重头数据管理公司Veeam获五亿美元融资

Veeam软件公司今天公布了旗下数据保护软件和新合作伙伴计划的消息，此举的目的是通过迈入新的增长阶段提升竞争力。

Veeam软件公司今天公布了旗下数据保护软件和新合作伙伴计划的消息，此举的目的是通过迈入新的增长阶段提升竞争力。

总部位于瑞士的Veeam是数据保护市场的主要参与者，Veeam在全球拥有超过350,000家客户。其中大多数是中小型企业，Veeam也在公共部门等其他领域推出业务。Veeam销售的一个工具套件可帮助一众组织保护各种技术环境中的工作负载免受中断。

Veeam在今天的佛罗里达州VeeamON客户活动中推出了Availability Orchestrator新版本，该产品是Veeam旗下核心数据保护工具的自动化层。管理员利用Availability Orchestrator可创建用于发生中断时还原应用程序的自动化工作流。此更新添加了一些功能，旨在减少工作负载脱机后的启动和运行所需的时间。

由于Availability Orchestrator采用了新的高速恢复机制，管理员现在可以即时恢复由VMware公司的市场领先虚拟化软件vSphere支持的虚拟机。Availability Orchestrator可直接从备份里启动虚拟机，加快了恢复过程。此外，Availability Orchestrator还可以从备用位置自动部署已还原的应用程序，可以确保用户在修复中断时继续工作。

Veeam还加强了Availability Orchestrator的报告功能。Availability Orchestrato工具现在可以让管理员审核恢复工作流、检查工作流是否按预期工作并可以让应用程序开发团队和其他相关利益相关者访问这些工作流。

除了发布Availability Orchestrator的新版本，Veeam还宣布了新的合作伙伴计划。 “携手Veeam ”（ “with Veeam” ）计划可以令存储和超融合基础设施设备制造商将旗下的数据保护软件直接接入到他们的系统里。Veeam公司的目标是为那些希望采用Veeam产品的组织提供更多的消费选择。

Nutanix Inc.和ExaGrid Systems Inc.是该计划的首两家合作伙伴。 Nutanix已经将Veeam的技术与本月早些时候推出的Mine设备整合在一起，而ExaGrid则增加了对旗下ExaGrid Backup数据保护系统的支持。

这些最新的进展可望让Veeam更好地保持公司增长。Veeam公司今天表示，Veeam已经超越了10亿美元的年度预订，现在每月增加的新客户为4000个，是Veeam在今年早些时候融资5亿美元之后的两个里程碑。