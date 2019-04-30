重大里程碑：VMware终于牵手微软 将虚拟化软件带入Azure云

Dell Technologies子公司VMware将与微软展开合作，将其基础设施管理软件引入Azure中。

Dell Technologies子公司VMware将与微软展开合作，将其基础设施管理软件引入Azure中。

这一合作消息是在今天举行的Dell年度客户大会上公布的，证实了今年早些时候关于双方合作的传闻。VMware和微软将推出一个名为Azure VMware Solutions的联合软件包，让VMware所有的核心产品都可以在微软Azure平台上使用。

该产品有四个主要组件：VMware旗舰vSphere虚拟机管理程序、作为补充的vSAN存储管理功能、NSX网络管理产品，以及vCenter，让IT团队可以通过集中式界面可以监督所有vSphere驱动的服务器。

这组工具已经被全球大多数企业组织用来管理他们的本地应用。Azure VMware Solution将让这些企业能够相对无缝地将本地工作负载转移到微软云中，并以与过去相同的方式管理这些工作负载。

“客户将能够充分利用他们现有的VMware投资、技能和工具，包括VMware vSphere、vSAN、NSX和vCenter，同时也能获得Azure在规模、性能和创新方面带来的优势，”微软云计算执行副总裁Scott Guthrie在一篇博客文章中这样表示。

那些希望在Azure云中设置备份环境的VMware客户，现在无需采用新的工具集就能做到了，对于那些正在处理更复杂项目（例如应用迁移）的企业来说也是如此。打破这一壁垒对微软的云业务来说是一件好事，特别是考虑到主要竞争对手AWS自2016年以来一直与VMware合作提供类似的联合产品。

但是为什么微软与VMware合作的Azure VMware Solutions迟到了三年时间才推出，可能与这样一个事实是有关的：微软与AWS不同，微软在虚拟机管理程序市场中存在与VMware直接竞争的关系。2017年，微软在未经VMware方面同意的情况下在Azure上提供VMware软件后，两家厂商陷入了短暂的纠纷中。

然而这个小插曲并没有延续到今天双方公布的合作伙伴关系中。事实上，微软和VMware双方的首席执行官Satya Nadella和Pat Gelsinger今天与Dell首席执行官Michael Dell一起出现在Dell Technologies World舞台上，共同表示他们将积极探索进一步整合产品的机会，其中包括研究如何在内部环境中向VMware客户提供某些Azure服务。

这次合作伙伴关系还涉及到其他产品。作为合作的一部分，VMware将把Horizon Cloud虚拟桌面解决方案与微软最近推出的Windows虚拟桌面服务集成在一起。此外，VMware计划在Workspace One套件中添加Azure Active Directory连接器以管理员工设备和应用。