今天的谷歌I/O公告谁是赢家？谁是输家？

谷歌的首席执行官Sandar Pichai只用了几句话和增强现实就拉开了2019年谷歌I/O大会的序幕，但这还不是全部。尽管大多数新闻在前几天都已经泄露（现在似乎总是这样），但是谷歌产品还是带来了一些惊喜和一些受欢迎的更新。

谷歌的首席执行官Sandar Pichai只用了几句话和增强现实就拉开了2019年谷歌I/O大会的序幕，但这还不是全部。尽管大多数新闻在前几天都已经泄露（现在似乎总是这样），但是谷歌产品还是带来了一些惊喜和一些受欢迎的更新。谷歌和苹果主题演讲之间的区别实际上只在于双方各自使用的措辞和图像。谷歌选择了更多的图标和个人图像，今年似乎也没什么不同。谷歌显然更专注于家庭、工作和生活，但是，按照Pichai的划分，可分为四个关键领域：知识、成功、健康和幸福。谷歌的终极目标是什么? Pichai的答案是“更有帮助”。

几位谷歌高管详细地探讨了责任、隐私、安全性和可访问性。人工智能是一个热门话题，但是由于最近的道德争议，该公司在这个领域还有很多工作要做，所以谷歌现在很聪明地回避了这个问题，大会上充斥着更美好的世界之类的言论，而YouTube最近的麻烦却没有被提及。因而错过了一个改变当前对话的绝好机会。

新产品发布：

Pixel 3A/3AXL（流行的谷歌手机的新版本将开售，起价为399美元）

Android Q（谷歌最新的操作系统更新，专为5G制作）

Nest Hub Max（更大版本的Home Hub，具有更多消息传递和内置的偏执狂式功能，售价为9）

产品更新：

谷歌新闻——已经更新实现了全面覆盖

谷歌Lens——现在可以根据评论突出显示餐厅的美食，可以计算税款并通过摄像头拆分账单。

Duplex——将语音引入网络上的任务（出租车、电影票）。

Assistant——更快、更准确。谷歌已经让机器学习能够适应你的手机。能够实现低延迟，更具个性化并实现了语境理解，可以说是超级智能。

Nest Hub——将于今年晚些时候上市，售价为129美元。

赢家

谷歌的资产负债表——由于Pixel 3A的价位，它们将实现热销。

肺癌研究——谷歌正在使用人工智能通过早期研究将存活率提高40％。

政府——谷歌的洪水预报研究将拯救印度和孟加拉国民众的生命。

人工智能项目奖励得主——谷歌将帮助20个项目，为它们提供资金，这些项目的目标各不相同，从改善空气质量到加快救护车响应时间，不一而足。

非Verizon TelCos——Google Pixel将不再是Verizon独有的。

非蓝牙耳机制造商——谷歌在新的Pixel系列上保留了3.5毫米耳机插孔。

语音社区—— Google智能助理将继续向前发展。它将成为一个潜在的游戏规则改变者。

零售商/研究人员——谷歌搜索将在搜索结果中展示3D模型，从运动鞋到肌肉纤维。

增强现实制造商——谷歌将需要制造商将这些运动鞋带入生活。

博物馆——AR对于学习和非物理访客来说，将是意义非凡的。

租车公司——借助网络上的Duplex，你将能够解雇大批网络团队。

残障人士——谷歌的Live Transcribe、Caption、Relay和Project Euphonia将改善从听障人士到中风患者的生活。

道路安全组织——Waze（和其他应用程序）获得了Google Assitant功能，可以在驾驶时减少分心。

电池——Android Q将具有黑暗主题功能。

输家