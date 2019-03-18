以智能的方式改变生态 华为携手伙伴推动行业进化

作为华为战略方向的企业业务，经过9年发展，在中国区的销售收入已突破500亿元大关。华为企业业务之所以能够取得如此耀眼的成绩，得益于其在生态建设方面的积极耕耘。

至顶网服务器频道 03月18日 新闻消息（文/李祥敬）： 在数字经济快速发展的今天，生态圈的建设对于企业至关重要。作为华为战略方向的企业业务，经过9年发展，在中国区的销售收入已突破500亿元大关。华为企业业务之所以能够取得如此耀眼的成绩，得益于其在生态建设方面的积极耕耘。

从生态合作到生态协同 华为的四大阶段与四大主动

华为EBG中国区总裁蔡英华告诉记者，从EBG中国区成立到现在，华为在生态建设上走过了三个阶段。

第一个阶段：也就是2011至2013年，是拓展期。第一阶段可以简单地叫做“渠道阶段”。

第二阶段，也就是2014至2015年，是第一阶段之后的成长期，称为“伙伴期”。华为在基于渠道发展的前提下，进行了数量与质量并重的战略重新定位，并且开始赋能合作伙伴。

第三阶段，2016年到现在，称为生态阶段。这个阶段带来最大的改变就是，华为已经脱离了以固定的产品形态来满足确定的客户需求的阶段，而是更多与生态合作伙伴一起，通过华为ICT平台和生态伙伴一起来帮助客户实现数字化转型。

“现在市场环境在变化，单纯的采购关系已经难以为继。从规划、咨询、顶层设计到产品解决方案的交付、运维，再到后端的运营，光靠华为一己之力是很难完成的，我们要团结更多类型的伙伴来构建良好的生态，一起来面对客户的需求。所以，生态中多元化的特征会越来越明显。”蔡英华说。

华为EBG中国区副总裁杨文池补充说，华为一直在推动生态伙伴之间的合作。“通过调整生态政策，我们在驱动合作伙伴相互之间的合作。在引入AI元素之后，我们的生态发展又有了新目标，从生态合作演进为生态协同。”

为对齐这个目标，华为在生态建设上做到了“四个主动”。第一，主动开放生态，让加入生态圈的伙伴能够吸收营养；第二，主动让利伙伴，在今年新发布的生态合作伙伴当中依然有所体现；第三，主动统筹资源；第四，主动开展人才培养。

“通过这四个主动，我们期望合作伙伴能够与华为形成战略协同、资源协同、能力协同，最终实现生态协同。”杨文池说。

当好“同路人”，华为云2019年动作不断

华为云在2018年也取得了令人瞩目的成绩。华为云中国区总裁洪方明表示，2018年华为云取得了很好的成绩，在创新的道路上保持了继续高速增长的目标，把10倍增长作为整体业务发展阶段性的要求。他表示，华为云在2018年的发展可以用两个关键词表示，那就是“快”和“智”。

所谓“快”，2018年，华为云在国内实现了10倍的业务收入增长，在线付费用户数增长了15倍，开发者的数量增长了20倍。相比2017年，2018年华为云上线的服务数量增长了8倍。

洪方明说，得益于良好的生态基础，华为云联合广大的合作伙伴，2018年云市场新增的应用达到了1500个，相比2017年增长了超过3倍。截至目前，华为云一共上线了20个行业解决方案，这个数量也超过了国内其他云服务厂家。

所谓“智”，就是人工智能。越来越多的开发者选择了华为云作为人工智能的学习、开发和应用的平台。华为云的ModelArts平台是最快的普惠AI开发平台。截至2018年底，面向行业的华为云EI智能解决方案覆盖了包括交通、工业等在内的八大行业，落地超过200个项目。华为云EI目前可以提供超过45项服务，实现超过142个功能。

“华为云坚持‘三不’原则：不做应用，不碰数据，不做股权投资。我们把合作伙伴当作同路人。”洪方明说，“华为把生态作为公司的战略选择，作为华为云来讲，我们共同推动这个数字化转型，使能行业。”

洪方明表示，在2019年，华为云要做好四个方面的工作：

第一，做好平台＋生态。通过3.0计划做大生态，通过对生态的扩权与赋能，为大家提供四个平台支撑：云市场、严选市场、华为云学院、华为营销体系，做强生态。

第二，推动行业数字化转型与人工智能应用落地。面对大智物移的数字化转型，华为云重点强化两个解决方案，一个是混合云的解决方案，一个是企业智能。通过这两个解决方案，助力政企客户的数字化转型与势能。

第三，开发者。通过ModelArts的平台去赋能开发者，让人工智能通过云生态来落地，在开发领域打造普惠AI最后一公里。

第四，通过AI使能的智能云基础设施为企业创造更加智能，更加开放的业务创新平台。

“从2019年来讲，我们会从这四个方面发力，构建线上线下一体的能力，助力好伙伴与客户，实现数字化转型。2019年华为通过构建的线上线下与全行业的立体分发矩阵，强势助力华为云合作伙伴的商业成功。”洪方明说，“华为云作为伙伴的同路人，让合作伙伴生态圈越来越健康。在即将举行的2019华为中国生态伙伴大会上，我们会有针对生态方面一系列政策与相关的激励计划的发布，敬请大家期待。”

高品质服务能力打造一致化的体验

面对市场变化，2013年华为企业服务提出了大服务的理念，后来华为EBG基本上构建了中国政务服务体系。2018年针对数字化转型的阶段，对服务重新做了一个定义。

蔡英华表示，华为企业业务90%以上的服务交是交给合作伙伴进行交付，实现精准赋能。但是2018年以来，因为客户的需求，对我们的要求越来越高，所以华为企业业务也提出了一个新的定位，就是要构建一个高品质的服务的产业联盟，打造一致化的服务体验。“因为我们的场景很多，我们的合作伙伴很多，如何能够保障客户的满意度，高品质的服务与一致化的服务，就是我们追求的目标。”

华为EBG中国区副总裁李同广介绍说，这个新的定位有几个显著的特点：第一，围绕能力服务化；第二，合作伙伴的发展上。不管是从质还是量上，都有比较大的提升；第三，华为提供了新的定位，服务要落到资源上，资源投放上做了进一步加强，不管是原厂还是合作伙伴的资源，去年有30%的增长，不管是围绕服务，还是地市服务层面都做了加强，这两块未来几年都会持续进一步努力。

李同广表示，2019年华为将从四个方面强化服务生态。

首先，在现有的伙伴能力比较强的情况下，加大对伙伴的授权。

其次，大力发展服务解决商的生态，在复杂的解决方案的过程当中，比如说智能城市，包括各个行业的数字化转型项目里面，这些服务能力已经完全不可能凭一个合作伙伴来做这些事情，所以一定要聚合伙伴再次，打造一致性、高品质的服务体验。李同广，2019年我们会非常关注质量，包括对伙伴。今年在生态政策里面有非常大的变化，我们会拿出专门的资金打造质量养成计划，为客户交付高品质、一致性的服务体验，这体现在服务内容、服务标准、服务质量等。

此外，还有华为企业业务的服务生态建设还包括ISV生态建设，解决场景化方案，以及人才建设，构建一个人才供应链，打通从在校人才供应到合作伙伴精准性的赋能，到高阶管理培训，再到脱离华为企业文化培训之后外界商学院培训的对接。

结语

2018年，华为企业业务实现了快速增长，这离不开生态的强有力建设。蔡英华表示，华为未来几年有一个总体的指导思想就是“四化”。

第一，产品平台化：从合作的需求变成从硬件＋软件＋服务整个组合与生命周期的运营。

第二，平台行业化：蔡英华说，如果只讲一个平台是没有生命力的，必须要深刻理解行业客户的具体需求。

第三，解决方案的场景化：针对客户的问题，把所有场景抽象化，只有这样才能切切实实解决问题，并且基于业务需求，实现平台迭代。

第四，能力服务化：任何一个业务能力，在云平台通过SaaS进行服务交付，依托华为云平台把能力与业务进行输出。

如今，我们面对的是一个智能化的社会。在生态建设上，华为也在推动伙伴实现智能进化。“无论是云时代还是数字化时代，还是以前的‘盒子’时代，我认为生态发展当中有两个东西不能改变的，那就是利他思维和以客户为中心。这两个无论在任何时代，我认为都是不能改变。”蔡英华最后说。



