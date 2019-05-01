Gartner揭示2019年PaaS和平台架构的四大趋势

Gartner公布了影响2019年平台即服务（PaaS）技术和平台架构的关键趋势。

Gartner公布了影响2019年平台即服务（PaaS）技术和平台架构的关键趋势。

“我们在PaaS领域看到的趋势反应并且推动了云计算和数字业务的持续转型，”Gartner杰研究副总裁Yefim Natis这样表示。“企业在采用云平台的过程中，会发现他们自己面对着各种各样的变化。”

为了在云平台服务这个快速成长的市场中提供指导，Gartner强调了应用负责人在做技术、预算和组织相关决策时应该应该考虑的几大关键趋势：

趋势1：蓬勃发展的PaaS市场

截至2019年，整个PaaS市场有360多家厂商，在21个品类下提供550多种云平台服务。Gartner预计，PaaS市场在2018年到2022年期间市场规模将翻一番，成为未来主流的平台交付模式。

“所有PaaS细分市场都呈现健康的增长率。然而，这个市场仍然缺乏标准化、既定做法和持续领导者。厂商需要及时解决这些问题，以鼓励更多需要规避风险的企业组织采用这种平台。”

趋势2：云平台整体性

PaaS扮演着支持云平台的角色。但是，所有云服务（包括基础架构即服务IaaS和软件即服务SaaS）都可能是平台的关键因素，这些服务共同构成了云平台这个整体。在整个云服务领域寻找和发现平台创新的机会，将成为所有云战略的一个组成部分。

“在云平台能力范围内拥抱IaaS、PaaS和SaaS的潜在角色和独特差异，将让企业组织从他们的云投资中获得最大价值，”Natis这样表示。

趋势3：云原生设计

新技术架构的出现，原生地反映了云体验的基本要素：敏捷性、持续创新、快速交付。最近出现的一些云原生技术包括无服务器平台、微虚拟机和低代码产品。Natis表示：“‘云计算’正在发展成为只有‘计算’，新投资中的云原生设计在企业组织内部、各种使用实例以及部署模式中越来越普及，”Natis补充说。

趋势4：企业IT部门成为业务部门的服务提供商

“我们看到，中央IT部门开始为业务部门提供平台、培训、咨询和支持等服务，此外还负责整体治理。”这主要是受到低代码工具、机器学习辅助开发和自助消费模型等创新的综合影响所驱动的，这些创新让中心IT的角色从“工厂式”交付朝着“服务提供商”的方向发展。