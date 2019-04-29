 关爱数据存储健康 杰和GSM热备盘功能

但是，如果RAID阵列中有硬盘损坏，会导致RAID降级甚至数据丢失。基于这种情况，本篇文章我们将介绍杰和GSM第三种数据保护方式：热备盘功能。

数字科技盛行，无论是工作所需的报告数据，还是个人的互动分享数据都在不断增加，且这些数据都分散存储于各个3C设备中。即使可以依赖各大云端存储，也常常是东存一块、西存一处，大大挑战人脑的记忆。考虑到NAS存储服务器文件传输的安全性、数据备份容灾性以及实时访问的便捷性，越来越多的企业客户选择搭建企业私有云，除了数据资料的集中管控外，其数据快照、异地访问、实时资源监控等功能对企业用户而言，相当实用。

之前两篇文章讲解了杰和GSM（Giada Storage Management）的AES硬件加密功能可保障重要数据在传输过程中的安全，以及数据备份三种途径（本地备份、NAS间备份、云端备份）保障数据存储安全。此外，常用的数据保护方法是根据不同盘位的NAS存储服务器组建不同等级的RAID磁盘阵列。RAID（Redundant Array of Independent Disks）独立磁盘冗余阵列，是一种把多块独立的硬盘（物理硬盘）按不同的方式组合起来形成一个硬盘组（逻辑硬盘），从而提供比单个硬盘更高的存储性能并提供数据冗余技术。RAID 现已拥有从RAID0到RAID6七种基本的RAID 级别，每一种等级都具有不同的数据保护、数据可用性和性能水平。

但是，如果RAID阵列中有硬盘损坏，会导致RAID降级甚至数据丢失。基于这种情况，本篇文章我们将介绍杰和GSM第三种数据保护方式：热备盘功能。

什么是热备盘，热备盘有什么作用？

热备盘（Hot Spare）：与CPU系统直连的硬盘，它能自动替换下存储池中的故障盘。

热备盘最重要的作用相当于是在RAID里面再做一个备份盘。当RAID中有一块硬盘损坏时，存储池存在降级甚至数据丢失风险。此时，热备盘会自动添加到RAID阵列中，同时利用异或校验算法，把坏盘上面的数据原样做出来并存储在热备盘中，顶替状态异常的磁盘，修复RAID阵列。整个过程不需要人为干预（除了RAID 0以外），只需在数据复制完成之后人工更换一块新硬盘，将热备盘中的数据转移至新硬盘中，热备盘恢复原来的热备功能。正常情况下可以有多个磁盘作为热备盘。由于整个复制过程中，存储池都有冗余磁盘阵列的保护，能降低数据丢失的风险。另外，对于RAID5这些原需要计算XOR校验的硬盘更换，不再需要数据重构，可减轻存储CPU的负担。

保护数据新趋势：AI为存储赋能

NAS市场，不像5G、云计算、大数据和AI等领域，每一个变化都引起业界的关注。但在这个几乎任何企业都无法忽视的基础应用市场，任何企业对AI、云服务、信息安全的创新，都可能会改变众多企业在数据“基础建设”上的效率甚至成败。2019，“AI”、“智能”、 “安全”作为存储行业的三大热词，似乎已经指明了未来NAS市场“软”实力的驱动力。

无论是数据的三地备份亦或是组建RAID磁盘阵列，都只是在基于硬盘损坏情况下的数据保护措施，只是在给数据的安全存储增加保护伞。但是，如果能在磁盘损坏之前精准地预测并报警，加之热备盘能够自动顶替即将损坏的硬盘，才真正实现了无声无息的数据保护。

同样是AI行业大趋势，采用AI作为核心技术为存储赋能，目的是要让我们的用户可以享受人工智能带来的便利。即把AI应用于硬盘的损坏预测。相信在AI的加持下，热备盘功能的实用性定会极大增强。

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