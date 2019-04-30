蓬勃生长 首届开源基础设施峰会第一日的两大关键词

美国时间2019年4月29日，首届开源基础设施峰会（Open Infrastructure Summit）在丹佛举行。本次峰会重点关注的应用领域包括边缘计算、持续集成/持续开发（CI/CD），人工智能（AI），NFV和容器设施，以及公有云、私有云和混合云战略。

至顶网服务器频道 04月30日 新闻消息（文/李祥敬）：美国时间2019年4月29日，首届开源基础设施峰会（Open Infrastructure Summit）在丹佛举行。这是笔者继去年柏林峰会后第二次参加OpenStack峰会，因为开源基础设施峰会前身为OpenStack峰会，本次峰会重点关注的应用领域包括边缘计算、持续集成/持续开发（CI/CD），人工智能（AI），NFV和容器设施，以及公有云、私有云和混合云战略。

今年大会选在了丹佛举行，而下半年峰会将在中国上海举行。根据天气预报，今天的丹佛会迎来降雪，气温会非常低，但是这并没有阻挡人们对于开源的热情，我们从参会者的热情就可以看出来。本次峰会参会者超过2000人，来自全球51个国家，北美、欧洲、亚太等地区与会者人数位居前列，参会者中来自美国、加拿大、中国、德国等国家的人数占据前位。

OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在主题演讲中表示，技术改变了人们的生活，而人与人之间的协作加速了这种改变，特别是开放式协作。

Bryce回顾了他的人生旅程，从童年收到第一台计算机开始，到他加入Rackspace以及接触开源技术的那些年，他意识到开源是一种更好的工作方式。

Bryce表示，技术永远不会成为长期可持续的优势，开源是一种非常的承载技术的方式。“开源不是营销手段，也不是商业模式，而是一种创新理念。”

技术创新

在本次峰会，基金会公布了旗下项目的最近进展。比如作为史上最成功的开源项目之一，OpenStack已经更新到第19个版本，拥有了成千上万的用户。数以百万计的计算核心运行在OpenStack，在过去几年翻了一番。同时，围绕OpenStack的社区成员已经发展到了10万人，遍布全球187个国家。

为了有效管理裸金属基础设施，OpenStack Ironic项目应运而生。Ironic是OpenStack裸机管理组件，负责裸机资源的分配以及生命周期管理，通过该组件可以为OpenStack云平台提供裸机服务。

计算的发展历史其实是硬件不断抽象化的过程，OpenStack Ironic不只是计算驱动程序，还可以用于管理和配置裸金属。Ironic将裸金属转换为自动化基础设施，以便于进行虚拟化和容器化工作负载的混合部署。红帽、Mirantis、Verizon Mdeia、中国移动和SUSE等都在生产实践中应用了Ironic。

Ironic从根本上解决了大规模基础设施的自动化管理问题。特别是，它提供了一种已经过生产验证的裸机硬件全生命周期管理方式。这种软件定义裸金属的功能是Ironic装机量迅速增长的原因之一，依赖Ironic的产品部署已经从2016年的9%迅速增加到现在的24%。

在5G方面，爱立信分享了基于开源基础设施的5G部署实践，爱立信核心网络部署在OpenStack云上。而AT&T带来了5G部署的最新消息，其5G是基于OpenStack基金会旗下的Airship进行部署和管理，并由OpenStack云容器提供支持。

Airship社区第一年成果颇丰，该试点项目于2018年5月启动，由OpenStack基金会支持，初始代码由AT&T、英特尔和SKT提供。Airship已在AT&T和SKT投入生产，2018年11月，Airship社区推出其1.0候选版本，标志着企业级安全性、可扩展操作和可靠升级的实现，以及CI/CD验证的集成和示例部署。

我们知道在柏林峰会上，OpenStack基金会公布了四个试点项目，而在本次峰会上，Kata Containers和Zuul正式成为基金会下的顶级项目。

Kata Containers，支持Kubernetes和Docker等流行的容器技术，Kata Containers于2017年12月成为OpenStack基金会的试点项目，并于2019年4月8日被确立为开源基础设施项目。

目前，Kata Containers项目来自22多家公司的116位作者的4125次提交。而且主流的OpenStack公有云服务已经实现了兼容Kata Containers。Kata Containers社区正与Containerd、Firecracker、Kubernetes、Open Container Initiative和Zun积极合作并进行跨社区集成。

Zuul是基金会在CI/CD领域的项目，于2018年5月成为OpenStack基金会的试点项目，并于2019年4月28日被确立为开源基础设施项目。

Zuul社区已发布15个版本，提供的功能包括支持AWS，OpenShift和多个Ansible版本。Zuul拥有强大的社区贡献者和用户基础，包括Ansible社区、宝马、GoDaddy、OpenStack、红帽、SUSE等。

作为每年峰会的重头戏，Superuser Awards得主也揭晓了，那就是vexxhost。Vexxhost提供IDC服务，为个人，中小型规模的企业提供一个低成本、可靠、易于使用的虚拟主机、VPS服务器等解决方案。

开放式协作

峰会上，Bryce提出了无边界协作的观点。在协作中，人们相互适应，每个人运用自身不同的观点、经验、技能和贡献创造出了新的事物。Bryce表示，基金会希望以本次开源基础设施峰会为契机，持续推动一个更加开放和善于协作的世界。

来自英特尔的Amy Leelan表示，友好的治理是社区发展的关键，确保社区开放透明、稳定包容。OpenStack基金会的四个开放原则是社区友好治理的基础。

坚持开源、开放式设计的软件应用、开发工作开放以及许可与分发的开放性，这四点组成了OpenStack基金会的“四个开放”准则。而来自英特尔的嘉宾分享了第五个开放——开放思想，开放思想包括三个方面——项目（追求最好的技术，不论是在哪种基础之上）、用途（跨越项目、跨越软件堆栈、从数据中心到边缘的各种技术，从头到尾对用户需求保持开放的态度）和社区（创造充满活力、健康的社区，在这里，每个人都可以尽力而为）。而英特尔打造开放的软件定义基础设施，还参与了Kata Containers、StarlingX等项目。“如果我们一起攀登，那么就没有越不过去的高山。我们期待，在这个了不起的社区中和许多其他社区中，与所有的成员合作共事。”

除了四个开放原则，OpenStack基金会还坚持技术人员进行技术决策、尽可能寻求最广泛的合作、投资社区和教育活动、为用户而奋斗等原则。

未来我们需要跨社区协作，因为我们正在使用大量的开源技术和产品，开放原则也意味着不同观点、经验和想法的多元化和包容性团队，这样才能更具创造性和创新性。

Verzion Media架构总监James Penick表示，Verzion Media拥有AOL、Yahoo等品牌，支撑这些品牌的发展需要强有力的基础设施，而此前基础设施完全基于闭源平台定制，比如Ypache等。而近些年Verzion Media采用开源基础设施，实现了全球社区开源技术管理。“在Verizon Media，OpenStack管理着成千上万的裸金属计算资源，我们的数据中心拥有400多万的计算核心。”

James鼓励大家参与开源活动，参与其中并进行回馈，这样能够更好地塑造和指导产品的研发方向，满足业务需求。Verzion Media在OpenStack上的成功实践就是佐证。

Canonical执行主席Mark Shuttleworth表示，OpenStack是开源历史上最特别的项目之一，OpenStack已经10年，而Ubuntu已经15年，我来这里履行我对OpenStack的承诺。

记者手记

首届开源基础设施峰会第一日传递的信息太丰富了，后续笔者会专门撰写文章阐述。在接下来的几日，笔者会陆续送上峰会marketplace和中国企业的采访报道，敬请关注至顶网前方记者的第一手报道。