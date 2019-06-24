赋能行业数字化转型——五大精选解决方案

为了推动行业数字化转型的进程，英特尔携手南大通用GBASE、平凯星辰PingCAP、青云QingCloud、星辰天合XSKY、易捷行云EasyStack联合推出5款最新的英特尔精选解决方案。

至顶网服务器频道 06月24日 新闻消息（文/李祥敬）：数据洪流时代，以数据为中心的创新和变革已涵盖网络、存储和计算，数字化融合也在加速和推动企业价值实现。为了推动行业数字化转型的进程，英特尔携手南大通用GBASE、平凯星辰PingCAP、青云QingCloud、星辰天合XSKY、易捷行云EasyStack联合推出5款最新的英特尔精选解决方案。这些经过严格基准测试和验证，并针对实际工作负载进行了性能优化的解决方案，可简化并加速数据中心和网络基础设施的部署，加快企业的数字化建设进程。

以数据为中心的数字化变革

数字化转型是摆在每一个企业管理层和CIO面前最重要的课题之一，因为数字化转型组织的业务成果跟数字化策略息息相关。IT的角色已经从原来的支持角色或者只是解决一些技术问题，从根本上转变成驱动业务发展的生产力，而它将会跟所有业务部门一起实现具有变革性的业务目标和创新。同时，数据的爆炸性增长以及利用数据驱动创新和决策的愿望对IT提出新挑战和新要求，企业希望能够具有更高的灵活性、更高的性能、更好的安全性和最可靠的可靠性。

英特尔中国市场营销集团行业解决方案部中国区总经理梁雅莉说， 在制定任何正确的数字化战略之前，我们要清楚数字化转型最迫切的需求是什么。第一，业务的成长和创新，尤其是在如今的数字经济时代，如何通过业务的创新和转型增加收入成为企业赢得市场的关键。第二，效率和TCO（总体拥有成本）。客户需要用更少的成本做更高的事情，提高企业的生产率，降低TCO，这也是业务成长的一个方式。第三，安全、合规、控制。随着数字世界的发展，数据洪流的出现，网络的环境会变得越来越复杂，而数据安全和整个过程的控制也变得尤为重要。

企业在制定数字化战略并进行落地的时候会发现很多的挑战和问题，陈旧的IT基础设施让企业经竞争力无法充分发挥出来。从IT和业务的视角出发，陈旧的基础设施会阻碍整个数字经济的增长。比如我们处于一个数据大爆炸的时代，但是这些数据都存在于孤岛之中，根本没有办法改善决策。应用在线化和互联网化让企业数据中心的内部、外部的网络流量需求激增，安全漏洞也时时出现。企业需要更灵活增强型的技术，并且具有实时分析问题的能力，这有依赖于现代化的基础IT设施。同时，当业务的快速发展需要更灵活、更快速的服务部署，员工的技能是否能跟上也是重要问题。

梁雅莉表示，陈旧的IT基础设施不仅是企业面临的最大挑战和问题，有数据显示，这些企业与具有现代化IT基础设施的公司竞争的时候，他在灵活性和竞争性方面都会大打折扣，在产品的创新和上市的时间点被延长了6倍。"当服务器设备超过一定的年限，它的维护成本也会大大增加，性能也会跟不上。这时候企业所承担的竞争成本会更高。"

所以打造现代化的IT基础设施势在必行。英特尔公司市场营销集团数据中心战略客户中国区总经理陈葆立表示，英特尔持续加大技术革新力度，帮助客户驾驭数据的传输、存储和处理，继而加速创新、提升商业价值。“英特尔是一个技术公司，一直以来我们都不遗余力得在产品上实现新的突破，与合作伙伴一起带给最终用户更好的体验、更好的效能，最终帮助用户体现业务转型的价值，实现整个生态系统价值的突破。”

对于英特尔以及合作伙伴而言，应对以数据为中心的挑战不能单从计算或者只是存储、网络的角度来解决，而是应该以一种平衡的方式把计算、存储、网络，以打造架构的方式，针对不同的工作负载，推出系统级的解决方案。基于此，英特尔针对加速以数据为中心的世界推出了最为完整的产品系列组合。

具体来说，全新的第二代英特尔至强可扩展处理器，英特尔傲腾数据中心级持久内存、英特尔傲腾SSD DC D4800X和英特尔SSD D5-P4326 (英特尔QLC 3D NAND) ，以及英特尔从1GbE到100GbE的服务器以太网产品组合。英特尔首次以一种组合的方式把数据的传输、存储和计算的解决方案放在一个框架之下，并且以针对不同的工作负载优化的形式，以完整产品组合的样式呈现出来。

陈葆立说，以数据为中心的产品组合让英特尔可以帮助企业应对各种新兴技术的挑战，但是如何落地企业、缩短价值实现的时间，这是需要思考的。建设一个现代化而且能够支持企业数字化转型的IT基础设施，不仅需要正确的方法论和战略，而且需要强大的工具来落地实践。于是，英特尔携手合作伙伴推出了英特尔精选解决方案。

英特尔的领先性与生态开放性

英特尔精选解决方案的打造是构建在英特尔坚实的创新产品组合之上。作为技术的领先者，英特尔致力于解决企业IT在技术、工具和部署等方面面临的问题和新的课题，加快企业的转型进程。英特尔精选解决方案面向未来存储、混合云、分析与数据策略等，帮助企业拥抱现代化IT基础设施。

针对当今高级数据分析、混合云、存储和网络中的重要工作负载，英特尔精选解决方案可以帮助企业加快IT基础设施部署。“从2018年推出英特尔精选解决方案，英特尔与服务器厂商OEM、方案商等全球30多个合作伙伴一起跟合作，打造不同的解决方案服务最终用户。”陈葆立说。

具体到中国市场，由于中国市场的独特性，英特尔针对中国区推出了英特尔精选解决方案。英特尔与中国本土的合作伙伴一起合作开发数据分析、混合云等解决方案，把最新的英特尔平台技术和合作伙伴的方案带给用户，帮助用户打造现代化的IT基础设施，承载多样化的工作负载，驱动业务发展。

通过此次英特尔精选解决方案的发布，英特尔和合作伙伴一起加速中国数字化转型过程当中，不断汲取、发掘中国市场独特的需求，并且为中国市场推出符合中国市场需要的解决产品。

此次推出的五大最新精选解决方案包括基于南大通用GBase 8a MPP Cluster分布式并行数据库精选解决方案，平凯星辰PingCAP TiDB在线事务处理/在线分析处理（HTAP）融合型精选解决方案，以及包括青立方Qing3超融合系统、星辰天合XSKY软件定义存储系统以及易捷行云EasyStack私有云和超融合系统在内的混合云精选解决方案。

这些经过验证的解决方案在英特尔至强可扩展处理器、英特尔数据中心固态盘、英特尔以太网等产品架构上开发而成，通过预先配置的硬件和软件，能够给客户带来更优的系统性能、更强的系统稳定性、更快的部署时间和更优异的总体拥有成本（TCO），可针对政府、电信、金融、交通、教育等行业中广泛的工作负载提供优化。

凭借20余年在数据中心领域积累的深厚经验，以及与世界领先的数据中心服务提供商、合作伙伴开展长期协作成果，英特尔将持续打造英特尔精选解决方案的性能领先性与生态开放性，确保各类企业能够在英特尔架构上实现最佳的运行效果，从而成为以数据为中心时代值得用户信赖的最佳选择。