OpenStack社区正式发布第19个版本Stein

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OpenStack社区于4月11日（北京时间）正式发布了广泛部署的开源云基础设施软件的第19个版本Stein。目前，该软件为超过75个公有云数据中心和数千个私有云提供支持，其规模超过1000万个计算核心。OpenStack是一个非常适合部署裸机、虚拟机（VMs）、图形处理单元（GPUs）和容器等架构的基础设施平台。
OpenStack Stein强化裸机和网络管理性能，同时更快速的启动Kubernetes集群，还为边缘计算和NFV用例提供网络升级功能，增强了资源管理和跟踪性能……
在Stein新增的几十项功能特性中，主要亮点有三：
OpenStack Stein为Kubernetes用户提供核心功能：
2018 OpenStack用户调查结果显示，Kubernetes是在OpenStack上运行容器编排架构的首要选择，在所有部署OpenStack的用户中，有61%的用户表示他们在集成这两个平台。
在Stein版本中，OpenStack继续提供核心基础设施管理功能，以及运行容器所需的裸机和网络功能：
为5G、边缘计算和NFV用例提供网络强化功能：
增强资源管理和追踪性能：
“OpenStack已是在私有云和多云部署中管理Kubernetes集群的强大平台，运营商通过Stein可获得一系列新的功能，如裸机和网络管理，采用GPUs运行高性能工作负载，进行NFV部署，以及部署各种企业应用实例等。Stein的发布是社区在提供开放基础设施服务方面辛勤工作的成果，这些服务为运营商和用户解决了真正亟需解决的问题。”—— JonathanBryce，OpenStack基金会执行董事
Stein在发布当天已投入实际生产：
VEXXHOST，加拿大云服务供应商，采用OpenStack为其公有云提供支持及私有云部署。该公司采用快速部署周期，跟踪和测试每个最新软件版本的稳定分支。因此，VEXXHOST已将Stein投入实际生产，在其圣何塞数据中心和几个私有云部署中正运行着Stein版本，接下来将在蒙特利尔数据中心进行应用。
“几年前，有用户或行业观察者会告诉你OpenStack难以进行部署或更新。但通过对代码的稳定改进并添加操作友好等特性，如今升级到最新版本已变得简单且易于管理。大家不再抱怨‘OpenStack很难’，并且我们已用实践证明了这一点，公司已经采用OpenStack Ansible向客户交付了Stein，在发布当天为他们提供了该软件新的功能和特性。”——Mohammed Naser，VEXXHHOST首席执行官，OpenStack技术委员会主席
与此相关，Stein中的一组新功能有助于改善升级体验。这些功能被称为“升级检查工具”，可用于多个项目，这是由Nova团队在Stein开发周期内发起的社区目标。软件部署人员可在升级其云基础设施前运行该检查工具，以排查可能导致升级失败的任何问题，从而极大地改善升级体验。
其他亮点：
感谢来自150多个组织、1400多位开发者对Stein版本所作的贡献！
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