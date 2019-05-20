助力行业智慧化转型 浪潮与雅捷信息携手共赢AI双核

浪潮和上海雅捷信息技术股份有限公司（简称雅捷信息）通过整合优势，联合创新，推出一体化AI大数据平台解决方案。

至顶网服务器频道 05月20日 新闻消息（文/李祥敬）：人工智能正在驱动新一轮的科技创新和产业变革，我们知道，数据爆炸为人工智能提供了土壤，但同时也带来了更大的挑战，面对海量数据，很多行业用户亟待提升效率，加速数据处理与AI应用。

在此背景下，浪潮和上海雅捷信息技术股份有限公司（简称雅捷信息）通过整合优势，联合创新，推出一体化AI大数据平台解决方案，在高并发查询、实时数据计算、报表与数据指标批量加工、人脸识别等数据并行计算及数据加工密集型场景中，帮助金融、电信等行业用户显著提高数据查询与加工效率，同时加速人工智能的应用场景计算效率，赋能行业智慧转型。

以GPU数据库为突破口 雅捷信息推动金融行业变革

现在我们处于一个大数据大爆炸的时代，对于金融行业更是如此，毕竟金融行业是属于数据密集型，但是随着数据的激增，越来越多的金融企业对数据的高速查询和快速加工有了更高的要求。而传统型数据库在高并发查询、成本以及实时性等方面遇到了挑战。这个时候GPU数据库应运而生，基于GPU架构，GPU数据库可以解决传统数据库无法解决的难题。

雅捷信息自主研发并投入市场的高性能计算大数据平台产品DataTurbines是一款基于英伟达高速计算卡（GPU）的分布式、并行计算的高性能数据库产品。与目前主流内存计算大数据平台产品相比，该产品在高并发服务及复杂加工处理场景中可获得数据查询效率100倍提升、数据处理效率40倍提升。该产品可执行单GPU卡内多核心并行、一机多卡并行、多服务器集群并行计算，可根据实际数据规模调整集群大小。同时，该产品在国际上率先推出GPU/Hadoop平台，与国际主流Hadoop平台相比效率升8-10倍。集群所架构服务器配置要求低，组网方便，易与企业原有系统集成，是一款投入少、提效高的数据密集处理解决方案。

在人工智能领域，雅捷信息以自主研发的超高速GPU数据库为计算引擎，基于GPU集群架构实现人工智能领域各类模型和算法集成，实现了通用一体化的人工智能开发框架和平台的研发。从而使典型的人工智能的应用场景计算效率实现百倍以上的提速，并且可至少提高20%以上的开发效率，便于开发环境部署，大大节省开发成本。

雅捷信息董事长郑学强告诉记者，雅捷的GPU数据库是目前国内唯一商用的高性能分布式数据库产品，雅捷的大数据业务经过实践的检验，从2015年落地应用到现在，产品已经迭代到3.0，帮助大型银行、城市商业银行和农商银行成功应对大数据以及AI的挑战。

“从雅捷信息本身来说，在AI生态领域里我们需要一个强有力的硬件体系的支撑，浪潮是我们的最佳选择。通过雅捷信息的数据库和浪潮的AI服务器体系进行深度融合，解决现有客户所遇到的性能、效率以及应对复杂的AI生态开发环境等问题。”郑学强说。

强强联合 浪潮与雅捷信息打造行业AI新生态

众所周知，浪潮在AI计算方面有着全面的布局，从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次致力于打造敏捷、高效、优化的AI基础设施。目前，浪潮已成为百度、阿里和腾讯的最主要的AI服务器供应商，并与科大讯飞、商汤、旷视、今日头条、滴滴等人工智能领先科技公司保持在系统与应用方面的深入紧密合作。据IDC《2018上半年中国AI基础架构市场调查报告》显示，浪潮AI服务器市场份额超50%高居第一。

浪潮AI&HPC总经理刘军表示，浪潮构建了全栈式AI系统，并拥有业界最全AI计算平台，比如AGX-5、AGX-2、GX4、SR-AI整机柜、i48等近20款不同形态、不同配置的AI服务器产品，覆盖小规模样本训练、千亿样本万亿参数级别的超大规模训练以及AI线上推理等各类AI计算场景。同时，浪潮也推出了深度学习集群管理软件AIStation、AI性能调优工具Teye以及集群版开源深度学习框架Caffe-MPI等，可实现AI计算平台的简化管理与优化加速。

而在面向行业客户解决方案方面，浪潮帮助行业客户构建一个具备端到端行业AI方案的能力。目前行业市场AI转型进程不断加速，但是不容忽视的问题是用户如何获取到高质量和高效的行业AI解决方案是整个业界需要解决的。

“浪潮本身并不把构建行业AI解决方案，而是通过和行业应用解决方案的合作伙伴一起，为客户提供一个端到端的系统级的AI解决方案，使得这些行业AI转型成为一个样板，能够从中总结提炼出来相应的方法论，构成一个健康的AI产业生态，帮助用户更快地推进产业AI化的竞争。”刘军说，“通过行业AI新生态的打造使得行业的客户能够更快的实现行业AI的转型，比如浪潮与百度打造的ABC一体机、与科大讯飞开发的语音一体机等。”

此次浪潮与雅捷信息的战略合作就是希望从产品、技术、市场等多方面携手，针对大数据行业，双方将共同推出硬件＋软件的一体化高性能计算及大数据平台产品，整合浪潮的AI硬件创新平台、优化技术优势与雅捷信息AI大数据软件平台、业务级AI应用方案技术优势，在金融行业银行批量业务，以及行业大数据查询、批量加工等关键业务场景，有效提升效率，助力行业智慧转型。

浪潮与雅捷信息联手打造的方案针对不同的客户需要、应用场景、性能需要，以及不同的数据规模，提供两种方案。一种是针对x86架构，适配浪潮的AI服务器系列；一种是针对Power架构，适配浪潮商用机器的Power服务器，实现超级计算机微型化，把相应的物理计算函数变成数据库的特征函数，用数据库的方法来实现高性能计算。

在软硬一体化解决方案的打造中，刘军说，针对用户需求，双方联合设计和联合优化。浪潮AI服务器创新速度非常快，并且引入了全球最领先的技术，这为雅捷信息数据库的技术突破提供了落脚点。郑学强深有感触，他说，浪潮的硬件体系不断进步，以前担心的散热、能耗配比等问题，随着浪潮AI服务器的迭代已经不存在。而且在软件适配的情况下，雅捷信息利用最新服务器的技术实现性能的最佳提升。

加速落地 浪潮与雅捷信息的联手还有更多期待

郑学强表示，雅捷信息与浪潮携手共赢AI双核。AI的根本是大数据，没有数据，AI一切都是空谈。在AI的生态里，大数据是动力源泉，雅捷信息和浪潮一起构建整个动力源泉，更高速高效地把行业所需要的数据和内容提供给生态，完成更加复杂的商业应用，这是双方合作的目标。“这个联合解决方案为客户提供自主可控的超高速数据计算能力，我们营造一个开发生态，让AI更普及，更高效地运行在各类商业环境中。”

具体到银行业，浪潮与雅捷信息的AI大数据解决方案实现两大价值，一个是大数据方面，帮助银行在高并发查询，实时风控、日中的批量、报表加工等业务场景实现效率提升；另一个是在机器学习方面，银行的风险识别模型由于计算力的问题，运行效率很低，而借助GPU数据库依靠非线性分布式并行计算可以帮助银行实现实时风控。AI时代银行除了风险识别，还需要用户识别，借助人脸识别要把客户的等级层次进行划分，这需要大量AI训练，GPU数据库可以胜任这份工作。

刘军说，在这几年推进人工智能业务的过程中，浪潮看到了大量来自于行业客户的需求，他们对于人工智能充满了渴望，希望更快地把AI技术引入到他们的业务实践中，但是这种想法与现实还是面临着很大的鸿沟。浪潮与雅捷信息合作可以帮助客户把这个鸿沟填平，双方在系统级和软件应用级上的强强联合，会形成一个更好的端到端交付的解决方案，使得最终用户更快地把方案进入到他的业务实践中，实现业务创新。

刘军进一步表示，传统的小机时代是小型机＋Oracle，AI时代是浪潮服务器＋雅捷信息，雅捷信息提供的是一个基础使能的技术，构成了很多应用场景支撑的可能性，双方是一个非常完美的组合，可以赋能各行各业。据悉，浪潮与雅捷信息将在高性能计算、大数据平台及人工智能领域开展深入的技术合作，整合双方优势资源成立高性能计算及大数据平台联合实验室。

对于双方的合作价值，郑学强表示，可以概况为“两个共享、两个协同、三个价值”，其中两个共享是渠道共享，客户共享；两个协同是战略协同，研发协同。在软硬件解决一体化的联合打造过程中，可能会碰到硬件的匹配问题和软件的适配问题，双方要研发协同。同时，这个方案是基于AI生态的系统，可以提供给各行各业的AI生态开发者使用；三个价值是实现客户的价值、股东的价值，以及更广泛意义的社会价值。

“与雅捷信息的战略合作彰显了浪潮和合作伙伴一起把AI的产业生态营造好，经营好的决心。只有一个开放、协作、共赢的产业生态，我们才能实现AI时代的繁荣。我们愿意和雅捷这样的合作伙伴一起，大家互相发挥各自的优势进行连接和互补形成一个解决方案，带到行业客户，驱动他们的AI创新和升级。”刘军最后说。



