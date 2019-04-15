创新生态合作 广通软件与华为让城市治理更智慧

王淑英说，与华为的合作，更是将广通软件的这种专注进行了放大。“华为华为是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商，而广通软件做政务标准，双方的合作是共赢和互补。”

至顶网服务器频道 04月15日 新闻消息（文/李祥敬）： 随着互联网的深入发展，智慧城市、互联网＋政务成为各地政府提升治理水平的重要方向，而数据在其中扮演了重要的角色。深圳市广通软件有限公司（以下简称“广通软件”）是智慧城市、电子政务整体解决方案和运营的综合提供商，与华为在政务信息化、智慧城市领域有着深度合作，树立了多个行业标杆，共筑生态的繁荣发展。

广通软件董事长王淑英告诉记者，广通软件成立于2001年，但其前身从1993年起，已开始服务深圳电子政务平台。目前深圳三大政务平台，即协同办公平台、资源共享数据交换平台、电子公文交换平台，以及13类应用，均是由广通软件开发、建设、运维。

王淑英说，在政务大数据方面，深圳走在了全国前列，国家电子政务的标准基本上都是在深圳先行先试，形成国标以后再向全国推广。而在此过程中，广通软件一直服务于深圳智慧政务发展。

2013年，深圳被确定为全国首个“政务信息共享示范市”，所有平台建设均依照国标进行扩展建设。2014年，深圳成为国内唯一符合国家数据建设标准的城市，2016年，深圳又被确定成为首批国家新型智慧城市标杆中，唯一一线试点城市。

联手华为 广通软件从深圳走向全国

在政务信息化中，ICT建设是重中之重，所以主流ICT厂商在智慧政务、智慧城市等都有所布局。除了在政务云市场长期以来的投入与坚持，华为还通过“一云一湖一平台”的架构，积极推进政务云和大数据平台建设，帮助各地政府加快政务信息系统整合共享。

王淑英说，广通软件不断深耕行业，与其它厂商做“加法”不同，我们是做“减法”。广通软件围绕数据做“文章”，聚焦在ICT资源整合、大数据归集和应用等方面的能力提升。与华为的合作，更是将广通软件的这种专注进行了放大。“华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，而广通软件做政务标准，双方的合作是共赢和互补。”

2015年，广通软件开始与华为在智慧城市领域展开合作，2016年，进一步成为了华为智慧城市生态圈中首批合作伙伴。王淑英说，广通软件走进华为智慧城市生态圈。在这个过程中，广通软件围绕全国政务市场的全方位拓展也拉开了序幕。

据王淑英介绍，广通软件与华为围绕平台、数据展开探索，在纵向业务数据的打通和标准化方面取得了非常不错的成绩。比如广通软件为深圳打造的资源共享数据交换平台在行业中的示范意义非常明显；广通软件和华为打造的中心库和数据服务概念也走在了行业的前列。

王淑英说，广通软件根植于深圳，希望与华为一起将深圳的经验带到全国。双方在智慧政务方案地实施和落地上开展了丰富的合作，广通软件也在这一过程中将业务拓展到全国市场，比如智慧盛泽、智慧高青等标杆性项目。广通软件依托华为创新的合作伙伴生态模式，将自身的业务能力提升到了一个新高度。

基于智慧城市应用场景，广通软件与华为还在大数据领域进行了深入合作。如果说华为是在提供包括云、网、平台的智慧城市“神经系统”，广通软件则专注于智慧城市的数据造血机能。广通软件将其具有自主知识产权的信息资源共享平台、数据交换平台，预置在华为的大数据平台中。双方共同形成标准化，且可由第三方合作伙伴销售的数据处理、分析能力服务。

在王淑英看来，政务市场前景广阔，特别是政务云、政务大数据等服务。随着政务信息化的深入发展，数据服务和标准化的工作需要往前推进，市场空间巨大。广通软件与华为也将进行积极探索，为智慧政务做出自己的贡献。“华为非常务实，围绕客户的服务和要求，以及国家的标准和行业的先进性，我们打造的项目一定要客户满意。这也是广通软件选择与华为合作的重要原因。”

携手华为打造共赢生态

数据孤岛壁垒一直是政务信息化过程中难以解决的难题，如何快速打通数据孤岛？广通携手华为给出的答案是——通过建设政务大数据平台以及功能强大的“数字大脑”，再利用IOC（Intelligent Operations Center）的建设促进政府部门行政体制和业务流的变更，从而完成数据流打通。

广通软件与华为为此进行了丰富的实践，苏州吴江区盛泽镇“智慧盛泽IOC”就是典型代表。王淑英说，广通软件与华为在方案的落地和实施的过程中，聚焦于如何交付一个真正给客户带来价值的平台。“我们与华为进行联合实施，这个方案是双方共同打造的解决方案，在落地实施的过程中，双方进一步解决了方案和架构上的难点，为客户提供了更好的方案。”

“智慧盛泽IOC项目”不仅是IOC落地应用的成功案例代表，也是“华为＋A→B”这一创新生态合作模式的代表案例——广通软件完成业务数据分析平台、态势感知、决策分析等工作后，再由其他合作伙伴完成项目集成和项目管理等工作，通过生态中多元角色的协同，实现合作共赢。

“广通软件相比来说是属于深圳本地的一个软件公司，但从2015年与华为合作后开始走向全国，并取得了突飞猛进的发展。在城市数据运营方面，我们与华为有很多的合作契合点。面向未来，我们会继续打造标杆项目，进而形成标准，与华为一起让城市治理更智慧，让城市生活更美好。”王淑英最后说。