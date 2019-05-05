 新华三致力于推动产业向智能+演进

从将AI功能附加到产品和解决方案中，到将AI变成产品和解决方案的原生能力，新华三正致力于推动产品和解决方案向全面智能化升级。

至顶网服务器频道 05月05日 新闻消息（文/邹大斌）：中国数字经济的增长推动了数字化市场的成长，也加速中国企业数字化转型的进程。在数字化转型过程中，智能化是一个普遍的需求。我们可以看到，伴随着人工智能技术的逐步成熟，无论是政府还是企业客户都在积极应用各种人工智能技术，同时，作为技术供应商的相关厂商也在加速自身产品向智能化的升级。

新华三正是如此，在日前举行的2019领航者峰会上新华三公布了“数字大脑计划”，宣布要不断增强自身的平台能力，与生态应用合作伙伴一起为客户打造属于他们的数字大脑。根据新华三官方的说法，“数字大脑”就是一个让组织高效运行与成长的能力中心，高度的智能化自然必不可少。为此，新华三在各个产品、技术和解决方案中广泛采用人工智能技术，并致力于使智能成为这些产品、技术和解决方案的内生功能。

智能数字平台：数字大脑的基石

新华三的数字大脑由两个部分组成：智能数字平台和智慧应用。其中，智慧应用是由新华三联合合作伙伴共同交付的各种各样的应用，而智能数字平台则是由新华三自己打造的基础平台，这个平台被新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军称为是“数字大脑计划”的基石，被认为是新华三所有业务的根基。

据悉，数字大脑计划中的智能数字平台由4大板块组成，包括数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维，几乎涵盖了新华三所有产品线的业务线。其中，数字基础设施主要对应新华三的计算、存储、网络、5G和智能终端产品；业务能力平台主要指ABC融合平台、数字中台等；主动安全对应新华三的安全业务，统一运维对应新华三的运维业务。

新华三数字大脑计划的智能数字平台组成

在大会主题演讲中，尤学军阐述这个平台的6大能力，包括深度洞察、AI赋能、统一运维、主动安全、自动调优、敏捷开放等。这些能力也将构成新华三智能数字平台的核心竞争力。值得一提的是，这6大能力看起来有些重合，比如深度洞察与AI赋能就似乎彼此有交叉。尤学军在后来接受记者采访时进行了解释。

他说，“这几大能力是有重合，但各有侧重点，比如深度洞察更关注在数据采集（比如Telemetry技术的广泛采用），而AI赋能侧重在AI。 “

尤学军透露这种重合的背后还体现了各个产品线之间融合的趋势。他表示，新华三的解决方案由各个产品构成，有些产品解决方案来自多个产品线，有些功能是两个甚至多个产品都能提供的，用哪个就成为需要决策的问题，这很考验公司的产品整合能力。对此，新华三的基本原则是尽量避免任何重复性的劳动，包括开发也包括销售。

AI全面赋能

对于2019领航者峰会的参加者而言，今年的一个共同感受是AI在新华三的产品宣传中无处不在。在今年的大会上新华三发布了多款重大新品，其中最具代表性的包括面向AI的新一代智能网络解决方案AD-NET5.0、全球首款智能旗舰交换机S12500-X + SeerBlade模块、垂直行业应用的5G边缘解决方案、八路关键业务服务器R8900 G3、高密度四路计算平台R6700 G3、全闪存存储 CF22000 SCM+NVMe、业界领先的ABC融合平台H3C CloudOS 5.0、新一代“AI防火墙”旗舰M9000-AI 系列以及新一代统一运维平台U-Center 2.0等。

仅仅从这些产品名字上就可以看出AI在新华三产品中的广泛存在。实际上，即使那些产品名字不带智能或AI的，AI技术也已经内置在该产品中。比如，统一运维的核心产品U-Center 2.0，就是一个从应用视角出发提供的全域融合的运维解决方案，通过AI赋能来帮助客户实现智能运维。

“AI是当下是最重要的技术之一，我们把AI作为整个解决方案的要点，贯穿在所有方案的始终，真正实现AI赋能，为客户创造更多的业务价值。” 尤学军表示。

尤学军解释说，除了AI本身的价值外，这背后还有现实的考虑：基础实施硬件越来越同质化，新华三必须要用解决方案来体现竞争力的差异。“解决方案中单纯拼软件，随着时间的推移，大家的差距会越来越小。因为很多软件是基于开源构架开放的，仍然会同质化。硬件同质化，软件也同质化，如何拉开差距体现竞争力？我们认为AI就是利器，这是我们为什么非常重视AI的原因。” 尤学军说。

为了增强AI能力，新华三不惜重金投入。新华三专门建立了AI研究院，同时，还通过合作充分利用外部的资源进行合作研究，包括中科院等科研院所。尤学军强调说，新华三在AI方面的一个特点是，新华三从一开始就将AI定位在对内提升自身的能力，对外是给客户赋能。因此，新华三的AI不止是有分析能力还有处理能力，这也是新华三与那些纯AI公司的差异所在。

“AI对新华三来说更像是技术架构+AI。大家可以看到，从数字基础设施到业务能力平台还有主动安全和统一运维，这4个领域都充分集成了AI的能力。” 尤学军说。

尽管如此，尤学军认为AI方面只是刚刚起步，未来还有很长的路要走。他说，虽然现在技术上与AI做了深度结合，但是执行时还需要加入人的判断，AI给出的只是参考和建议。随着数字化的发展，下一个阶段就是AI原生时代，到那个时代AI将成为设备的标配功能。新华三也必须要适应这种变化。

“因为不适应这种变化，你的产品就不能给客户带来成本的降低、部署的简化、运维的简易，所以这是必然发展的过程，我们也会继续跟进AI的进步。” 尤学军表示。

在技术领域，除了广泛集成AI，新华三还在努力打通各个产品之间的联系，实现多个产品的统一或者联合，比如ABC（AI、大数据、云计算）融合平台、统一运维、统一安全等无不体现了这一点。

“统一主要是要解决两个问题：第一个是易部署，统一的目的是让产品更简化集成，更容易部署。第二个是运维，因为复杂系统很难定位问题，除了有物理的问题还有虚拟化的问题。没有统一的运维平台，这是很难解决的。” 尤学军说。

另外，新华三对边缘计算的重视在大会上也体现得很明显。边缘计算在大会的演讲中出现频率非常高，甚至在新华三的网络、安全等解决方案里都有边缘计算。尤学军还透露，新华三把5G的边缘计算明确为重点关注的市场。

打造为合作伙伴赋能的PaaS平台

在当下的热门技术中，相对于AI和5G，云计算在今年的领航者峰会中被提及的频率并不高。不过，这并不意味着新华三不看重视云。尤学军表示，多云构架是新华三的一大业务方向，也是新华三技术驱动的方向。

“多云是市场的需求，客户需要我们把所有云结合在一起，实现统一管理。在这个过程中不能出现错误，不能出现风险，这对云基础构架要求非常高。这个过程是挑战，也是新华三的机遇。” 尤学军表示。

尤学军介绍，在云计算方面新华三今年做了一件很重要的工作，就是推出了H3C CloudOS 5.0数字化操作系统，作为ABC融合的全栈式云平台，它具有全栈技术能力、全生命周期服务能力、安全可信等。据悉，这个平台对基础架构进行了重构，重构完全基于容器化架构进行，把计算资源、AI资源和大数据资源同等对待。

“这种融合能够实现用户要多少资源，无论是计算还是AI或者是大数据，都可以进行分配。这是一个非常先进的架构。“尤学军表示。

同时，采用容器化和微服务架构，也使得各个合作伙伴基于这个平台交付的所有应用可以实现有效隔离，这不仅有利系统安全，还有有利于保证代码安全，保证合作伙伴的知识产权。

据悉，新华三的业务能力平台也是基于这个融合平台。新华三将业务能力平台打造成为一个PaaS平台，让它向下屏蔽技术构架的复杂性，向上提供友好的开发应用环境，使得各种应用方便地调用PaaS平台，使用底层资源。更为重要的，新华三在这个业务能力平台上集成了非常丰富的中台服务能力。

“新华三内通过提供中台服务功能集可以减少客户应用的开发时间，让用户可以把更多的精力放到业务本身，而通用的东西可直接调用PaaS平台。” 尤学军说。

据了解，作为新华三数字大脑计划重要组成部分、来自行业合作伙伴的面向百行百业的应用，正是基于业务能力平台融合在一起，它们与数字基础设施、统一运维、主动安全，共同构成了客户的数字大脑。在这个过程中，新华三将与合作伙伴一起以持续融合发展的产品和技术、深刻的行业洞察，支持客户的数字化业务创新。