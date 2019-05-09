有5G，还有AI——高性能计算巨头DDN收购Nexenta究竟意欲何为？

目前，私营性质的高性能计算巨头DDN公司正着手收购软件定义存储厂商Nexenta，并希望借此转型成为一家全面的企业级存储方案供应商。

买点软件定义文件与对象存储技术……再加上一些其它方案。

目前，私营性质的高性能计算巨头DDN公司正着手收购软件定义存储厂商Nexenta，并希望借此转型成为一家全面的企业级存储方案供应商。

Nexenta公司拥有着一整套文件、块与对象存储软件产品，其中NexentaStor正基于ZFS文件系统。该公司CEO Tarkan Maner此前曾于2012年将Wyse瘦终端业务出售给戴尔。

最近，Nexenta公司又开始进军5G与AI市场，在电信市场上占据一席之地，并将爱立信、诺基亚以及思科拉拢至其合作伙伴/客户名单当中。此外，该公司还计划在物联网领域有所行动。

DDN公司掌门人Alex Bouzari指出，“我们正在加速对下一代5G、物联网以及企业级软件的投资速度”。他同时谈到，此次收购将使DDN与Tintri产品阵容实现良好融合。

DDN是一家高性能计算存储供应商，拥有一系列能够快速访问的可扩展阵列产品，可单独销售，也可与GRIDscaler Spectrum Scale以及EXAscaler Luster产品系列中的横向扩展并行文件系统捆绑销售。此外，该公司还拥有数据访问加速IME系统以及WOS对象存储产品线。

DDN公司于去年9月首次迈出高性能计算市场，当时其投入了6000万美元以拯救濒临破产的虚拟化服务器存储阵列供应商Tintri公司。

DDN 还于去年10月正式进军AI领域，其利用英伟达提供的DGX-1 GPU服务器生产出多款A3I品牌产品。

如今，该公司正希望通过收购Nexenta进军主流企业级文件与对象存储市场。

此次收购的详尽条款尚未公布，但自2005年成立以来，Nexenta公司的融资总额已达1.415亿美元。该公司董事长兼CEO Maner表示，投资者们包括他本人都对此次收购感到“非常兴奋。”

在转入DDN旗下之后，Nexenta公司将以独立实体的形式运营，并保留自己的销售与工程技术团队。Nexenta销售人员将能够利用更为广泛的DDN业务渠道，且双方也将分享交叉销售机会。

从长远角度来看，这两家公司的软件技术在结合之后，将有望实现更为深入的集成与开发。例如，DDN的WOS能够注入Nexenta的对象存储技术。此外，DDN也可以在高性能Lustre与Spectrum Scale等产品之下发布更多定位较为亲民的常规文件存储方案。