开源基础设施峰会第二日：小编带您逛Open Infrastructure Marketplace

美国时间2019年4月30日，首届开源基础设施峰会进入第二日。继第一日主题演讲之后，今天一线小编带您逛逛Open Infrastructure Marketplace。

至顶网服务器频道 05月01日 新闻消息（文/李祥敬）：美国时间2019年4月30日，首届开源基础设施峰会进入第二日。继第一日主题演讲之后，今天一线小编带您逛逛Open Infrastructure Marketplace。

何为Open Infrastructure Marketplace？其实就是展区，展示围绕OpenStack以及其他开源项目的舞台。在OpenStack峰会改名之后，Open Infrastructure Marketplace的展区内容也更加丰富。

其实我们从参加展区的厂商就可以看出，英特尔、红帽、Ubuntu、戴尔易安信、思科、SUSE、腾讯云、EasyStack等，当然除了这些主流厂商，我们也看到了很多创新公司，这从侧面反映了围绕OpenStack的开源基础设施生态的蓬勃发展。

下面跟随小编的脚步一起看看这些厂商的展区吧！

英特尔展区，英特尔在开源社区中的贡献是有目共睹的，同样在OpenStack中一样。英特尔作为OpenStack基金会的白金会员，在推动开源社区发展、实现更加完整的开放性方面贡献巨大。现在，英特尔又通过OpenStack、Kubernetes等技术并结合未来趋势，推进Kata Container等项目。

我们知道红帽在推动开源Linux方面取得了巨大成功，同样在OpenStack社区，红帽也贡献很多，也推出了基于OpenStack的云平台。红帽OpenStack平台结合了红帽企业Linux系统与红帽OpenStack技术的强大力量，为企业创建、部署、管理和扩展安全可靠的公共或私有OpenStack云环境提供生产就绪型技术基础。

戴尔易安信展区，其实DELLEMC在开源方面还是动作很多的，比如Dell EMC与Red Hat联合设计OpenStack解决方案，提供整合硬件、服务器、存储和网络，让OpenStack云部署更加快速、简单。

我想OpenStack圈子里的人都知道Mirantis吧，它可是基于OpenStack的最初创业公司。目前，私有云基础设施公司Mirantis正在将其注意力转移到边缘计算市场，推出基于OpenStack和开源Kubernetes容器编排软件的Mirantis Cloud Platform Edge。

SUSE在开源界与Red Hat是齐名的。SUSE是OpenStack平台的创办成员和铂金级赞助商。SUSE还率先发布了得到商业支持的企业级OpenStack云发行套件。自此以后，我们一直为当今的企业提供最佳的OpenStack私有云解决方案。

T-Mobile展区，其主要是基于OpenStack展开5G测试，以及开展NFV实践。目前OpenStack在电信运营商中被普遍应用。

思科展区，展示了多元管理。思科ACI架构提供了一个成熟和完整的OpenStack云环境部署基础，旨在跨越物理和虚拟的基础架构，同时还提供深度可视性和实时监控。

Ubuntu展区，其是主要的Linux发行版本，而OpenStack与Ubuntu有非常强的关系。Ubuntu对于OpenStack部署提供了非常好的支持，是流行的OpenStack推荐的部署平台。

Juniper展区，一家网络厂商，提供了对OpenStack的网络功能增强。Juniper Appformix解决方案用来优化Openstack云部署环境，特别是在网络功能虚拟化与SDN等方面。

腾讯云展区，从2013年开始，腾讯即着手搭建TStack专有云环境，目的是面向企业内部IT环境提供云计算资源。TStack采用OpenStack作为其IaaS，在腾讯内部主要面向OA系统运维人员、平台应用开发人员、测试人员和AI研究人员，承载着腾讯内部IT业务系统、职能部门业务，以及腾讯大部分的开发测试业务。从2014年开始，通过专线和VPN等方案，TStack接入腾讯公有云，提供混合云计算环境，为全球的的腾讯员工和集团公司提供统一的混合云服务。

EasyStack展区，其是中国围绕OpenStack的创业公司，目前聚焦云计算、分布式存储、容器三大开源技术领域。

爱立信的5G展区

5G展区

结语

虽然我们注意到这些峰会，中国厂商的参展人数并不是很多，但是依然还是有很多看点，由于开源基础设施峰会下半年将在中国上海举行，所以中国厂商的表现还是值得期待的。在第三日，笔者将与来自中国的厂商代表进行交流，希望能够给大家带来更多峰会的信息，敬请期待。