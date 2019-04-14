OpenStack社区正式发布第19个版本Stein

OpenStack社区于4月11日（北京时间）正式发布了广泛部署的开源云基础设施软件的第19个版本Stein。目前，该软件为超过75个公有云数据中心和数千个私有云提供支持，其规模超过1000万个计算核心

OpenStack社区于4月11日（北京时间）正式发布了广泛部署的开源云基础设施软件的第19个版本Stein。目前，该软件为超过75个公有云数据中心和数千个私有云提供支持，其规模超过1000万个计算核心。OpenStack是一个非常适合部署裸机、虚拟机（VMs）、图形处理单元（GPUs）和容器等架构的基础设施平台。

OpenStack Stein强化裸机和网络管理性能，同时更快速的启动Kubernetes集群，还为边缘计算和NFV用例提供网络升级功能，增强了资源管理和跟踪性能……

在Stein新增的几十项功能特性中，主要亮点有三：

容器功能的强化

用于支持5G、边缘计算和网络功能虚拟化（NFV）用例的网络升级功能

资源管理和追踪性能的增强

OpenStack Stein为Kubernetes用户提供核心功能：

2018 OpenStack用户调查结果显示，Kubernetes是在OpenStack上运行容器编排架构的首要选择，在所有部署OpenStack的用户中，有61%的用户表示他们在集成这两个平台。

在Stein版本中，OpenStack继续提供核心基础设施管理功能，以及运行容器所需的裸机和网络功能：

OpenStack Magnum，经过认证的Kubernetes安装程序，显著提升了Kubernetes集群的启动时间—无论节点数量多少，每个节点从10-12分钟降至5分钟。

通过OpenStack云供应商，您现在可以在Manila、Cinder和Keystone服务的支持下启动完全集成的Kubernetes集群，从而充分利用其底层的OpenStack云平台。

Neutron，OpenStack网络服务，针对在组中创建端口的容器用例，更快速的创建批量端口。

Ironic，裸机配置服务，持续改进部署模板，以便于独立用户请求分配裸机节点并提交配置数据，而不需要预先配置驱动器。

为5G、边缘计算和NFV用例提供网络强化功能：

Neutron，网段范围管理，云管理员可通过新的扩展API动态管理网段范围，而不是采用之前编辑配置文件的方法。StarlingX和边缘用例将得益于此，更易于管理。

对于网络密集型应用程序，拥有最小可用网络带宽至关重要。在Rocky周期中开始工作，提供基于最小带宽需求的调度，该功能已在Stein中交付。作为强化功能的一部分，Neutron将带宽视为一种资源，并与OpenStack Nova计算服务协作，将实例调度到满足其带宽需求的主机上。

对API的改进增加了OpenStack体系结构和部署的灵活性，增加了对服务质量（QoS）策略规则aliases的支持，使调用者能够更高效地执行删除、显示和更新QoS规则等请求。

增强资源管理和追踪性能：

Blazar，资源预留服务，引进了新的资源分配API，运营商可查询其云计算资源的保留状态。

Placement是引入Stein版本的一个新项目，是从Nova项目中分离出来的。可定位候选资源供应商，简化了为工作负载迁移指定主机的任务。对于常见的调度操作，API性能提升了50%。Train版本中将删除Nova中的Placement服务，其后安装Nova需要使用单独的Placement服务。

Sahara，一个轻松配置Hadoop集群的项目，已经重构为核心＋插件架构，以便于更好的利用其功能。

“OpenStack已是在私有云和多云部署中管理Kubernetes集群的强大平台，运营商通过Stein可获得一系列新的功能，如裸机和网络管理，采用GPUs运行高性能工作负载，进行NFV部署，以及部署各种企业应用实例等。Stein的发布是社区在提供开放基础设施服务方面辛勤工作的成果，这些服务为运营商和用户解决了真正亟需解决的问题。”—— JonathanBryce，OpenStack基金会执行董事

Stein在发布当天已投入实际生产：

VEXXHOST，加拿大云服务供应商，采用OpenStack为其公有云提供支持及私有云部署。该公司采用快速部署周期，跟踪和测试每个最新软件版本的稳定分支。因此，VEXXHOST已将Stein投入实际生产，在其圣何塞数据中心和几个私有云部署中正运行着Stein版本，接下来将在蒙特利尔数据中心进行应用。

“几年前，有用户或行业观察者会告诉你OpenStack难以进行部署或更新。但通过对代码的稳定改进并添加操作友好等特性，如今升级到最新版本已变得简单且易于管理。大家不再抱怨‘OpenStack很难’，并且我们已用实践证明了这一点，公司已经采用OpenStack Ansible向客户交付了Stein，在发布当天为他们提供了该软件新的功能和特性。”——Mohammed Naser，VEXXHHOST首席执行官，OpenStack技术委员会主席

与此相关，Stein中的一组新功能有助于改善升级体验。这些功能被称为“升级检查工具”，可用于多个项目，这是由Nova团队在Stein开发周期内发起的社区目标。软件部署人员可在升级其云基础设施前运行该检查工具，以排查可能导致升级失败的任何问题，从而极大地改善升级体验。

其他亮点：

Keystone，OpenStack身份识别服务，在Stein版本中引入了多重身份验证凭证，有助于实现更加自然有序的认证流程。

Kolla，提供开箱即用的容器服务，且在部署工具中已添加了对执行MariaDB数据库的完整备份和增量备份的支持。

Senlin，在暴雪娱乐团队的领导下，Senlin集群服务中的API现在可在集群/节点锁定，冷却生效或操作冲突的情况下发出同步故障。运维人员还可使用Senlin-manage工具中的action-purge子命令删除已完成的操作。这对于在数据库中积累了大量操作指令且已长时间运行的集群非常有用。总之，在Stein版本中对Senlin的升级将操作性能提高了几个数量级。

感谢来自150多个组织、1400多位开发者对Stein版本所作的贡献！