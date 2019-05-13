从首届开源基础设施峰会看浪潮在OpenStack的担当与作为

随着OpenStack的不断迭代发展，浪潮与社区不断互动，并不断深化OpenStack的商业化实践。以OpenStack为依托，浪潮构建了全平台的云产品，并依靠生态的布局，不断赋能行业客户的数字化转型。相信随着这种实践的深入，浪潮在云计算市场的表现非常值得期待。

至顶网服务器频道 05月13日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，首届开源基础设施峰会在美国丹佛举行，这是原来OpenStack峰会改名后的首次亮相。从OpenStack基金会到开源基础设施峰会，其涉及的话题和领域也更为开阔。在本届峰会上，浪潮与英特尔共同分享了基于Rocky的InCloud OpenStack大规模集群测试数据，为Rocky在企业实际生产环境中的部署以及大规模集群支持，提供了先导性技术验证。

当前开源工具的大量涌现，企业在采用开源技术构建基础设施时面临挑战。OpenStack Summit升级并重新命名为Open Infrastructure也展现了OpenStack基金会对于未来开源基础设施的新思考以及OpenStack的未来定位。

作为OpenStack基金会非常看重的版本，Rocky增加或强化了OpenStack对很多新兴技术的兼容，包括人工智能、边缘计算、裸机和软件容器等，在集成能力上有了进一步提升。不过，由于Rocky发布时间尚不足一年，产品成熟度依然需要OpenStack解决方案提供商做大量优化、改进工作，不断提升高可用、高性能、可扩展能力，才能真正推动Rocky在企业生产环境的部署。

浪潮与英特尔的联合测试基于全新升级、优化的InCloud OpenStack Rocky版本，在200＋节点的真实数据中心进行了部署测试，主要测试了在高可用、高效率和高性能三个方面的表现，包括高并发压力测试（2000并发）、网络/磁盘IO与CPU/内存性能测试、LBaaS/RabbitMQ/Marriadb测试、稳定性与高可用测试等等。

在企业的实际生产环境中，高可用、高效率与高性能是用户最关注的OpenStack特性。浪潮InCloud OpenStack Rocky版本提供控制面和数据面全方位高可用，包括控制节点的HA增强、所有虚拟机的主机HA增强、虚拟机HA机制增强等。

同时InCloud OpenStack Rocky版本也具备高效率，代码驱动可实现程序化部署/升级，自动化支持持续集成和验证，支持一天高达500＋节点的快速交付，并且易于扩展，无需任何业务中断。在高性能上特性上，InCloud OpenStack Rocky版本提供高级虚拟化功能，支持基于时间序列数据库的高I/O性能实时监控，并且每个集群每天支持数十亿个细粒度指标。

据透漏，浪潮与英特尔将继续基于第二代英特尔至强可扩展处理器以及支持英特尔傲腾数据中心级持久内存对InCloud OpenStack Rocky版本进行更全面、更大规模的测试，并根据今天的测试结果对其进行持续优化和提升。

助力OpenStack在大型组织中落地 提速商业化进程

纵观云计算的发展历史，OpenStack已经从当初的试验到现在的成熟发展阶段，整个业界对于OpenStack的采纳度不断提升。而且，近年来OpenStack的使用者呈现了非常显著的变化。

来自社区最新的《2018 OpenStack用户调查报告》显示，OpenStack在万人以上规模公司的部署率达到21%，在千人以上规模公司这一比率提升至50%，充分表明大型用户对OpenStack的接受度非常高并且使用意愿强烈。

然而，大型用户的云环境普遍来说更加复杂，既有大量的传统应用，也对基于容器、微服务、分布式数据库、大数据、人工智能等技术发展起来的新兴应用。这样的混合应用模式对企业原有数据中心提出了更高的要求，比如大规模集群部署能力与多云异构管理能力。

作为OpenStack基金会黄金会员和国内云计算领导厂商，浪潮在推动OpenStack商业化进行方面进行了积极探索。浪潮InCloud OpenStack提供大规模集群部署与多云异构管理能力，加速OpenStack在大型商业组织应用与渗透。

目前，浪潮已成功实施了数个1000＋节点的OpenStack部署，在大规模集群部署能力上全球领先。基于浪潮云平台核心产品InCloud Manager、InCloud OpenStack、InCloud Sphere等构建的广电行业云，实现了单集群规模1000＋节点、总规模达到1500＋节点，位列全球TOP5，为业务部门提供虚拟机、裸机、文件、网络、安全等各类资源，满足对高并发及安全稳定的需求。

在金融行业，浪潮成功实施了国内最大金融生产云，某银行通过InCloud OpenStack搭建了1000＋节点的云平台环境，承载手机银行、智能ATM、分行前置系统等业务系统环境，日交易峰值超过6千多万笔，交易峰值同比增长42%。

在能源行业，浪潮为中国石化某分公司建设的OpenStack云平台，运行加油卡核心业务系统、20多个生产、管理系统以及客服系统等，支撑19个市分公司、2000多个加油站及易捷便利店的高效运转。

当前，企业IT环境的混合度越来越高。在企业私有环境中运行的虚拟化和云、灵活弹性的公有云、在公有和私有云环境中实现资源调度与编排的容器技术，新一代企业IT正在转向多云架构。Forrester的报告显示，89%的企业至少使用两个云，74%的企业至少使用三个甚至更多的公有云。

多云架构让企业的业务应用更加灵动，同时也带来了云管理的新挑战。越来越多的企业渴望通过工具与流程的可视化、增强合规性并确保应用性能等手段，解决多云环境的复杂性、安全性、效率等问题。

针对这种情况，浪潮以InCloud Manager为核心开发了多云管理解决方案，集成了多云统一管理、异构虚拟化统一管理、统一监控和运维等功能，实现了对多云环境的统一管理与智能运维，能够帮助客户更好的应对多云时代挑战。

不管是大规模集群部署还是多云异构管理，浪潮让OpenStack实现企业就绪，满足企业在实际业务应用场景的需求，丰富了OpenStack的商业化实践。

积极与社区互动 浪潮开放计算的技术与产品实践

浪潮一直以来秉承源于开源、高于开源、回馈开源的原则，积极参与社区各项开源活动，最近数个版本的贡献率排名持续提升。在最新发布的OpenStack Stein版本中，浪潮的BP（Completed Blueprints）贡献率排名全球第九。BP代表在OpenStack项目中完整设计实现的需求和功能，反映了其推动OpenStack发展的贡献程度，是体现公司技术实力与社区贡献率非常关键的指标。

此外，浪潮还计划在近期将四个独立开发项目的源代码回馈OpenStack社区，包括Cetus（容器部署和管理）、Leo（流程审批）、Pluto（大规模高性能监控）和Skyline（全新UI），这些项目在许多浪潮客户的实际生产环境中获得高度认可，代码回馈将有助于社区开发出与实际应用结合更紧密的产品。

“拥抱开源、高于开源”是浪潮为自身云计算业务发展所选择的技术路线，在此基础上，浪潮将继续坚持开放、融合、敏捷的产品策略。开放体现了浪潮对开源技术路线的坚持，积极参与OpenStack、CNCF、Apache、Linux等开源项目，通过对开源技术的不断完善，打造“兼容并包”的开放云基础设施，同时致力于提供更完善的SDK（软件开发工具包）和标准API，更好的支持上层应用开发与接入。

浪潮所倡导的融合实际上包含了“集成”与“被集成”，一方面浪潮将自身的服务器、网络、存储等硬件基础设施与OpenStack框架予以集成，并通过SDK和标准API将合作伙伴的优秀技术容纳进来，对外提供完整的云基础设施解决方案；另一方面，浪潮也在将自身的能力融入到ISV、SI等合作伙伴的体系之中，由他们主导具备行业应用特点的OpenStack开源云。

敏捷是浪潮面向CI/CD与DevOps发展趋势所提出的新的产品开发策略，其目标是帮助客户更好地应对敏捷开发、弹性扩展的互联网业务需求。浪潮InCloud OpenStack提供敏捷高效的CI/CD流程，可实现每月发版、持续交付，单日可交付500节点以上。

当前，开源已经成为业界技术发展的重要推动力。浪潮不断与开源社区互动，以此推动自身的业务发展。浪潮过去几年深度参与了全球各个开放计算组织，浪潮是目前唯一一家同时加入ODCC、OCP、Open19全球三大开放计算组织的服务器供应商，旗下产品可覆盖ODCC、OCP和Open19三大开放计算标准。同时，浪潮还积极参与其他国际组织，为用户提供满足多场景的定制化解决方案，不断满足用户个性化需求。

“全平台＋大生态”双轮驱动 浪潮加速企业数字化进程

得益于在基础设施方面的投入，浪潮具备囊括先进云基础设施、应用部署和运行平台aPaaS（IOP）、集成平台iPaaS（InCloud Insight）在内的全栈云服务能力。同时通过与浪潮AI计算平台的无缝对接，可交付“云＋数＋智”的完整数字化基础设施，为行业客户的数字化业务提供“数字内核”。

除了过硬的产品，浪潮也构建云计算的“大生态”。当前，云计算、大数据、AI、物联网等共同构成了新一代IT产业群，技术层面的融合开放推动了产业和应用层面的融合开放，原本泾渭分明的产业生态边界变得更加模糊，彼此交融的新生态体系使得“大生态”建设势在必行。

2018年，浪潮依托InCloud Lab，通过与技术、方案和服务等合作伙伴的广泛联合，共同打造端到端的行业云解决方案，面向用户提供云计算的一体化交付、一站式解决方案，并不断赋能技术服务商拓展渠道，提供商务、方案、服务、售后等全方位的支持。

目前，InCloud Lab已经在北京、济南、郑州、台湾、硅谷、西雅图建立了六个分中心，投入上千套软硬件资源，包括基于OpenStack的云平台、大数据分析平台，以及人工智能平台等，以及1000＋架构师等专家团队。

通过“全平台＋大生态”双轮驱动，浪潮在OpenStack市场也取得了不俗的成绩。据全球权威咨询与服务机构IDC最新发布的《2018年上半年中国SDC软件市场报告》，浪潮在OpenStack市场实现了同比303.1%的高速增长，是市场平均增速的4倍。同时，浪潮的市场份额也获得翻倍提升。而来自赛迪咨询的数据显示，浪潮已连续两年位居中国OpenStack市场占有率第一。同时，连续五年蝉联中国政务云市场占有率第一。

结语

将OpenStack打造成超级引擎，集成云计算、物联网、大数据、人工智能等领域的重要开源技术，这是浪潮在产品技术研发上的追求，而将OpenStack应用于数字经济领域，面向政府、金融、电信、能源、制造业等行业客户提供开放、融合、敏捷、智能的先进云基础设施，使能数字化转型，则是浪潮在技术价值上的诉求。

随着OpenStack的不断迭代发展，浪潮与社区不断互动，并不断深化OpenStack的商业化实践。以OpenStack为依托，浪潮构建了全平台的云产品，并依靠生态的布局，不断赋能行业客户的数字化转型。相信随着这种实践的深入，浪潮在云计算市场的表现非常值得期待。