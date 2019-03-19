OCP大会：初创公司瞄准“芯片即服务”

有一家初创公司的负责人表示，高端处理器和加速器应该被作为一项服务进行售卖。他还提到了一种出现在互联网边缘的小型数据中心，以及来自Open19 Foundation的规范。

有一家初创公司的负责人表示，高端处理器和加速器应该被作为一项服务进行售卖。他还提到了一种出现在互联网边缘的小型数据中心，以及来自Open19 Foundation的规范。

Packet是一家提供运行在自有数据中心内的服务的初创公司，该公司创始人、首席执行官Zac Smith表示，“我们再次迎来了芯片的黄金时代......我们看到很多硬件创新正在发生，”这是个好消息。

但坏消息是，“企业不想购买硬件，他们甚至不想堆叠英特尔CPU，更不用说那些他们没有试过的东西。”他成立的第一家初创公司名为Voxel，该公司在帮助那些基础设施即服务领域的先驱公司的同时，也与亚马逊AWS进行合作。

Voxel在2011年被收购。Smith新打造的初创公司Packet则是专注于满足各种需求和特殊要求——特别是在机器学习等新兴领域——的中小型客户。

如今，很多企业越来越多地由千禧一代经营着，他们自己“并不想拥有一辆汽车或者一所房子，所以他们可能也不想购买一个会在未来18个月贬值的AI加速器。”相反，他们想要有一种芯片即服务，可以像消费产品一样不断升级换代。

AWS和谷歌等公有云巨头半导体公司带来了挑战。他表示，“大多数公司把他们所有资金都用在了研发上，然后却遇到了分销问题”，因为传统上使用的参考设计和OEM渠道对于公有云提供商和用户来说，不仅速度太慢，而且不够灵活。

云服务——包括第二梯队的数据中心运营商，例如Equinix和Packet——代表了一个新的分销渠道，产品上市时间进一步缩短。“目前，硬件虽然不用像软件那样快速迭代，但硬件要能够做到这一点，”Smith说。

云巨头已经开创了芯片即服务的先河。AWS提供了越来越多基于FPGA、GPU、x86以及自定义芯片的各种服务。

到目前为止，Packet已经在成立三年半的时间里，从戴尔、三星和软银等公司那里筹集了4000万美元的风险资金。如今，Packet为近800家客户运行着19个数据中心，但只有大约100名员工。

在网络边缘“播种”小型数据中心

Packet正在探索的另一个增长领域，是位于网络边缘的中小型数据中心。

AT＆T等电信公司也计划构建这种数据中心网络，以改善和扩展自己向城区的服务，一部分是通过在本地更多地匹配Netflix等内容供应商来实现的。但是Smith说，到目前为止，有很多专注于向重点领域提供特定应用的公司走在了前沿。

作为其90天边缘访问计划的一部分，Packet在今年3月份发布了3个站点，与40家客户一起做概念测试，包括Sprint和Federated Wireless。他说：“我们还处于培养皿阶段，目标是向客户学习。”

他补充说：“这就像云计算的早期阶段一样，”在云计算初期，亚马逊、Voxel和其他一些公司提供了各式服务，他们从客户那里学到他们想要的东西，并且会为此付费。

目前的重点是小范围地展示他们能够快速提供地理位置服务的能力。他表示：“如果没有人知道这种商业模式，那么大规模推出这种方法并且做错了的话，代价是很大的。”

“我们还在与芯片公司合作，让他们更贴近客户及他们的需求。如果新的边缘模型在90天内将你带入100个城市，那么你就可以轻松添加新的技术功能了。”

另外，Open19 Foundation也正式推出了第一个针对使用标准19英寸机架中小型数据中心的规范，包括特有的电源架设计和简化的布线系统，面向那些一个月可能要采购几十台或几百台服务器的公司。

Smith说，使用该规范的早期版本，“我用不到1万美元就部署了无服务器的多个机架，随后轻松地添加服务器，将部署时间从数月缩短到数个小时”，减少用于支付给布线专家（每小时收费300美元）的费用。

这个消息是在开放计算项目（OCP）年度峰会召开前两天发布的。OCP为数据中心巨头们规定了各种系统外形尺寸。Apple、Facebook、谷歌和微软等OCP成员都可以推出他们自己的规范，他们通常会购买数千台所谓的L11系统、预配置的服务器和交换机机架。

作为Open19基金会成员之一，Smith表示，该组织的下一个重要举措是在5月即将举办的活动上展示基于该组织规范的商业产品，以及公布这些产品的客户名单。OCP的各项活动已经吸引了很多希望可以赢得网络巨头青睐的厂商，这些巨头们每个月可能要部署数千台服务器。

Open19的下一步就是研究针对液体冷却子系统的规范，以及加强网络规格以支持八个光学通道。一些成员企业已经开始研究“水冷却的简化设计，现在这种设计成本极高且非常复杂，并且不是必需的”。

Smith希望第一批规范和系统将吸引更多成员加入Open19。他说：“今年是把范围扩大到早期采用者之外，我们的挑战就是要跨越这个鸿沟。”