瞄准百行百业数字化转型 新华三构建ABC融合平台

在近日由紫光集团和新华三集团主办的2019 Navigate领航者峰会上，新华三带来了包括可信超融合平台、AI一体机、ABC（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算，以下简称ABC）融合平台在内的多种前沿产品。

至顶网服务器频道 05月21日 新闻消息（文/李祥敬）：随着5G移动互联网的发展、IoT物联网的泛在、云计算和大数据的普及，数字经济时代所处的信息环境与数据基础发生了巨大而深刻的变化，万物互联产生的数据量快速增长，云计算平台算力大幅提升，机器学习算法持续优化，数据、算力、算法三大因素的飞速发展促使当今世界开始从互联网＋时代步入“云＋AI”新时代，各行各业加速数字化转型与变革，数字中国的愿景和雏形正在显现。

在这样的背景下，新华三集团创新性地提出“以云聚能，以数启智，打造您身边的可信云”的云计算发展战略，通过云计算、大数据深度融合的方式，为数字化转型，提供更强大的交付能力提供更完整的基础支撑和更专业可靠的高效云服务。

在近日由紫光集团和新华三集团主办的2019 Navigate领航者峰会上，新华三带来了包括可信超融合平台、AI一体机、ABC（AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算，以下简称ABC）融合平台在内的多种前沿产品。

新华三可信超融合平台将为私有云、边缘计算、数据中心等不同应用场景提供军、政、民自主可控可信的超融合平台，AI一体机将提供软硬件一体化的AI计算平台，ABC融合平台将聚合IaaS、PaaS、大数据、AI以及IoT等服务，加速企业数字化转型。此外，百态行业云、党建云方案、云班牌等场景化解决方案的全业务体验，也充分展现了新华三对于行业需求与发展趋势的深入洞察。

新华三集团副总裁、云数产品线总裁张岩表示，新华三全新的云计算发展战略是聚合 AI、大数据、IoT等多种技术能力及百态行业云场景化能力，为加速企业数字化转型提供的一个具备全栈技术能力和全生命周期服务能力的、安全可信的ABC融合平台。

此外，新华三集团还发布了CloudOS 5.0，为处于架构与业务变革期内的企业用户提供了强大的转型平台。新华三集团云数产品线副总裁韦晓山说，CloudOS 5.0是ABC融合的数字化操作系统，其具备灵、智、信三方面的客户价值：通过异构计算，弹性的云化资源带来灵动的平台架构；借助AI算法与成熟的中间件，助力企业深度挖掘数据价值；具备自主可控的技术及生态，确保企业业务等保合规。

ABC融合下的数字化转型时代，企业如何构建云战略？

在“互联网＋”时代，技术应用主要面向消费者用户，数字技术重构了实体经济的商业模式，带动了传统产业的转型和升级，重塑并优化了中国的经济结构。而在“智能＋”时代，更多的挑战和应用将来自企业端和产业端。随着ABC等新兴技术的不断发展融合，信息技术的应用已经不再局限于人与人，人与物、物与物都可以通过这些技术实现互联。当万物皆可互联的时候，生活和生产效率都将迎来质的飞跃，也可以利用更智能的机器、更智能的网络、更智能的交互来创造出更智能的经济发展模式和社会生态系统。因此，从“互联网＋”走向“智能＋”是一种技术发展的必然结果。

张岩认为，“智能＋”接棒“互联网＋”，成为今后改造传统行业的新动力。企业数字化转型的未来就是要在云端用AI的方式处理大数据，以云承载AI能力，以AI赋能大数据分析。新华三通过一个能够提供充裕算力、简易高效的ABC融合平台为企业提供新的可持续增长的动能与机会。

数字化转型对于企业业务创新和投资回报的价值日益凸显，越来越多的企业依靠数字化技术改变和实现了业务流程的重塑与优化，生产方式的转型升级和市场空间的持续拓展。随着数字化技术的成熟，应用场景的拓展，企业正在从非核心业务上云迈入到关键工作负载云化转型的全新阶段。

同时，从以虚拟化为基础的第一阶段，到软件定义推动的第二阶段，再到融合私有云和公有云双方优势的第三阶段，如今企业正在逐步过渡到全面的多云阶段，即基于混合的、异构的多种公有云、私有云，形成全面云上的企业IT架构，并借助云管理平台（CMP）的能力，实现业务系统的全分布，利用云的能力做跨云的分析。

在新华三看来，对于处于数字化转型全新阶段的企业而言，其云战略的选择应当综合考虑未来的IT技术发展趋势、自身固有的架构以及未来业务创新与演进的实际需求，从未来多云协作的角度出发进行思考和筹划，构建适应外部环境和内部变革双重标准的云战略。具体而言，无论是大型企业，还是中小型企业，在选定自身云战略时都应该考虑：从自身实际业务需求出发；基于自身原有IT基础设施规划与建设，选择稳妥、安全的架构转型之路；营造拥抱变革的企业文化；持续投入，以长远目光审视变革所需资源与回报比率。

基于这样的战略诉求，企业应该如何选择云服务商？张岩表示，首先这家云服务商必须要有行业领先的技术实力和深入洞察，并持续投入技术创新；其次，随着IT基础架构和技术演进日趋复杂，聚焦单一层面云服务的技术提供商已经无法适应IT基础架构全面变革与彻底重塑的时代发展趋势，企业需要具备全栈式、端到端技术实力的云服务供应商提供IT架构全面转型所需的知识储备和行业洞察；最后，行业需求的深入洞察和理解，具备丰富的行业实践经验和部署案例。

四大交付能力 新华三云计算平台夯实智能数字平台

在2019领航者峰会上，新华三正式发布了智能数字平台，它由4个部分构成，涵盖了数字化转型必备的数字基础设施、业务能力平台、主动安全及统一运维。通过与生态合作伙伴开展智慧应用领域的创新，共同帮助百行百业的客户在企业发展中具备万物智联、动态汇聚、智能分析和智慧决策的核心能力，成功实现数字化转型。作为智能数字平台的根基，新华三云计算平台具有强大的四大交付能力。

第一是可信云平台，“可信”是指全面的可信力，新华三具有专利自研可控的能力，每一层都具有安全交互的能力，同时基于百行百业十多年的服务经验，可以提供有保障的经验及能力输出。比如新华三UIS 6.5超融合解决方案是面向企业和行业数据中心推出的软硬件融合一体机，遵循开放架构标准，不仅在通用x86服务器硬件上无缝集成了计算、存储、网络、安全、运维等传统软件定义组件，还融合了大数据分析、AI引擎、IoT连接等新兴的PaaS服务能力。

同时，面向未来以5G网络为支撑的万物智能联接要求，新华三研制了支撑消费者和行业创新业务应用的边缘云，以轻量化的方式将相关云服务推送到边缘，通过中心云建模分析与边缘云实时决策相结合的模式，在边缘侧汇集计算、网络、存储、应用服务和AI等能力，以更好地满足万物智能联接时代企业数字化在联接、实时、智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

第二是智慧大数据，大数据已经在各行业中有了不同的应用形式，而大数据处理用云端AI的方式，以云来承载AI能力才是最佳路径，新华三打造了一个充裕而经济、简易而高效的深度智慧的大数据平台。目前云计算平台搭载了全面、高效的大数据解决方案，具有安全性、易用性、稳定性与兼容性，可以高效满足处理数据、挖掘数据潜在价值的需求，同时，通过云与大数据平台融合的先进架构，提升了业务上线的效率与资源利用率，构建了海量数据处理系统，发现更高价值，获取新的市场机会。

高效的大数据解决方案，是推动新华三云计算战略落地的核心。如今，以云承载AI能力，以AI赋能大数据分析，已是业界共识，ABC融合是大势所趋。发展智慧大数据，以数据引领智慧，是打造行业领先的云计算战略不可或缺的部分，新华三将致力于夯实大数据平台，发展智能分析，以数据驱动云平台的智能化。

第三是全栈云服务，新华三以时间轴为逻辑线，从前期的调研、测试到实施、迁移、交付、运维、运营全生命周期，提供云服务。依托紫光云在公有云领域的庞大投入、技术优势和强大的交付能力，新华三与紫光云的合作将为企业提供更加安全、全面的云建设与服务，也进一步完成新华三和紫光集团在云计算核心领域的拼图。

未来，紫光公有云和新华三私有云将双剑合璧，形成高度整合的体系，面向客户提供既有公有云又有私有云的混合云服务矩阵，进一步发挥自身的整合优势。在私有云领域，新华三拥有明显的优势；在未来的公有云领域，新华三也将与紫光集团一道与大型互联网公司进行错位竞争。

第四是百态行业云，数字化转型需要企业理清行业独特的业务属性，深度融合平台特性、客户业务，从而构建可落地、强粘合、场景化的云解决方案。未来三年，新华三将聚焦行业云和城市云，为百城百业提供全栈式服务和全产业链云生态，并力争在未来的云计算巨头竞争格局中占据领导地位。例如新华三在2019领航者峰会上推出的云班牌解决方案是面向新高考而重新设计的智能＋教育方案，能够实现生涯规划、智能排课、智能考勤、云班牌等前沿功能，是新华三云平台与数据分析实力在教育行业的一次实践应用，能够显著提升教育的智能化水平，推动教学质量提升。

以云聚能，以数启智，新华三引领技术变革的新时代

新华三具备云、网、数、安多维度的融合能力，已在政府、金融、媒体、电力、教育等行业拥有超过9000个用户实践，其中包括14个部委级云、20个省级政务云、300＋个地市级政务云和200＋个高校云，保持政务云领域市场领先地位。

同时，新华三云计算拉通了公有云、行业云和私有云系统架构，以全堆栈、全融合的统一平台架构，支撑包括紫光公有云、苏州工业云、山西农业云、航天云网、国家电网调度云等在内的公有云和行业云建设。

目前，新华三云计算产品和解决方案已经在人行清算中心、太平洋保险、中海油、清华大学、天津大学、中国建筑、中国外运、中广核等行业领军机构得以部署和应用，并与湖南联通、江西联通开展联合运营。

当前中国云计算发展的主要矛盾是，社会对云计算的旺盛需求与云计算人才发展的相对滞后的矛盾。新华三在云计算人才发展方面做出了一些积极探索，比如成立了“云计算生态人才发展联盟”，携手与联盟培训机构及企业共同设立“人才培养中心”、“实习就业基地”，与高校联盟成员合作设立“校企合作样板点”。

通过制定“立足生态、服务社会”的人才发展战略，新华三与政府、高校、科研机构、用户一起共同打造“政产学研用”一体化的人才培养生态体系，构建一个云计算人才的资源池，以开放、合作、共享的方式，高效率地服务于云计算产业的发展。

展望未来，以云聚能，以数启智，新华三云计算在2019年聚焦私有云、开拓云服务、PaaS聚合生态，让数据引领智慧。高效、灵活、可靠的云平台将成为承载数字经济发展的基础，新华三将借助自身在、云、大数据、人工智能等领域的前沿实力，在云上实现更高效和场景化的数据洞察价值，以整合的一站式数字化解决方案，驱动百行百业的数字化转型变革。