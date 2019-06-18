Habana Labs发布Gaudi芯片 称AI训练速度赶超Nvidia GPU

这家以色列初创公司（已经累计融资1.2亿美元）今天推出了一款名为Gaudi（如图）的芯片，专门用于训练人工智能模型。

Habana Labs正在人工智能市场中向Nvidia发起挑战。

这家以色列初创公司（已经累计融资1.2亿美元）今天推出了一款名为Gaudi（如图）的芯片，专门用于训练人工智能模型。

工程师通过反复试验来验证算法的性能，这是开发生命周期的一个部分。要让AI完成某个任务可能需要经过数千万次尝试，因此任何加速该过程的技术都有可能带来巨大回报。

Gaudi承诺将提供在性能上有重大提升。为了展示其速度，Habana Labs进行了一项内部测试，将Gaudi与Nvidia旗舰的V100数据中心图形卡进行了对比。Habana Labs称Gaudi运行ResNet-50主流AI模型基准测试的速度要比V100快3.8倍，在此过程中创造了性能纪录。

这是Habana Labs在过去一年中第二次打破RestNet-50记录，第一次是Habana Labs的Goya芯片，该芯片旨在为已经经过训练、用于生产处理实时数据的人工智能模型提供动力。

Gaudi与Goya采用了共同的设计理念，都是基于所谓超长指令字架构的八个处理核心组成，并行执行计算而不是像CPU那样逐个执行计算任务。Gaudi与众不同之处在于它的内存不同，而且吞吐量也更适合于人工智能训练。

Habana Labs将以两种形式把Gaudi推向市场：PCIe卡和夹层加速器，设计用于加载到其他更大的卡上。此外Habana Labs还开发了一款名为HLS的数据中心设备，装有8个夹层加速器。

除了处理速度快之外，Gaudi还是可扩展的。夹层卡和PCIe卡分别采用8个和10个内置以太网端口，每个端口支持100Gb连接，这样就不需要额外的芯片来应对网络需求，提高配置了大量Gaudi处理器的大规模人工智能环境的效率。

Habana Labs计划今年晚些时候生产Gaudi芯片样品，并称已经有多加客户采用了早期的Goya处理器，包括几家云提供商和自动驾驶汽车公司。Habana Labs还得到了大厂商的支持，最近一轮7500万美元的融资是由英特尔领投的，其他投资方还包括Bessemer Venture Partners、Battery Ventures等。