面向数据挑战，浪潮此次提出“云存智用 运筹新数据”的核心理念，以新一代G5存储平台为用户提供更加先进、智能、端到端的解决方案，致力驱动行业蜕变，与客户共谋存储的最优解。

至顶网服务器频道 04月09日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们处于一个数据大爆炸的时代。数据已经成为我们生活和工作的一部分。在这个时代，数据的含金量越来越大，驱动了各行各业的发展，乃至时代的变革。近日，浪潮新一代G5存储平台发布会在京召开，发布两款数据中心级存储新品，并提出“云存智用 运筹新数据”的存储理念。

在存储平台战略下，本次发布的新一代G5存储平台——浪潮数据中心级分布式存储平台AS13000G5及浪潮数据中心级高端存储平台AS18000G5，在交付浪潮一贯的高可靠、高扩展、高性能存储产品的基础上，以EB级极致容量、亿级IOPS极速性能、弹性灵活的极简架构及一致高效、自动运维的极易管理特性实现“云存智用 运筹新数据”，突破企业数字化转型的存储瓶颈。

新数据时代 企业存储如何破局？

数字化正在日益深刻地改变着当今的商业形态，浪潮集团副总裁胡雷钧表示，我们现在处于一个不确定性显著的时代，我们唯一的确定性就是不确定性，唯一不变的就是不停地变化。云计算、大数据、AI等让物理世界数字化、网络化，数字世界智能化。在未来，数据不仅仅是物理世界的记录者，也会成为新的生产资料。谁掌握数据谁就掌握了未来。

作为数据生态产业链中至关重要的一环，存储对于企业实现其数据价值的重要性不言而喻。依托海量数据的数据挖掘和AI应用，也对存储系统提出更高的性能、可靠性要求，以及更多面向不同应用场景的需求。胡雷钧说，去年，浪潮提出“新数据时代”，说的正是以智能为代表的第四次工业革命驱动数据呈现出空前的变化。这对置身其中的企业和政府来讲机遇与挑战并存，有效合理地存储、利用数据价值将会成为推动增长的最有效途径。

面对时代的各种变化、不确定性和新的需求，技术仍是我们最确定的应对之法。数据存储一方面要快速适应云场景，支持各种架构、云计算技术，实现云化存储系统交付给客户机。另外一方面也需要智用，满足大数据、AI应用的运行需求，满足不同行业客户面向智能未来的行业转型实践。“对于用户来说，我们不仅要帮助用户实现存储基础设施的价值最大化，更需要最大程度地挖掘并共享数据资源的价值，也就是所谓的运筹新数据。”胡雷钧说。

其实，浪潮存储在技术与市场方面已经有了深厚地积累。从技术上看，过去三年浪潮累计投入了10个亿，倾力开发浪潮的存储系统。浪潮存储在研发能力、人才培养、生态共建等方面有了极大的提升，将继续努力共创新局面。同时从市场表现来看，IDC的报告显示2018年浪潮稳居X86服务器市场的出货量前三，增速全球第一。在2018年浪潮存储获得了中国存储市场出货量增速第一。

胡雷钧表示，计算已经成为新型生产力，浪潮聚焦智慧计算战略，提供服务器、存储、高性能计算、云平台、大数据等全栈的IT基础设施服务。存储作为浪潮重要的主营业务板块，此次将发布我们将升维新数据存储理念，并推出新一代G5存储平台，支持并促进用户在新数据时代下打开更具可能性的新的篇章。

此次大会上，浪潮首次提出“云存智用，运筹新数据”的全新存储愿景，是浪潮十几年来存储理念的一次重大升级。浪潮存储产品线总经理李辉表示：“新数据时代中产业形态和需求不断升级。浪潮存储认为，作为领先的IT厂商，只有先通过存储平台实现了‘灵活适配并满足云环境需求’、 ‘支持并面向智能应用发展’以及获得‘共享、管理及挖掘数据价值’的能力，以‘云存智用 运筹新数据’，才足以助力企业迎战时代大潮，实现业务质效跃升。

在李辉看来，“新数据时代”已来，并呈现出四大特征——新的价值需求、新的应用模式、新的部署环境和新的数据形态。正是基于这四个新的特征，才有了浪潮“云存智用 运筹新数据”的理念。

具体而言，数据不仅是企业发展的重要命脉，更是一种超越竞争对手的重要“战略资产” 。新价值需求已经愈发明确——用户更加关注数据价值挖掘和依托数据实现运行升级和商业增长；行业应用场景逐渐细分，对数据检索、数据传输、数据调取、数据应用等多个维度提出了更具有行业发展实际的个性化新要求；基础设施云化已经成为主流，私有云增长迅速，混合多云模式成为首选。“混合”、“融合”、“复杂”成为了数据中心及IT架构的新常态；IDC报告预测，到2020年，总体企业数据将达到44ZB，其中80%的数据是非结构化数据（图片、视频、归档以及企业级备份等各种数据）。66%的企业将采用高级分类处理方式来采集、保存并处理非结构化的数据，以提高分析效率。

新数据时代的四大特征对于存储提出了新的要求，比如精细化、即时性、整合化、不确定性等。基于此，浪潮提出了“云存智用 运筹新数据”的理念。李辉说，“云存智用 运筹新数据”这个理念说起来很简单，云存是指数据存储需要云存，快速适配云场景，支持各类架构、云计算及开源技术，将以技术创新实现“云化功能与特性”的存储系统交付客户；智用是指数据存储满足大数据、AI应用的运行需求，满足不同行业客户面向智能未来的行业转型实践。“对于用户来说，我们不仅要帮助用户实现存储基础设施的价值最大化，更需要最大程度的挖掘并共享数据资源价值——运筹新数据。在这样一个简单的逻辑下，浪潮存储会帮助用户增加四方面的价值和作用。”

第一，打通边缘计算和本地的云数据中心，尤其是让将来成千上万设备的数据可以更高效、更便捷地进入存储管辖范围之内；第二，超大规模存储的池化和云化能力；第三，让数据在云间流动；第四，混合云架构能力。

只有先实现了“灵活适配并满足云环境需求”、“支持并面向智能应用发展”以及获得“共享、管理及挖掘数据价值”的能力，才能支持并促进用户在新数据时代下打开更具可能性的新商道。浪潮存储洞察出“极致容量”、“极简架构”、“极速性能”、“极易管理”——四个新数据时代下的存储技术要点，不断实现存储技术的创新和突破，伴随所有用户同行新数据时代。

新一代G5存储平台 浪潮开启新存储之道

面对新数据时代的重重新变，新一代G5存储平台——浪潮超大规模数据中心级分布式存储平台AS13000G5及浪潮数据中心级高端存储平台AS18000G5重磅问世。浪潮存储产品部副总经理孙斌表示，新一代G5存储平台提供EB级极致容量、亿级IOPS、微秒级延迟，以弹性部署、灵活连接、一致高效、自动运维的多维能力，解锁存储新挑战，支撑企业业务持续发展。“两大新品分别面向的是不同的场景，AS13000G5面向的是弹性融合云，包括新一代分析类的应用和负载；AS18000G5面向关键应用云。”

AS13000G5具备更强大的平台能力，实现了从“一套架构，四种服务”到“一套架构，5＋X双平台”的升级。软件层上，AS13000G5融合文件、对象、块、HDFS、数据库协议5种服务协议及X种融合平台。硬件层融合机架式、高密式、机柜式、多节点式、边缘式5种硬件形态及X种硬件配置，可充分释放软件定义存储的潜能，实现容量按需扩展、性能按需供给、服务按需定义。此外，AS13000G5拥有低中高端多种机型，所有机型均适配Intel最新的Purley平台，兼容Cascade lake新一代CPU，可满足广电媒资、视频安防等行业不同应用场景的需求。

AS18000G5是面向关键业务的海量存储系统，能满足金融、电信、政府、能源、制造、交通、教育等各行业对核心业务的需求。AS18000G5具备高达1500万IOPS的极致性能，超高速PCIE 3.0互联架构，最大可扩展48个控制器。拥有650TB异构缓存空间及282PB海量全闪存容量。一套存储可提供文件、块、对象三种存储协议，以业界唯一的NVMe异构缓存写加速及小数据硬件加速，做到真正的数据无损压缩。

从两大新品，我们可以看到浪潮在存储技术方面的创新突破。在极致容量方面，目前浪潮分布式存储系统可扩展至数千个，可以形成10EB级海量存储空间、百亿数据文件管理、亿级IOPS和TB级带宽，加上不断进步的数据自动修复和自动运维机制，使之广泛适用于海量数据存储场景。

极简架构方面，浪潮存储始终坚持“简单即高效”，通过一套架构可同时支持文件、块、对象、大数据、数据库协议等存储服务，减少了用户在选择和使用存储产品时的困扰。架构的一致性和归一性会给数据中心基础实施带来互联互通、共享统管方面的保证，带来全方位的CAPEX和OPEX节省。其次，生长于架构上的新技术、新特性、新功能，通过这些创新，存储可以完美适配不同的应用场景。浪潮存储将让存储能够弹性部署、灵活连接，从而很好的融入到计算环境中，支撑上层应用。

此外，浪潮存储坚持“场景驱动开发”模式，通过全闪存分布式存储内的介质更新，软件算法优化，可以大幅提高IOPS、带宽，并降低时延。此外，基于固态存储技术，浪潮正在将存储技术模块打包，从快速存储向内存存储来改变，带动内存计算技术的发展。

在管理运维层面，浪潮存储平台已经支持集中统一存储资源管理，从主机应用、操作系统、连接网络到存储，让一个应用管理员看到的是端到端视图，或被集成到客户云监控中心，汇聚到一个屏幕，通过嵌入推理引擎提供分析系统健康状态、定位问题、恢复建议、识别热点等，而不再是去靠人工分析，带来的好处是故障诊断、部署时间、自动巡检的十倍以上提速。

孙斌说，新数据时代的最大挑战是技术和研发的能力，浪潮一直致力于高端的技术积累和中高端客户的覆盖，比如金融、通信行业客户。这是我们的核心业务，也是业务重点。新的数据存储机会不断涌现，更多地放大了新的业务应用，相应的增长速度也越来越快，浪潮会联合合作伙伴一起赋能客户，迎接新数据时代的挑战。

结语

得益于在存储领域的深耕，浪潮存储在金融、通信、政府、交通、媒资等行业全面落地，都进行了大规模PB级部署，实现了在某资源中心一套70PB、某运营商数十套每套PB级系统、某省政务云90个节点、20PB容量、成都三环路视频监控系统中108节点、20PB容量、广电总局141个节点、10PB的云平台等应用部署。

面向数据挑战，浪潮此次提出“云存智用 运筹新数据”的核心理念，以新一代G5存储平台为用户提供更加先进、智能、端到端的解决方案，致力驱动行业蜕变，与客户共谋存储的最优解。未来，浪潮存储将持续加大研发投入，引领开拓存储变革，以技术和商业之间的紧耦合，激发新数据时代的最大价值，助力业务决胜“新数据时代”。