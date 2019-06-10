拓展创新生态体系 西门子多举措加速中国企业数字化转型升级

依托先进技术、丰富行业知识，以及开放、包容和互信的创新生态体系，西门子不断深化在中国的发展，助力中国企业的数字化转型。

至顶网服务器频道 06月10日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，数字经济驱动下的中国企业不断面对挑战积极转型。为了帮助中国企业应对数字化转型的挑战，西门子在近日举行的“2019西门子中国创新峰会”上正式宣布了诸多举措，推动中国的数字化转型升级。

西门子在中国建立创新生态体系，并通过与政府、高校和客户的合作，将数字化应用延伸到更广泛领域。截至2018财年（2017年10月1日—2018年9月30日），西门子在中国拥有21个研发中心，超过5000名研发和工程人员以及约13000项有效专利和专利申请。近十年来，西门子在中国已经与超过90所高校和科研机构就超过750个研发项目开展合作。

西门子股份公司首席运营官、首席技术官、管理委员会成员博乐仁博士表示，凭借涵盖了先进技术、丰富行业知识和开放包容的创新生态体系的独特物联网平台，西门子将继续为中国的数字化进程倾力贡献。

西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼则表示，通过进一步在中国构建开放、包容和互信的创新生态体系，西门子持续与合作伙伴共创价值并取得了显著成果。依托政策支持和西门子完整的数字化产品和解决方案、行业知识和人才资源，西门子将为中国及全球市场培育具有商业可行性和工业应用前景的创新。

将创新转变为战略优势

不论是在能源、制造业、交通行业还是医疗行业，企业越来越多地应用数字化技术，以提升生产力，降低成本，缩短上市时间，并制造个性化的产品。世界瞬息万变，现在的问题是，如何才能够在这场数字化转型致胜？在数字化时代，将创新转变为战略优势并不是一件容易的事。

博乐仁表示，数字化转型一个重要的命题就是新的商业模式，这里面会涉及很多技术问题。如果你是真正地推动数字转型，你会发现你的企业将以一种完全不同的方式开展业务，从销售到涵盖整个的价值链。在此，你就会面临挑战，这是关于速度和规模的挑战。“数字化正在加速我们的创新和发展，而这正是它的实质，因为我们必须与时俱进，必须以更快的速度前进，才能在转型中释放价值。”

而西门子平台的规模化正在支撑企业的业务创新，平台是关乎规模的，因为平台不仅与技术有关，而且与生态系统有关。这一生态系统的目标是为客户带来价值。平台越强，生态系统也就越强大。产品是企业的触角，更强大的是如何将新技术应用于业务。

以客户为中心，客户价值是全部价值中最重要的要素，这包括上市时间、效率、生产力、个性化定制等等。“我们与客户保持着紧密的联系，与众多客户有着合作关系。我们必须要知道对客户呈现的是什么。这是我们与IT公司最不同的地方，因为我们是和客户一起在他们的生产场地工作。共创价值是一切的核心，我们与客户一起努力挖掘潜力，以及如何不断改进。”博乐仁说。

在博乐仁看来，西门子的平台，实际上有三个元素相互作用。首先是技术堆栈。这是一系列技术的累积，最终都在创造价值。其次是西门子的专业技术知识，为整体的技术平台提供了技术能力。第三就是生态系统，由西门子合作伙伴构成，处于不断壮大的过程中，这包括集成合作伙伴、技术合作伙伴。西门子也把客户视为合作伙伴，因为他们共同开发解决方案。“西门子的技术堆栈，即西门子能够提供的核心技术。在这个技术堆栈的核心，当然就是我们强大的自动化能力，以及软件套件。在过去十年中，西门子在软件方面进行了巨大的投入，使我们在工业软件方面处于领先地位。”

需要强调的是西门子在技术方面的积累，比如PLM软件套件、遍布全球的20多个MindSphere应用中心等。博乐仁表示，软件正在改变我们的商业模式，甚至影响到硬件，每个自动化设备都有嵌入式软件，例如列车控制系统，信号系统，楼宇管理系统，以及制造系统（Simatic）。“未来西门子会加强独立软件业务以及与新业务模式相关的软件业务，比如服务和运营的数字化。这将是一项由软件驱动的新业务。软件的角色第一，它是西门子增长最快的业务之一。第二、它是一个赋能因素，为更多的硬件业务和新业务赋能。”

MindSphere应用中心能够将了解技术的专业人士，包括最好的人工智能以及机器学习的专家，聚合到一起，开发应用解决方案，为用户提供价值。在软件架构方面，西门子通过收购Mendix，获得了强大的云开发能力。借助它可以非常轻松地开发自己的应用程序。由此，企业不需要技术高超的人员就可以进行快速开发。

MindSphere是基于云的开放式物联网操作系统，具有丰富的功能，可以非常好地服务工业应用场景。今年早些时候，西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere已成功落地阿里云。中国客户已经可以基于MindSphere开发自己的应用和产品，为市场提供富有价值且安全的数字化服务。

博乐仁表示，行业客户需要数字化战略，而这个时候，IoT集成服务业务部门就可以介入，提供咨询、原型设计、集成的业务。这和西门子的数字化工业（DI）的业务是不同的。DI的业务更多的是设备自动化以及工厂自动化。他们的业务中也包括了顾问式销售，提供技术支持，但是这是免费的。而和它不同的是，真正的咨询是一种业务，是要向客户收费的，因为其提供了价值。当然这是在一个更高的层面上的咨询，这意味着西门子的IoT部门需要展现的是如何在公司更广的范围内实现跨领域的集成，而并不只是局限于自动化的单个领域。“西门子专注于一个全面的IoT领域，而在周边会有合作伙伴，比如像云服务商、ERP服务商等等。而我们是居中的位置，把握各种工具和方法，从而使整个系统运转起来，发挥作用。”

无论是西门子设备还是第三方设备，连通性都是关键，它也是释放价值的关键要素之一。西门子与第三方开了嵌入式OS，并探索5G的应用，从而确保设备部署在客户现场，这些设备可以实现对技术堆栈的无缝接入。

除了实现高速连通，保证高度的安全性，也就是一个端到端的网络信息安全。整个生态系统必须要通过严谨的网络安全架构得以实现保障。设备必须进行加固，使其具备最高的完整性，以确保无论部署何种技术，都不会产生任何负面影响。

人工智能是成功实现数字化转型的核心技术，为所有行业提供了巨大的机遇。在人工智能方面，西门子也进行了大力的投入，拥有超过1000名的人工智能专家。通过引入AI技术，企业可以降低数字中心的能耗、提高列车的可用性、提升燃气轮机的效率等。

西门子也在中国市场正不断加大对人工智能领域的投入，公司在德国以外的首个人工智能实验室将落户北京。实验室将发挥西门子全球800多名人工智能专家的丰富行业知识和经验，针对行业迫切需求，与客户共同开发人工智能应用解决方案。这也是西门子在亚太地区建立的首个致力于培育创意构思和推进方案实施的工业人工智能中心。

除了以上这些技术，西门子在边缘设备、自动驾驶等方面都有广泛的投入。“西门子一致帮助客户探索如何与我们的技术堆栈融合，作用于垂直市场，我们了解客户想要什么，以及客户如何为他们的客户创造价值。”博乐仁说。

根植中国，打造最可信赖的合作伙伴

当前，中国数字经济蓬勃发展。在人类历史上，科学技术从未像今天这样强大，足以决定国家的未来、人类的命运和企业的成功。从探月工程到高铁列车，从智能制造到互联网经济，中国正在不断壮大其创新实力——而这仅仅是一个开始。

赫尔曼表示，中国在众多领域积极发力，例如：促进产业转型升级、提高能源效率、发展新型城镇化，推进大众创业、万众创新。最终目标是提高人民的生活水平，并把中国打造为世界创新强国。这一愿景并不只关乎科学和技术。它同样关乎新的商业机会、市场环境、人才培养以及合作伙伴关系。

“中国不断推进的改革开放是世界上最大规模的创新活动。在这一过程中，需要可信赖的合作伙伴，具有矢志创新的热情、变革突破的决心和引领前行的勇气的合作伙伴。而西门子正是这样的合作伙伴。过去147年以来，我们植根中国。在这里，我们凭借领先的技术和专业的知识，发展数字化企业，实现可持续能源，打造智能基础设施。”赫尔曼说。

截至2018财年，西门子已为数十个行业的数百家中国企业提供了数字化企业解决方案；中国超过45%的火力发电厂采用西门子高效透平技术；中国超过1/4的中高端消防报警系统由西门子提供。“这就是我们如何服务社会，面向各行各业，让关键所在，逐一实现。对西门子而言，一个多世纪以来，我们正是通过创新为社会创造价值。”赫尔曼说。

早前，西门子宣布剥离油气与电力业务专注于工业和智能基础设施领域，这是否会对中国市场造成影响？赫尔曼表示，西门子将继续服务于我们的客户。西门子在中国有很大的客户基础。今年3月，西门子和国家电投达成全面合作，并在重燃领域展开技术合作。“中国的能源市场仍然是我们的重要市场，我们会履行对客户的承诺。”

目前，中国是西门子在德国之外的第二大市场。西门子还和中国国家发改委签署谅解备忘录，加强“一带一路”共建合作。西门子是第一家与中国政府在共建“一带一路”领域开展全面合作的跨国企业。而西门子是中国最大的外商投资企业之一，在华拥有超过34000名积极进取且富有创造力的员工。凭借21个研发中心和近5000名研发和工程人员，西门子在中国、为中国，也为世界开发富有前景的创新科技。

比如，位于成都的数字化工厂SEWC和西门子智能制造成都创新中心。SEWC被世界经济论坛评为“全球九家最先进的工厂”之一。西门子智能制造成都创新中心和西门子工业软件全球研发中心是由西门子与成都当地政府合作建成。它们都充分展示了创新和数字化能如何释放工业发展潜能。

赫尔曼表示，通过和政府、企业、大学、研究机构，以及广大客户携手合作，西门子在构建开放、包容的创新生态系统方面取得了显著进展，这一生态系统也有赖于一个公平的竞争环境的建设。“面临着巨大的挑战，也迎来无限机遇，而现在正是时候，进一步定义迈向数字化的路径，并采取行动，为所有人创造价值。在数字化时代，没有人能独自前行。只有通过精诚合作，我们才能取得最好的成果。”

除了上面提到的北京人工智能实验室，西门子在峰会上还宣布与清华大学拓展合作，共同在能源互联网技术及应用领域展开合作，涵盖科研、创新示范、人才发展、知识交流、区域生态圈建设等多个领域。此外，西门子与成都市政府共同建立的西门子智能制造成都创新中心和西门子工业软件全球研发中心也即将正式揭幕，为本地制造业企业提供最为先进、完整的数字化解决方案。

数字化是驱动中国工业高质量发展的核心，西门子正是中国工业企业实现数字化转型的最佳合作伙伴。西门子与宝武炭材料科技有限公司（宝武炭材）、中科可控信息产业有限公司（中科可控）、宝鸡机床集团有限公司（宝鸡机床）和内蒙古久泰新材料有限公司（久泰）签订合作协议，助力这些企业在电子信息技术、新材料和机床领域实现数字化转型。

结语

依托先进技术、丰富行业知识，以及开放、包容和互信的创新生态体系，西门子不断深化在中国的发展，助力中国企业的数字化转型。