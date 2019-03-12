除了敏捷 云原生还能缓解你的“延误焦虑症”

借助这种敏捷的云原生开发模式让航旅纵横可以实现大功能两周一更新，小功能可以以天为单位就能够迭代，从而更好地满足用户的需求，最终在强手如林的出行App中脱颖而出。

长期出差是一种怎样的体验？

“宽敞的空间，舒适的座椅，闭上双眼享受万米高空飞行的那一份悠闲。”

很多人以为商务人士的旅途是这样的惬意，但事实上完全不同。

从会场到机场，从机场到办公楼，去过那么多城市，但是更多是会场、机场、办公楼的三点往返。

多少次在深夜的首都T3，在阳光普照的洛杉矶机场，起飞，降落，中转。

最辛苦的一次是30个小时，辗转3座城市，4个机场，20度温差，睡眠4个小时，手都在抖，神经衰弱。

最忙的3个月里，在家的时间不超过5天，每次回家都是换箱行李再次出发。

在这些“折腾”中，航班延误不常有，延误起来要人命——这是商务人士都懂的痛。

面对着浩如烟海的航班信息、变幻莫测的航班动态、复杂多变的机场状况等等，我们该怎么办？

航旅纵横给你吃颗“定心丸”，作为中国民航信息网络股份有限公司（以下简称“中航信”）2012年推出的一款基于出行的移动服务产品，航旅纵横通过航班动态、准点分析、前序航班等功能，帮助你全面获悉所乘坐航班的飞行信息，你的延误焦虑症状会得到极大缓解。

云原生让航旅纵横“飞”起来

航旅纵横经过这些年的发展已经成为商旅人士出行的必备手机应用，究其原因是其敏锐地抓住了用户的痛点，并及时给出了优秀的解决方案。

在中航信运行中心架构团队负责人罗皓看来，用户体验的打造来自于不断满足用户的需求，而当今用户的需求不断涌现，这就对后端的研发团队提出了更大的挑战。

罗皓表示，为了实现航旅纵横的功能迭代，相关研发团队采用了敏捷开发的研发体系，包括产品人员、需求人员、开发人员、测试人员等进行了有机组合。“我们采用云原生的标准体系，产品创新直接传递给需求人员，需求人员反馈给研发人员，研发人员完成产品开发，直接给到测试人员，最后测试完成可以直接上线发布。这样的一套完整体系以及工具链，保证了从需求提出到产品开发、版本管理，到最后上线发布的整个过程是自动化的。”

最终，借助这种敏捷的云原生开发模式让航旅纵横可以实现大功能两周一更新，小功能可以以天为单位就能够迭代，从而更好地满足用户的需求，最终在强手如林的出行App中脱颖而出。

对于航旅纵横的研发架构，红帽首席架构师张家驹认为，这非常符合目前敏捷开发的理念。其实云原生不光是一个新技术，还有流程、组织等架构的变化，以适应面向互联网业务的敏态应用。这种架构形态与企业传统的应用开发模式是不一样的。

“孵化模式”让开发人员离开“舒适区”

罗皓坦言，中航信从传统的应用开发模式过渡到云原生的研发模式是一个很痛苦的过程，这里面最大的困难是理念的变化。为什么这样说呢？因为在传统开发模式下，市场部门传递一个需求，开发人员只要把市场部门提给的需求点都达标了，这事跟他没有任何关系了。所以，开发人员很“安全”。

但是当企业拥抱互联网，互联网是一个快吃慢的生态，如果你的需求链条传递很长的时候，你是无法适应互联网的快速竞争的。“企业需要积极应对，通过引入敏态开发模式应对挑战。这种情况下，开发人员变得不是那么‘安全’，离开了他的‘舒适区’。”罗皓说。

除了航旅纵横，中航信还有很多传统业务，这些业务对于系统稳定性的要求远远高于它敏捷的要求。所以，在整个治理框架上，中航信积极推动双模式的建设。“敏态应用是企业转型的目标所在，但是稳态应用是企业的根本。稳态是要帮我们守住底线，如果底线守不住，所有的创新也就没有意义了。” 罗皓说。

在打造敏态开发模式上，中航信的实践不断深化。于是，中航信通过“孵化模式”，在内部成立一个小型团队，进行授权或者放权。这个开发团队人员非常富有激情，他们思想开放，积极拥抱互联网。他们既做产品，又做开发、测试、产品上线。

结果，这个开发团队的能量爆发出来了。罗皓说，当时我们并没有想过航旅纵横今天能够这么成功，它就是中航信众多孵化项目中的一个而已，但是这个项目是孵化最成功一个项目。这跟团队人员自身的素质或者文化有很大关系。

张家驹对此感同身受，他说，从红帽接触的云原生项目来看，团队变化和文化冲突是企业开展云原生实践的很大挑战。企业需要改变既有的认知，不要墨守成规，都在就会很难转型成功。

强有力的生态助力企业践行云原生

既然云原生可以帮助企业快速构建面向互联网业务的创新应用，那么企业需要做好哪些就绪工作呢？

罗皓说，在拥抱云原生上，选择一个强有力的技术合作伙伴是至关重要的。这个合作伙伴需要在行业有一定的影响力，比如中航信选择与红帽合作，红帽在业界的影响力是众所周知的，特别是在开源领域。“我希望选择的这个平台能够有生命力，一直发展下去，换句话说它要在这个生态里面有话语权。显然红帽就是这样的合作伙伴。”

例如红帽为企业提供了从稳态到敏态演进的路径支持，同时也提供了一套平台来支持企业稳态和敏态应用的所有技术。中航信基于红帽Linux操作系统和Linux虚拟化技术构建了稳定的业务运行平台；基于Ceph为OpenStack提供了低成本且高可用的分布式存储；基于红帽JBoss企业应用平台为企业应用运行提供基于规范的可靠的平台以及基于AMQ为系统互联提供了稳定的消息平台。此外，中航信采用了红帽的OpenShift构建了PaaS平台，支撑与众多机构的异构系统互联。

张家驹表示，开源很大程度上是看生态，它最大的魅力也是生态。红帽一直专注于开源，不断繁荣生态。现在我们走向一个多云的时代，红帽要做的就是在多云或者混合云下做大做强生态，让客户选择红帽是放心的，或者说选择这个生态是放心的。

除了选择好合作伙伴，罗皓还认为，企业是不是要进行云原生的实践，还取决于业务需要，不要为云原生而云原生。其次，企业一定要做好文化建设，因为治理结构的变化是最困难的。最后，企业可以通过小范围试点的形式进行实践，类似中航信的“孵化模式”。

张家驹补充说，云原生更多是面向新业务的诉求。是否要上云原生，企业需要了解面向业务的特点、诉求，然后再选择对应的技术体系和工具链，这样才能走向成功。红帽在赋能企业云原生实践方面是一如既往的，红帽也有开放的创新实验室，帮助企业在云原生的道路更加顺畅。“展望2019，红帽会不断创新，在混合云的背景下打通稳态和敏态，在产品和技术层面帮助企业在统一的平台实现稳态和敏态的需求，为用户提供完整的平台和中间件产品线，提供企业级的产品和支持。同时，红帽也会进一步完善生态，让生态更加完整。”