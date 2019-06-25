金融行业如何以PaaS为抓手构建下一代云平台？农行有话说

在最新一期的《企业开源智库》，中国农业银行研发中心专家罗水华、红帽解决方案架构部总监刘阳和至顶网主编李祥敬一起探讨了金融行业的下一代平台建设。

至顶网服务器频道 06月25日 新闻消息（文/李祥敬）：近年来，金融行业普遍走上了金融科技之路。金融科技的本质是通过大数据、人工智能、区块链等各种技术的应用来改善金融效率、创新商业模式。现在金融行业积极拥抱数字化转型，而上云其实是企业进行转型和业务创新的一个重要抓手。

在最新一期的《企业开源智库》，中国农业银行研发中心专家罗水华、红帽解决方案架构部总监刘阳和至顶网主编李祥敬一起探讨了金融行业的下一代平台建设。罗水华在节目中分享了农行在云平台建设方面的实践和经验，为当前金融机构上云和数字化转型提供了重要的参考。

农行的“云”探索

经过30年来的信息化建设工作，农行形成了现在近500个应用系统在生产环境运行的状况。这一方面为农行的业务创新提供了支撑，另一方面也带了很多挑战。比如这些应用系统分布在不同的硬件环境，运行在超过1000个不同类型的软件上，商业软件有100多个，开源或免费软件有1000多个，每个软件还有不同的版本。

为了更好地应对这些挑战，农行近些年在云平台建设上进行了积极尝试，也取得了一些进展。IaaS平台从2012年开始建设，现在正经历从1.0到2.0的跨越，目前正在推广应用IaaS 2.0的阶段。“IaaS平台的建设解决了技术包袱的问题，如上面所言，农行形成了纷繁复杂的应用系统和软硬件。通过IaaS平台建设可以把这些统一纳管，底层的基础架构更加简单，适配应用或者业务需求。”罗水华说。

随着IaaS建设的日渐成熟，农行现在需要从业务角度看技术，业务与技术的关联性更强，PaaS平台提升日程。农行的PaaS平台也是在2012年左右开始尝试建设，目前在从开源版本试用到基于商业版本推广阶段。

农行已经在数据中心上海和北京两地投产PaaS平台，共发布了3个应用，4个子系统。这3个应用具有代表性，既有传统应用，也有微服务架构应用，还有目前处于前沿的人工智能平台和无服务器架构（Serverless）应用。

如果说PaaS解决了技术与业务的关系，那么随着信息化建设的深入，农行在业务流程标准化和定制化方面的需求也开始出现，从而适应新的业务。农行在SaaS领域的探索集中在某些业务领域建设了应用服务，主要有一号工程中的惠农电商平台、缴费平台等。

金融行业上云三步走

对于农行的上云实践，刘阳说，红帽软件多年来一直服务于全球各大金融机构，的确是看到了金融机构上云的强大的动力和努力。从最初的谨慎尝试到目前的大胆创新。从目前看，整个发展过程可以分为大致三个阶段：

从IT角度出发，利用云技术来提升计算、存储、网络等IT基础资源的供给能力、运用效率以及支撑能力。以满足不断涌现的IT建设对IT基础资源的大量、灵活、高效使用的技术要求，这体现在IaaS层面。

在此基础上进一步搭建关键技术平台，就是在云基础平台之上，搭建PaaS平台。尤其是容器技术出现后，PaaS平台能够跨越私有云、公有云。PaaS平台将底层技术与上层应用关键就似乎进行了剥离，解除了整个底层平台对上层应用的束缚。

比如银行推出了很多跟互联网对接的业务，比如双十一秒抢等促销活动，要在一天之内要准备好大规模的系统支撑能力，怎么样在一两天之内就让整个IT系统就绪？这就是PaaS平台整个的能力。金融科技的力量怎么能够产生对业务的促进，它需要PaaS化，要把金融科技作为PaaS的一个服务对外提供，上层的SaaS应用就会变得更加地灵活。

最后，未来将是“混合云、多云”的天下，金融机构在多云平台中，利用金融科技构建“云原生”应用，实现业务创新。 “未来下一代云平台一定是在混合云和多云的环境之下构建真正的云原生应用，而不是把传统应用搬到云上而已。”刘阳说。

农行与红帽的PaaS合作

对于金融行业，云技术一方面解决历史遗留的制约问题，另一方面也要创造更加先进的生产力。比如农行通过IaaS解决利旧问题，另一方面金融科技中的大数据、人工智能，包括区块链技术等等需要应用到新业务中。而金融行业的PaaS平台建设就是解决这样的问题，其起到了承上启下的作用。

刘阳表示，PaaS建设本身是数字化转型的一部分，需要进行生态建设，对内会涉及到架构、开发、运维等很多部门，如何定义各部门的职责。以及如何在中间业务、分行特色业务等专项领域进行有特色的PaaS建设都是需要思考的问题。对外，需要联合符合PaaS架构的第三方应用合作伙伴，对商业合作伙伴提供业务开发能力，构建金融数字生态。

农行的PaaS平台就是基于红帽的OpenShift进行构建的。据罗水华介绍，农行在PaaS选型过程中，研究了不少国内外厂商的PaaS产品和解决方案。经过筛选，农行发现红帽OpenShift和应用开发过程结合很紧密，对应用开发的实际情况考虑和支持得比较好，对开发人员很友好。

罗水华表示，OpenShift与Kubernetes等开源技术社区发展保持一致，同时功能稳定可靠，这对于要求高度稳定、又要自主可控的银行重大基础设施来说是最为重要的。“OpenShift的基础架构跟开发过程结合得非常好，因为我们开发过程中经常有不同的版本迭代，而OpenShift能够管理好应用的版本，让开发人员彻底的不用关注这些细节问题，他只要去聚焦工程实现的问题，我觉得对开发人员特别友好。”

另外，OpenShift在运维领域也是与时俱进，跟新技术、新框架结合得特别好，包括服务网格，OpenShift集成了服务网格的能力，这些能力其实是应用开发特别需要的，也就是说OpenShift能够跟上技术演进的步伐，不断地满足应用和运维的需要。在实际的使用过程中，农行跟红帽一起形成更好的应用设计、上云规范。

刘阳说，技术的生命力带来的商业价值是不言而喻的。目前招商银行、中国石油、中航信、中信信用卡等客户都在使用OpenShift。这主要是由于红帽OpenShift提供了坚实的技术方向和企业级支持、专业化团队和产品宽度。

路漫漫，但是前途无限

谈及未来的规划，罗水华说，农行研发中心的最终目标是要建设一个三级平台体系，第一级为PaaS云平台的研发环境，在这个环境中开发云管理平台，研究和实现PaaS云平台所需的关键技术；第二级为各个应用系统的开发平台，这个平台为应用系统研发过程提供所需的功能开发、单元测试、功能测试、集成测试等支持；第三级为覆盖几乎所有应用系统的一体化管理的生产运行平台。

"未来，农行将在上云规范、管理制度、流程等方面进行积极探索。因为上云不光是一个技术问题，还涉及部门职责的调整，在这个职责上要建立相应配套的流程，来发挥云的能力。“我们希望建设一个功能完备、功能齐备的云平台，这个云平台可以为农行今后把能力输出给分行和同业。"罗水华如是说。

在规划目标上，红帽也可以做更多。刘阳说，PaaS建设是一项长期工作，银行应该根据自身状况和目标进行PaaS架构的规划和路线设计，在这些方面红帽有丰富的PaaS项目规划和实施经验，可以帮助金融客户进行PaaS的架构设计。比如通过快速的Discovery Session方式发现需求和指导设计，通过Open Innovation Lab联合设计和原型方案实现，或者是一个完整的架构设计项目。

另外，对于开源产品来说，需要有一个强大的支持和服务队伍，专业的交付能力是非常重要的。红帽可以从项目前、中、后提供全程的服务支持，帮助客户走好上云这条路。“红帽本身是开源软件企业，开源其实是一种创新的方式，开源不是一种生意的模式。很多企业要用开源软件，它必须具备企业级软件应有的功能，需要专业团队的支持，以及对整个周边技术方面的兼容、可靠性等。”刘阳说。

刘阳进一步表示，红帽整个的生命力本身也就来源于这种开放创新的模式，这是红帽非常推崇的。所以红帽很能够非常坚定地告诉用户说，用红帽的技术是不会存在锁定问题的，因为本身这个技术不完全掌握在红帽的手里，不是红帽的知识产权，红帽只是整个开源社区中非常重要的贡献者和一分子而已。

结语

这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。这是一个属于金融科技的新时代，但这更是一个属于云计算的时代。我们需要建设适应新的业务需求的新的IT基础架构设施，而OpenShift能够帮助金融客户建设好新一代的金融云平台。金融行业的下一代云平台将持续解放开发人员和运维人员，为应用研发和运维赋能，不断提升业务交付效率和质量。