信息技术复杂性现状》的研究报告。报告显示，超过半数的中国企业正在努力应对复杂性挑战。

至顶网服务器频道 06月26日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们现在面对的是一个技术多样化的时代，各种新的技术不断涌现和迭代，让企业不得不面对IT技术复杂性的挑战。为了帮助企业应对信息技术的复杂性，思杰委托“The Glass Elevator”机构对来自于中国多个行业与政府组织的1764名企业与技术决策者进行了调查。本次研究旨在了解信息技术复杂性方面的挑战、数字化转型措施、安全问题以及云技术的准备状况。

基于这样调查，思杰宣布正式对外发布名为《中国信息技术复杂性现状》的研究报告。报告显示，超过半数的中国企业正在努力应对复杂性挑战。各种不同的系统、应用程序、新旧基础设施相互交叠，不仅耗费时间和金钱，而且还影响创新，妨碍企业发掘商机。

复杂性问题不容忽视，企业需要积极应对

在思杰全球副总裁大中华区总经理陈葵（Kathy Chen）看来，企业正在快速进入到数字化转型的时代，信息技术的复杂性的一个表现是应用“过载”。也就是企业面对纷繁复杂的应用，这些应用运行在不同架构上面、不同的操作系统等等，包括企业内部员工的工作应用以及企业对外提供服务的应用。调查显示，有三分之一的企业应用都已经超过100个，46%的中国企业认为自身信息技术环境的复杂性大幅增加。

企业之所以出现应用“负载”过高，一方面是企业的信息化建设程度不断提升，企业业务依托应用来完成；一方面也与员工的变化有关。陈葵说，现在企业人才的变化呈现出了几个显著的特点：去公司化，也就是人才与办公地点在分离；人才年轻化，即所谓的千禧一代。这些变化带来的是企业办公文化的变革，比如移动办公等。这都对企业的信息化建设提出了更高的要求。

为了响应员工们提出的关于将个人设备与应用程序带入工作场所的要求，企业需要维护、交付和保护的应用程序的数据量急剧增加。陈葵表示，为了保证安全，企业会在安全措施上进行很多投入，这对管理复杂度和用户体验就会造成很大的问题。“员工的用户体验和生产率有很大关系，如何依托IT建设为员工提供未来的工作环境，这是企业需要考虑的。”

在调查中，高达90%的受访者承认，他们正在或使用过未经企业批准的应用程序来完成工作。这一现象表明，企业IT环境中运行着许多充满未知数和不安全因素的应用程序。在企业办公中，员工需要访问企业里很多关键的应用和数据，在这种情况下如何保证安全又实现员工工作效率和体验是企业面临的重要挑战。

此外，91%的中国企业担心自己无法按照《通用数据保护条例》等法律要求行事并作出及时响应。其中最主要的原因如下：48%的企业关心自己是否能够针对数据泄露等违规行为作出及时响应；43%的企业关心数据的复杂性，关注数据具体来源。

打造数字工作空间，赋能企业数字化转型

这些日益增长的信息技术复杂性为中国企业的数字化转型和云技术普及进程造成阻碍，要知道现在行业转型和企业上云成为大势所趋。调查也显示，100%的中国企业已经开启数字化转型工作，但只有14%达到数字化转型成熟阶段。85%的中国企业现已考虑采用云技术战略，并且也正在使用、开发或者计划将要开发定制的云原生程序。

陈葵表示，就云技术而言，真正的战略价值在于为企业自身的应用程序搭建平台，切实改善业务流程以及企业的行事风格，培养新的工作方式，推出新的应用程序交付渠道。这才是真正的数字化转型，应被视为企业发展大局重要的一环。“我们在云方面的转型应该更多聚焦在PaaS和SaaS，中国在这方面还有很大的空间。”

同时，复杂混乱的IT环境会影响企业响应问题的敏捷性、洞察力以及数字化转型能力。日益增长的复杂性也对企业的数据分析能力造成了影响，87%的受访者认为，由于数据和应用程序过于复杂分散，他们无法再从数据分析中获得利于业务增长的洞察。

所以，为了解决IT复杂性，企业需要有一个整体的战略，其次要有个统一的平台，简化最终用户的体验，保护公司的数据。“企业希望通过数字化转型提高生产率，节约成本，满足合规的要求。我觉得要把这个提到更高的认知层面，包括文化、员工等。为此，思杰提出了数字工作空间的理念。企业必须寻找一种合理的解决方案，降低复杂性，营造安全统一、简单易用的数字化工作场景，帮助员工随时随地访问各种应用程序和个人设备，安全地完成工作。”陈葵说。

思杰数字工作空间是其对未来工作方式的思考，包括人才的演变和IT的发展。数字工作空间能提供统一、安全且智能的工作空间，让员工在保持良好用户体验的同时出色完成工作。诚如前面所以，员工现在与数量越来越多的应用程序交互才能完成业务任务，使IT不得不管理复杂的SaaS、Web和虚拟应用程序组合。在与应用的交互中，会使公司面临合规性风险。数字工作空间为最终用户提供了对所需应用程序、文件和数据的即时访问，而无论其位置或网络如何。

各种规模的组织都在采用云技术，以提高业务敏捷性和灵活性。然而，云迁移之旅和持续的管理会非常复杂。数字工作空间可简化企业的云迁移和管理，同时提供更好的用户体验并保护您的数据。为员工提供完成工作所需的资源，并带来以用户为中心的体验。

除了数字工作空间，在中国市场思杰在跨云交付、负载均衡、应用交付、SD-WAN等领域都进行了积极探索，这也让其在数字化转型的今天能够满足企业的多样化需求。陈葵说，思杰在中国正在迎来全新的增长机会，在互联网行业、制造业、保险、金融服务等实现高速发展，而且中国市场已经成为Citrix全球增长最快的区域之一。



