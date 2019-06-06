 数据驱动时代，看英特尔在数据中心领域的“软硬功夫”

面对数据爆炸性增长带来的数据洪流，英特尔向以数据为中心转型，围绕以数据为中心研发了众多产品、技术以及解决方案，来帮助我们在这个多元化计算时代进行数据的计算、传输、存储以及深度的挖掘，以加快利用各种新兴技术进行数字化转型和升级的脚步。

至顶网服务器频道 06月06日 新闻消息（文/邹大斌）： 随着移动设备、物联网的普及，世界正在进入一个数据快速增长的时代，且这种增长还有加速的趋势。根据有关研究机构的预测，每两年全球数据量就会翻一番。数据量的高速增长是一把双刃剑，其好处是海量数据让我们可以更充分地认识这个世界，人工智能、机器学习等研究正是直接从这些数据中收益；而不利的一面则是，如此庞大的数据量对IT技术带来全新的挑战，从存储、到网络到计算、再到整体架构无有例外。面对市场的变化，英特尔正在加速以数据为中心的转型，并一如既往地保持着领先优势，发挥软硬结合的平台优势，通过各种以数据为中心的技术和产品帮助我们应对挑战。

六大技术支柱推动创新

面对数据爆炸性增长带来的数据洪流，英特尔向以数据为中心转型，围绕以数据为中心研发了众多产品、技术以及解决方案，来帮助我们在这个多元化计算时代进行数据的计算、传输、存储以及深度的挖掘，以加快利用各种新兴技术进行数字化转型和升级的脚步。在英特尔众多创新之中离不开其最为核心的6大技术战略，即制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全、软件。这六大技术支柱扮演着创新的引擎作用，助力英特尔去解决各种各样的挑战，满足市场的需求，最终帮助客户创造更多的价值。

制程和封装 不久前英特尔对外宣布明年上半年会有10纳米服务器CPU上市，2021年会有7纳米。同时，英特尔还会加快制程的研发。在封装方面，英特尔正致力于把多模块集成在一个芯片上，从而提升芯片集成度。

架构 由于数据量不同、数据形态不同需要不同的处理方式，带来了多元化计算的需求，推动了异构计算的流行。对此，英特尔提供有4种计算架构的产品，分别为标量计算、矢量计算、矩阵计算和空间计算，对应到芯片类型为CPU、GPU、AI加速器以及FPGA，是业界少有的可以提供四种计算架构产品的公司。

内存和存储 由于不同应用对存储的不同需求，英特尔分别提供多种存储介质，包括3D NAND的QLC SSD和基于3D Xpoint技术的傲腾。

互连 从5G连接、到机架互联、再到服务器互联、以及到芯片级封装和裸片互联，英特尔都能提供技术支持。

安全 英特尔去年专门成立了英特尔产品保障和安全部门，由CEO直接领导，其使命就是确定每一个BU在设计自己产品时安全是否得到充分考虑，一旦出现安全问题，这个部门可以为客户提供最快的响应。

软件 英特尔拥有超过15000人的软件研发队伍，同时，英特尔一直非常重视软件的生态链。比如，英特尔推出了One API的通用接口，可以有效抽象化底层的硬件，同时还可以发挥硬件架构的性能，从而很好地降低开发成本。

这六大技术支柱是英特尔不断创新的基础，也是英特尔的核心竞争力。正是因为有了这6大核心技术，在面对新的市场需求，英特尔才能不断地研发出新的产品和技术，持续满足用户需求，从而持续引领创新，为进入智能互联的新时代奠定基础。

更全的计算、更强的存储、更快的传输

数据中心一直是英特尔的核心业务，在数据中心市场英特尔也拥有着领导者的地位，而这种领先地位也是得益于前面的提到6大技术支柱，它们在数据中心领域体现为：给这个智能互联世界提供更快的数据传输、更强的数据存储、更全的数据计算。今年4月，英特尔推出新一代以数据为中心的产品组合，包括第二代英特尔至强可扩展处理、傲腾数据中心级内存和存储解决方案、软件以及平台技术，充分展现了英特尔的这一能力。

第二代英特尔至强可扩展处理器是今年4月新发布的产品组合的核心。相比第一代，第二增加的功能包括对英特尔傲腾数据中心级持久内存的支持，对深度学习加速的增强，还增加了Speed Select技术。另外，针对安全，英特尔在这一代产品增加了硬件解决方案，避免以前通过软件解决带来的性能影响。因此，第二代的至强可扩展处理器是20年来处理器创新之集大成者，英特尔把最好的技术、最新的创新都集成在这一代产品当中。

值得一提的是，与以往不同，第二代可扩展至强处理器中有了更多细分产品以及很多客户定制的产品，这也是为了响应市场的计算多元化需求。比如，“Y”系列可以支持Speed Select技术，从而可以实现“三合一”——一款芯片可选择三种频率运行。还有，“V”系列能支持更多网络连接，“S”能更好地支持搜索类应用，“T”系列能更耐高温等。

人工智能作为当下的一个热门应用领域，自然也是英特尔关注的重点。一方面，英特尔除了在CPU中增加了深度学习加速技术外，还推出了10纳米的FPGA产品——Agilex FPGA。相对于传统的FPGA，Agilex 基于10纳米的技术，它支持CXL(Compute Express link)，允许CPU与FPGA工作在同一个内存空间，大大提升数据处理速度。

除了CPU和FPGA之外，在处理器方面英特尔还有专门用于AI应用的Nervana芯片以及面向边缘计算Movidius，可以满足更为专业的领域的数据处理需求。

提到存储，就不得不提及英特尔的傲腾，特别是傲腾数据中心级持久内存。傲腾数据中心级持久内存基于3D XPoint技术实现，算得上是一个新物种。它是内存，但是其保存的数据断电不会挥发。同时，它的容量又比传统的DDR要大一个数量级以上。应该说，傲腾数据中心级持久内存打破了传统内存和存储的边界，它的延迟非常接近内存，因此提升业务运行的性能。此外，英特尔也利用了相同的存储介质开发了新的SSD固态盘，这种固态盘相比传统基于NAND固态盘延迟更低、IO性能会更高。

如果说傲腾是热数据的上佳之选的话，那么英特尔的64层QLC 3D NAND就是温数据的主要候选。QLC固态盘密度远超硬盘，一个2.5寸的盘就能存储8TB甚至16/32TB，从而在1U的服务器里实现1PB的存储容量。

在传输方面，面对5G的落地以及物联网应用带来的海量数据，英特尔推出两种创新技术来加速数据的传输：ADQ(Application Device Queues)和DDP(Dynamic Device Personalization)。ADQ是一种针对特定应用的排队技术和流分配的技术，它针对具体应用分配以专用通道，在专业通道上还有发送数量的限制，从而限制整个出口流量，来保证指定应用获得最大的性能。而DDP要解决的问题是面对越来越多的网络传输协议，让网卡不用借助CPU也可以识别一部分，从而可以大大节省CPU的开销，来提升整体性能。这两项技术创新将会随着今年Q3上市的英特尔800系列以太网卡面市。

结束语

数据在当今世界正在扮演越来越重要的作用，世界正在向数据驱动的智能世界迈进，而要真正实现数据驱动，首先要解决数据的传输、数据的存储以及数据的分析问题，这些正是英特尔的优势所在。我们可以看到，英特尔也正是依靠其强大的研发实力持续在这三个方面发力，让我们面对数据洪流得以更从容，数据价值也得以更彰显。可以说，英特尔已经是这个数据互联智能时代的中坚力量。