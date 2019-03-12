志同道合 华为与方正多领域多层次打造产业生态新高度

聚焦生态建设，赋能合作伙伴，华为正在与以方正IT为代表的合作伙伴推动产业发展，实现万物互联的智能世界。

至顶网服务器频道 03月12日 新闻消息（文/李祥敬）：改革开放开启了中国的新篇章，四十年后，中国一跃成为全球第二大经济体。中国经济伴随着科技的迅猛发展飞速壮大，这其中也诞生出了众多科技领军企业，彰显了中国的核心竞争力，方正IT就是中国原创科技快速发展的参与者与助力者。

方正IT全称北大方正信息产业集团有限公司，是方正集团的起家之业，也是方正集团的核心支柱产业之一，控股经营方正集团旗下所有IT业务，拥有十多家高新技术企业，包括2家上市公司，下设机构遍布全国近30个省市，拥有超过10000名员工。

回顾方正IT产业发展，从改革开放之初——1979年王选院士主持研制成功汉字激光照排系统的主体工程起，始终坚持走“产学研”结合发展之路，传承创新精神、把握核心技术。

同样，作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，华为坚持围绕客户需求持续创新，持续为客户创造价值，在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

所谓志同道合，在中国科技迅猛发展的今天，华为与方正IT在半导体行业、行业解决方案、智能终端、数据中心和云平台等多个领域展开了紧密合作，推动各行各业数字化转型，扩大产业价值，形成健康良性的产业生态系统；帮助人们享受高品质的数字工作、生活和娱乐体验，拥抱数字经济，迈向智慧社会。

因“字”结缘 方正IT与华为成为彼此信赖的合作伙伴

北大方正信产集团代理CEO左进表示，方正IT与华为因方正字体结缘，因为华为具有极强的版权意识，在2004年就使用方正字作为手机系统内嵌字体。历经15年的相互陪伴和共同成长，如今双方在多个领域展开了丰富的合作，早已成为彼此信赖的合作伙伴。

在2006年，方正PCB与华为开始合作，一直与华为经历了3G、4G，以及即将到来的5G时代。方正PCB产品不仅应用于华为的多个业务线，还参与到华为的产品设计中，与华为前沿技术实验室长期保持着技术合作，研究探索“无人区”，在AI、5G等前沿领域全面参与对接。

左进说，华为不仅对技术高度重视，也对品质有着极致的追求。在新产品导入时，华为派出了大批工程师进驻方正PCB，现场指导共同研发；之后也一直严把品质关，时常驻场督导。“因为华为这样优质的客户，带动了我们技术能力和管理水平的提升，也更积极地促进了华为产品在市场端的竞争力，使得整个生态都能达到一个共鸣，实现了双赢。”

如今，方正全面参与了华为5G产品的合作，并作为核心供应商支持华为AI战略。不仅如此，方正PCB研究院还将配合华为产品所使用的材料、工艺等定向研发，提供量身定制服务。随着方正PCB珠海新厂的建成投产，规模和产能都将实现大跨越，方正PCB与华为的合作将拥有更广阔的前景。

众所周知AI已来，人工智能离我们的生活越来越近。方正IT旗下多项业务都在积极探索人工智能技术，包括传媒出版、医疗信息化、书法教育等。例如方正作为中文信息处理领域的领导者，也是全世界最大的中文字库厂商。由方正手迹依托北京大学研发的人工智能造字技术，与华为开启了一段文化守护之旅，面向手机用户提供个性字体服务，连续两年联手举办“字体手护计划”，通过线上线下活动，在全国范围内掀起了手写汉字的热潮。

谈及为什么与华为合作，左进表示，方正和华为的合作，不是偶然而是必然，原因有三点：

首先，基因和理念的相同。众所周知华为注重技术，是一家技术驱动型公司。而方正也是缘起于技术，创始人王选院士在企业成立之初就提出要“科技顶天、市场立地”。强大的技术基因、务实的企业文化，对技术和品质的极致追求以及“以客户为中心”的理念，方正和华为都是高度契合的。

其次，匹配的战略目标布局。诚如前面所言，在5G布局、AI应用、云服务的发展等方面，方正和华为有非常多的结合点。

最后，华为强大的技术实力和优质的产品服务。作为全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商，华为的技术实力与管理水平一直是行业的标杆，值得信赖。作为客户，华为带动了方正技术能力和管理水平的提升；作为供应商，华为为方正提供了优质的产品和服务。

左进介绍说，在方正IT和华为联合实施的公安大数据项目中，华为仅用不到2周的时间，就快速完成了数据中心的全部部署，保证了项目及时上线，这个项目以稳定、安全和优质的服务，获得了客户的好评。“双方理念一致，目标一致，华为生态的多样性也让双方能够比较丰富的合作。”

未来，方正IT与华为的合作还将继续深化扩张：全国总经销商的规模持续增长：方正PCB新厂落成投产后，快速推动双方在5G与AI等领域的合作；方正手迹与华为终端的合作项目将积极推行落地，并探索更多的可能；出版、传媒、公安、医疗、交通等多个行业解决方案都可以联合拓展，方正IT将与华为资源共享、优势互补，为客户创造更多的价值；双方还可以共建数据中心和云服务平台，方正IT将继续与华为携手，并肩前行，产生更大的成果，碰撞出更多的火花。

水到渠成 方正世纪与华为共建ICT生态

北京方正世纪信息系统有限公司（以下简称“方正世纪”），隶属方正IT，是主要从事ICT行业在国内的代理分销业务，同时也是金融、制造、流通等多个行业信息化解决方案、技术咨询和服务的领先供应商。

方正世纪总裁贾朝心表示，方正世纪长期从事分销业务，并将成为“专业的ICT综合服务商”定为自己的目标。为此，方正世纪不断扩充产品品类，提高产品理解力，建立完整的整合营销能力，拓展业务模式，提升研发及运营管理能力，向着目标不断努力。

2013年，方正世纪步入再创业阶段。在传统的ICT分销业务基础上，方正世纪拓展了IT服务（系统集成）、电子商务等新的商业模式。在IT服务方面，方正世纪2018年签约项目1057个，签约额20亿元。在电子商务方面，方正世纪建立了电子商务交易平台——方正E世纪，实现业务的线上交易。2018年，电子商务业务规模已经超过20亿元。

如上所述，作为长期坚守ICT分销阵地的知名企业，方正世纪一直在谋求转型。在此背景下，方正世纪与华为展开了积极合作，2019年初方正世纪成为华为的全国总经销商。贾朝心说，与华为的合作，不仅是方正世纪深入拓展增值业务的重要内容，更推动方正世纪进入发展的新阶段。“华为在ICT市场的影响力是显而易见的，与华为合作是大势所趋。”

对于双方的合作，贾朝心表示，为客户创造价值是双方合作的坚实基础。华为的企业文化，特别是以客户为中心，具有独特的魅力。“我们都将客户放在了首位，都以为客户创造价值为己任。这也是我们开展合作非常重要基础。未来我们将合作深耕ICT市场，继续坚持为客户创造价值。”

另一方面，华为的合作伙伴生态也是方正世纪非常看重的。华为主张开放、合作、共赢，与客户合作伙伴及友商合作创新、扩大产业价值，形成健康良性的产业生态系统。"华为EBG已经成为平台公司，聚集各类合作伙伴，以客户需求为主导，联合创新。这是作为ICT产业一员的方正世纪愿意看到的、也愿意参与的，华为的被集成也是最彻底的。去年，华为在生态伙伴大会上也提出了‘因聚而生·以行致盛’，更生动地描绘了这个生态的模样。希望这样的产业生态能够带动我们的创新发展，成为未来方正世纪发展的重要机遇与支持。"贾朝心说。

虽说与华为合作为方正世纪提供了巨大的机遇，但是也带来了不小的挑战。贾朝心介绍说，华为的产品品类齐全，业务规模较大，对方正世纪的综合运营管理提出了更高、更严苛的要求。我们需要更加深入的理解客户需求，培育方正世纪的增值服务能力，为上下游合作伙伴提供足够的价值。“总的来说，这次合作对我们来说既是机遇也是挑战。在过去业务的基础上，方正世纪将借助华为业务进一步提升业务能力，推动平台形成更优质的业务支持能力，为客户创造更多的价值。”

经过了17年的成长，尤其最近5年新战略的成功实施，方正世纪已经形成了自己的核心竞争力，建立了成熟的营销和运营体系。方正世纪在团队、技术、业务、平台、运营等方面已经具备了为合作伙伴提供价值服务的能力，所以才选择此时与华为合作，这些也是华为最终选择方正世纪的重要因素。

华为需要扎实、坚定、有增值实现能力的合作伙伴共同构建ICT生态；而方正世纪需要实力雄厚的厂商、产品作为发展支持，寻求更上一层楼的发展机遇。此时，天时地利人和，方正世纪和华为在愿景、能力、资源上非常契合，达成合作，共同推动ICT产业的发展。

贾朝心表示，虽然在华为的生态圈中，我们姗姗来迟、资历尚浅，但这并不影响我们在其中发挥自己的力量。“我们相信方正世纪在华为的合作体系中具有独特的特点。

结语

云计算、人工智能等技术的产业价值正在凸显，各行各业的数字化转型渐入佳境，这也将带来ICT生态领域中的合作模式变革。9年间，华为企业业务已成为中国ICT市场的领军企业，形成了成熟的ICT生态理念。2017年，“生态”正式被确定为华为公司的核心策略，并在企业业务领域进一步衍生为“平台＋生态”的双轮驱动。聚焦生态建设，赋能合作伙伴，华为正在与以方正IT为代表的合作伙伴推动产业发展，实现万物互联的智能世界。