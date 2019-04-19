一步开启云原生之旅 KubeSphere容器平台“独步青云”

特别是KubeSphere容器平台，秉承“大道至简，举重若轻”的产品理念，以“简”之道降低容器使用的复杂度，解决企业构建微服务架构及DevOps流程中遇到的多样而复杂的挑战，助力企业快速步入云原生之旅，加速数字化转型。

至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字经济盛行的今天，数字化转型成为各行各业不得不面对的重要挑战。而且随着云计算的深入发展，企业上云不再满足于核心业务的云化，云原生应用成为企业市场创新力的重要标配。容器、DevOps和微服务等云原生概念和技术受到企业的热烈追捧，作为云原生转型的利器，容器可以帮助企业重构应用开发运维流程，显著缩短应用交付周期的同时降低运维复杂度，加快企业创新与竞争力的提升。然而，容器技术的复杂性带来较高的学习成本。同时，容器平台诸多特性对基础设施运维也带来新的挑战。

为此，青云QingCloud在容器方面进行了不断地探索。2016年11月，青云QingCloud率先推出了业界首创的一套架构同时支持虚拟主机和容器主机的技术；2017年初，青云QingCloud推出SDN网络直通服务，容器可以直接在IaaS平台上使用SDN的功能。同时，青云QingCloud的PaaS服务率先应用了容器技术，性能最高可提升500%；2017年7月，青云QingCloud发布了Kubernetes on QingCloud，在QingCloud AppCenter上直接交付，5分钟就可以搭建一个Kubernetes；2018年7月份，青云QingCloud在Cloud Insight云计算峰会上推出全新的容器平台——KubeSphere，帮助企业快速低成本地管理容器。

特别是KubeSphere容器平台，秉承“大道至简，举重若轻”的产品理念，以“简”之道降低容器使用的复杂度，解决企业构建微服务架构及DevOps流程中遇到的多样而复杂的挑战，助力企业快速步入云原生之旅，加速数字化转型。

Kubernetes和云原生助力企业数字转型

我们正处在数字时代，数字化的概念随处可见。很多企业在进行数字化转型，进入了2.0的新阶段。数字化转型的核心其实是业务转型。数字化的作用是促进应用的转型，最终实现业务转型。

青云QingCloud应用及容器平台研发总监周小四表示，数字化转型1.0时代，企业拥抱云计算，采取“Cloud First”策略。随着上云进程的加速，企业进入到“Cloud Only”的时代，以虚拟化技术和分布式架构替代传统集中式架构，以及从产品转向服务化交付模式转变的时期。最近两年，数字化转型到达了新阶段。企业的业务模式发生了改变，进入了快速发展期，我们迎来产业互联网的发展，也就是数字化转型2.0时代

数字化转型2.0时代对云平台提出了更高的要求，需要云平台能够支撑云原生应用。对企业来说，要以微服务架构和DevOps开发流程交付自己的产品和服务，要改造应用架构。而容器技术是重要的抓手，从应用架构转型入手，解放架构自由度，最大化业务敏捷性。

在周小四看来，在云原生时代，容器是最小颗粒、最小单元，是一个面向应用的基础设施。容器是云原生时代的一个核心基础设施。当企业拥抱了容器，架构的微服务化就势在必行。“单体应用是把所有的功能、服务绑在一起交付，当出现瓶颈和问题时，我们需要重新打包、重新交付，非常不灵活。微服务不一样，它是分布式的架构，每一个功能一个打包。哪个地方出现问题或者瓶颈，我们只需要重新打包就行。这是单体应用和微服务应用最大的区别。”

除了容器和微服务架构，企业还需要工作流程上发生一个很大的改变，从以前瀑布式的开发模式转到DevOps的模式。DevOps满足了企业敏捷性、快速交付产品的需求。这个改变是为了迎合云原生。容器平台、微服务、和DevOps合在一起，驱动企业走向云原生的道路。

周小四坦言，企业进行应用架构的转型时会遇到很多困难，比如应用如何转成微服务的架构，但是当微服务变得越来越多时，管理就会出问题。这个时候必须有一个管理系统，Kubernetes就扮演了这样的角色。作为容器平台的编排标准，Kubernetes不仅仅是容器的调度和编排，它还制订了一套标准和规范，生态非常强大。

Kubernetes是容器时代的分布式操作系统内核，实现了标准化的应用开发与发布、自动化运维，帮助企业实现应用和业务转型。“Kubernetes内嵌了很多微服务的功能，成为微服务和DevOps的最佳桥梁，让产品交付周期变得越来越短。此外，Kubernetes本身具有可移植性，降低了用户的运维难度和复杂度。”周小四说。

企业需要容器、微服务化改造，驱动自身的数字化转型。如果企业不拥抱容器、微服务等平台，那么在数字化转型的赛道上就会落后竞争对手，最后被淘汰。容器对于企业来说不仅仅是技术，更多的是对企业文化、业务理念、流程等进行全方位的改造。

KubeSphere基于Kubernetes的企业级再造

如此众多的好处让企业在云原生实践上面“如鱼得水”，但是问题也来了。如何实现高性能持久化存储？如何实现完善的用户管理、监控、告警和日志体系？如何应对企业安全需求？如何快速拓展以应对不断变化的需求？如何应对陡峭的学习曲线？还需要DevOps、微服务、APM……？如何快速拓展适应不断变化的需求？

周小四表示，对企业客户来说，存储最重要，而Kubernetes在存储的性能、安全、稳健性层面都有问题。另外，企业客户对安全的要求非常高；Kubernetes学习门槛、学习曲线太高等。这一系列问题如何解决？凭借健壮的基础设施支持、完备的上层应用开发及管理、极简的企业级用户体验，KubeSphere容器平台给出了青云QingCloud的答案，

在存储方面，微服务一定要用分布式存储。KubeSphere容器平台产品经理于爽表示，KubeSphere提供了多种经过社区众多开发者和厂商验证过的开源插件，支持多款存储插件以及多种存储模式。“除了经过社区验证的开源存储插件外，QingStor NeonSAN可以提供更低延时、更加弹性、更高性能的特性，满足各种企业级用户核心业务的需求。QingStor NeonSAN基于开放存储标准CSI的标准插件接驳进KubeSphere中，并且没有额外配置，可以一键部署到KubeSphere平台上。”

QingStor NeonSAN在很多金融级客户的平台上已经得到验证，他们的核心业务已经在使用NeonSAN。QingStor NeonSAN可以提供数百万的IOPS，时延是亚毫秒级别的。KubeSphere结合分布式存储QingStor NeonSAN，其性能、稳定性、安全性远高于开源的存储

在网络层面，Kubernetes的网络不是基于多租户的设计模式，如何实现高性能、租户级别的虚拟化网络VPC、二层隔离的网络是企业在容器应用方面的刚需。于爽说，KubeSphere本身提供了各种主流网络插件的对接，比如Calico、Flannel等，也提供了基于青云QingCloud在公有云和私有云经过验证的SDN，满足企业级用户各种安全诉求。

青云QingCloud SDN提供了三层SDN租户硬隔离的方案，也可以提供Region的架构，可以在Region里实现跨集群网络访问的对接。除此以外，KubeSphere还提供了青云QingCloud云平台的负载均衡器插件，以及针对裸金属平台的负载均衡开源插件Porter。“有了网络、存储和负载均衡的保证，意味着上层构建的容器平台以及业务得到了很稳定性的保障，地基是安全可靠的。”于爽介绍说。

在监控、日志、告警等运维方面，Kubernetes提供的日志方案是大同步，所有人都会看到同样的日志。这对企业来说并不合理，一定要有租户隔离，不同用户只看自己应用的日志，而且是可视化的操作。KubeSphere提供了多租户化的日志解决方案，而且可以和企业本身成熟的日志和监控告警系统进行对接。

KubeSphere还提供了完善的DevOps、微服务治理或者APM可视化工具和技术平台、应用管理等。例如，KubeSphere的DevOps通过基于Jenkins的可视化流水线配置界面，用户可以快速构建整套的自动化业务。而在微服务治理方面，KubeSphere原生对接Service Mesh框架Istio，以及兼容SpringCloud，实现准FaaS服务治理平面。在应用管理方面，基于青云QingCloud开源的OpenPitrix，提供了跨平台应用全生命周期管理，涵盖开发、发布、版本管控、运维、监控；内置常用应用服务，包括MangoDB、MySQL、Tomcat、Tensorflow等数据库、中间件、深度学习开发框架。

在易用性方面，Kubernetes本身陡峭的学习曲线令很多用户望而却步。KubeSphere以极简方式提供完善的企业级体验，全面UI化，让界面语言更容易被理解，界⾯面语言聚焦于当前任务，而非技术；全维度可视化IAM、运维，让用户零成本快速上手。

KubeSphere采用了更先进、更灵活的架构设计，可部署在任何Kubernetes集群上；支持可配置、可插拔功能，和企业现有的IT架构资源对接。“从去年4月份开始开发KubeSphere，我们就一直强调和主导的理念：极简和减负。Kubernetes、DevOps、微服务、应用管理给客户带来了太多认知上的负担，所以，我们希望通过我们的产品可以减轻客户的负担。当然，‘减负’是没有尽头的，只希望通过我们不断的努力，能让客户感受到极简的设计。”于爽说。

结语

对于未来的规划，周小四表示，KubeSphere要保持长期竞争力，就需要在存储、网络等方面不断革新和迭代。此外，数字化转型进入新阶段，智能化是重点，KubeSphere未来会加入AI功能，还有Serviceless和API Gateway，这些都是容器平台必备的功能，后面青云QingCloud还会提供QKS（公有容器云服务）。

需要指出的是KubeSphere本身是开源的，与开源社区紧密联系在一起。Kubernetes之所以可以赢得战争，就是因为开源而实现强大生态。青云QingCloud也会一如既往贡献上游社区，KubeSphere团队围绕Kubernetes已贡献18＋开源项目，涵盖存储、网络、DevOps、负载均衡器等多个领域。“KubeSphere是基于Kubernetes的企业级再造的容器平台，我们希望KubeSphere能够帮助企业一步开启云原生应用转型之旅，在数字化转型中取得成功，这是KubeSphere的使命。”周小四最后说。