杰和高性能GPU服务器，助力计算未来

杰和T4D0-G3是杰和科技自主研发、深度定制化的一款4U双路机架式GPU加速计算服务器，该机型具有强大的扩展能力和出众的计算性能。

如今，计算已经成为我们生活中不可或缺的一部分。而由计算带来的数据浪潮更是浩浩荡荡，并推动着大数据、人工智能的巨轮向前航行。

一直以来，服务器都是大数据的处理加工厂，经由服务器的处理和分析，大数据才能具有更强的决策力、洞察力和指导能力，才能产生更大价值。受架构设计影响，CPU服务器的处理任务方式难以满足大数据需求的高算力能力，于是擅长大规模并行计算、算力更强的GPU服务器诞生了。

【GPU与CPU性能比较】

CPU由专为顺序串行处理而优化的几个核心组成，它有强大的ALU（算术运算单元）,它可以在很少的时钟周期内完成算术计算，主要负责不同类型种类的数据处理及访问。而GPU则是为大规模的并行运算而优化，它有数以千计的核心，大规模并行架构可以更高效地处理并行任务，具备更强的计算能力。根据麻省理工大学AI实验室的实验结果，同样的计算任务，同样的时间内，使用上千台CPU服务器能完成的任务，只需要两台GPU服务器即可。

因此，在AI大数据时代下，更擅长处理密集型运算，如视频分析、图形渲染、深度学习、大数据分析等应用的GPU服务器更适用于AI大数据时代。

【杰和部署AI大数据时代的方案已就绪】

为满足高速发展的信息化市场（人工智能、高性能计算、数据中心等），杰和新一代GPU加速计算服务器T4D0-G3已经准备就绪。为实现更强的算力和性能，这款4U双路GPU服务器采用Intel Xeon Scalable可扩展家族系列处理器、支持最多16个DDR4 RDIMM或LRDIMM以及12块热插拔2.5/3.5寸硬盘。该机支持2000W 1+1白金效率冗余电源模块，帮助优化电源效率、持续稳定运行。

【超强计算能力，灵活扩展能力】

杰和T4D0-G3是杰和科技自主研发、深度定制化的一款4U双路机架式GPU加速计算服务器，整机支持4张全高全长双宽计算卡（目前NVIDIA最新V100具有5120个核心，7.8TeraFLOPS，显存带宽高达900GB/s），利用GPU可实现更强大的计算能力。同时该机具备高网路性能，板载集成2个10Gb RJ45网络接口，实现高速性能网络I/O的数据交换，满足不同应用程序的网络带宽需求。

杰和T4D0-G3 GPU服务器具备强大的存储扩展能力，拥有16 DIMM内存插槽，支持DDR4 2666/2400/2133MHz频率内存，最大内存容量达2TB（LRDIMM），满足高性能数据交换对大容量内存的需求。同时支持7个PCIe扩展槽，其中4个PCIE 3.0x16（支持全高全长双宽卡），1 PCI-E 3.0 x8（in x16）；2 PCI-E 3.0 x8（in x8），可以为客户的各项业务提供灵活的扩展能力。

【杰和GPU服务器，助力计算未来】

随着GPU服务器对高性能计算、人工智能（AI）和深度学习等应用在加速运行方面表现优异，使得GPU服务器在性能、成本及能耗方面优势愈加显著。杰和T4D0-G3是杰和科技自主研发、深度定制化的一款4U双路机架式GPU加速计算服务器，该机型具有强大的扩展能力和出众的计算性能。利用GPU该机具有更强大的计算能力，可大幅缩短业务处理时间，被广泛应用于高性能计算的各个领域，助推行业高速发展，是互联网、安防行业、金融、银行、政府、大型企业、数据中心、高校科研等应用最佳的GPU服务器。同时GPU服务器具有高性能，低成本，低功耗等优势，正成为中小企业、初创公司搭建自己的GPU集群的首选。