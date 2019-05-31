打造全栈式AI＋Data能力 看华为如何成就智慧金融

华为打造的“AI＋Data” 金融解决方案，帮助客户重构ICT平台，实现从封闭架构走向开放和云架构；帮助客户重构数据架构，实现从数据、大数据到快速数据的演进，通过帮助客户构建AI平台实现智慧金融。

至顶网服务器频道 05月31日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，以“芯里有数，智慧金融”为主题的2019华为全球金融峰会在上海举行。来自德勤、中国工商银行、中国人寿、Sberbank、奥地利第一储蓄银行、深圳证券交易所、国泰君安和浙江农信等金融机构的2000多位海内外金融客户、伙伴及行业专家出席了本次峰会，并围绕数字经济时代金融行业遇到的新挑战，分享了自身的数字化变革举措与成功实践经验，旨在帮助更多的金融机构探寻数字化转型的捷径，共同成就智慧金融。

华为企业BG副总裁、全球销售部总裁马悦在本次峰会上表示，金融行业已经步入4.0时代，金融服务已无处不在，并驱动金融机构积极构建平台和生态，以创造更多的商业模式与服务模式。AI和数据驱动，成为使能金融业务创新的核心所在。华为打造的“AI＋Data” 金融解决方案，帮助客户重构ICT平台，实现从封闭架构走向开放和云架构；帮助客户重构数据架构，实现从数据、大数据到快速数据的演进，通过帮助客户构建AI平台实现智慧金融。

全栈式“AI＋Data”解决方案成就智慧金融

华为EBG中国区金融业务部总经理刘维明

在金融行业，全球共有超过1000家的金融客户选择华为，华为也正在帮助这些客户进行数字化转型。华为EBG中国区金融业务部总经理刘维明告诉记者，使能AI时代的行业数字化转型，华为的核心战略是：平台＋AI＋生态；华为致力于通过端、管、云及其协同建立的开放数字平台，再结合AI，与生态合作伙伴一起，使能各行各业的数字化转型升级。在这个过程中，数字平台赋能各个行业的数字化转型，AI成为战略重点。

当前金融行业正在发生巨大的变化，正在从单一、独立式的服务演进成为全场景、渗透式的服务，也就是“金融服务无处不在”的4.0阶段。由于场景的急剧增加，带来用户、交易、互动与生态连接数量的急剧增加，金融机构要积极构建平台和生态，通过创新来构建新的业务模式。

华为的AI＋数据金融解决方案提供强大的平台能力。新ICT云平台旨在帮助金融客户进行ICT平台重构，从封闭架构走向开放和云架构。华为也将持续加大在新数字平台的投入，利用大数据以及分布式数据库帮助客户构建数据湖能力，实现客户的数据平台重构与转型。华为的AI平台ModelArts能够有效帮助客户实现开发上手快、训练快、上线快，解决开发效率低下、资源昂贵的问题，实现普惠AI。

精准营销、实时风控、智能客服、智能运维、实时贷款等创新场景，这些背后都离不开AI和数据驱动。无论在是产品创新、获客还是渠道建设、风控等领域，AI都大有用武之地。AI将成为企业的基本能力，所有工作都离不开AI，这是趋势。“长远来说，AI将成为企业的基本能力，所以华为提出普慧AI的战略。我们通过云服务来把AI能力提供给各行各业，让他们用得起，用得好，用得放心。”刘维明说。

需要特别指出的是，作为本次峰会的关键组成部分，在华为携手合作伙伴打造的800多平米的体验式智慧展厅中，通过“智慧体验”、“智慧决策”、“智慧架构”和“基础研究”四大展区，以场景化业务体验的方式，全方位呈现了全栈式金融智能解决方案。

成就智慧银行 华为与客户、合作伙伴携手共进

随着科技公司、互联网金融公司以及同业之间的竞争加剧，智慧银行正成为数字经济时代全球银行业竞争的制高点。中国工商银行总行金融科技部副总经理张艳表示，工商银行着力推进银行与生态的深度融合，以新生态重塑“全客户、全渠道、全产品”的新型业务架构，以新业务架构推动“主机＋开放平台”双核心IT架构转型，加快实现金融服务智慧化、普惠化、开放化变革，打造金融与科技高度融合的智慧银行开放生态。

德勤中国智能应用业务主管合伙人朱磊

德勤中国智能应用业务主管合伙人朱磊也表示，以工商银行为代表，当前中国金融数字化转型程度很高，这得益于国家对于数字化创新的提倡，创新氛围较好。其次是人才建设，中国在科技人才方面的优势也是明显，比如人工智能方面。总之，国家战略、创新氛围和人才都使得我国在数字化转型上站在比较好的位置。“特别是AI未来对所有的企业都是一个基本能力，如果没有这种能力，企业以后将无法在市场中竞争。”

例如，工商银行通过小i智能客服机器人，提升客服效率，智能问答准确率达到95%以上；通过融安e信平台，为150多家同业金融机构，以及1.6万家企业提供风险防范服务。平台运行两年以来，已经拦截电信欺诈25万余笔，为客户挽回财产损失超过58亿元。

谈及与华为的合作，张艳说，我们与华为在大数据服务云方面开展了成功合作，通过引入华为的产品，工商银行逐步采用分布式数据库替代了传统集中式数据库，为AI深度应用提供了良好的数据基础。

未来，工行将继续与华为等具有领先技术服务能力的公司加强合作，共建开放、合作、共赢的智慧银行生态体系，携手为广大客户提供根据更安全、优质的金融产品服务。

除了与客户共进，基于华为的解决方案平台，通过“Huawei Inside”的战略，华为联合合作伙伴，为客户共同提供解决方案，使能智慧金融。刘维明说，生态伙伴对于行业客户的业务非常了解，而华为提供平台，合作伙伴构建上层应用或者与华为联手打造解决方案，满足银行、证券、保险、风控、营销等不同应用场景的需求。比如上面提到的德勤，就是华为咨询类的合作伙伴。帮助金融客户思考如何转型。“我们都跟生态伙伴一起帮助客户打造和规划解决方案，包括适配和调优，把我们数字平台底座的能力发挥出来，发挥到极致。”

在本次峰会上，华为联合业界领先的银行解决方案提供商四方精创（Forms Syntron）联合发布面向金融行业的分布式开放平台解决方案“Fincube ”，帮助各种规模的银行客户更好地迎接“银行4.0 ”时代的挑战，降低创新成本，全面优化技术，持续提升业务开放能力，从而使银行客户的体验不断得到加强。

华为还联合中软国际发布了金融大数据智慧应用解决方案，将能够实现金融领域数据采集和处理流程的精简化，帮助金融客户更好地了解自己的客户和场所，提高用户的忠诚度，降低客户TCO，从而使能商业价值最大化。

总之，以芯片为基石，以数据为动力，华为通过把AI平台带给更多行业，为客户提供全栈式解决方案，助力客户金融行业数字化转型成功，迈向智慧金融时代！