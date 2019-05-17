VMware收购开源应用库Bitnami扩大多云战略

VMware今天上午宣布收购了开发者生态系统中一家知名公司Bitnami，后者提供了主流开源应用的即用型版本。

VMware今天上午宣布收购了开发者生态系统中一家知名公司Bitnami，后者提供了主流开源应用的即用型版本。

这次交易的条款尚未披露。总部位于旧金山的Bitnami已经实现盈利，并且从Y Combinator等投资方那里筹集了110万美元的外部资金。

Bitnami提供的是一个免费的开源应用库，每个应用都经过工程师的优化，可以处理多种类型的基础设施。开发者可以在笔记本电脑、主流公有云、企业内部服务器或者混合环境中快速部署这些应用。Bitnami目录中的一些应用如WordPress也捆绑了其他组件。

Bitnami表示，到目前为止已经有数百万个开发项目采用了自己预先打包的软件。Bitnami主要通过Bitnami Enterprise Catalog盈利，这是Bitnami应用库的商业版本，增加了漏洞扫描和自动更新等功能。Bitnami另一款名为Stacksmith的产品可以用于创建自定义应用包。

Bitnami公司首席运营官Erica Brescia解释说，该产品“让企业IT部门可以打包自己的应用，针对云和云原生平台以及企业[数据中心]运行的任何内容”。

Bitnami专注于简化多云环境中的应用交付，这与VMware的战略是一致的。目前Bitnami已经在AWS上提供自己的本地基础设施管理工具，上个月还透露了将把这些工具带入微软Azure云中的计划。

收购Bitnami将让VMware能够向堆栈上端移动，在客户应用环境中发挥更大的作用。 VMware高管Milin Desai和Paul Fazzone在一篇博客文章中这样写道：“我们的目标是通过提供简化的方式来利用开源软件应用和框架加速应用‘构建者之旅’。”

Barclays Capital分析师Raimo Lenschow在给客户的一份报告中这样写道：“我们预计VMware会在收购之后继续保持Bitnami在所有堆栈和公有云中的中立定位。”

VMware将在收购完成之后为开发人员提供Bitnami应用的免费版本。Desi和Fazzone强调，目录中的解决方案将在目前所有支持平台上继续提供。