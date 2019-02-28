六大关键词 2019数博会的坚守与创新

近日，2019中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）新闻发布会在北京国家会议中心召开。记者从发布会上获悉，年度主题为“创新发展 数说未来”的2019数博会将于5月26日至29日在贵州贵阳举行。

至顶网服务器频道 02月28日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2019中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）新闻发布会在北京国家会议中心召开。记者从发布会上获悉，年度主题为“创新发展 数说未来”的2019数博会将于5月26日至29日在贵州贵阳举行。

数博会自2015年创办以来，已连续成功举办四届，并于2017年正式升级为国家级展会活动。作为全球首个大数据主题博览会， 凭借国际化、专业化、市场化领先优势，数博会成为全球大数据发展的风向标和业界最具国际性和权威性的成果交流平台。数博会见证了全球大数据产业发展的壮阔历程，为全球大数据发展贡献了中国智慧、提供了中国方案。

四余年来，数博会始终秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的办会理念，坚持“细致、精致、极致”和“安全、周全”的办会标准，实现每届成功、圆满、精彩举办，不断刷新着嘉宾层次、组织形式、参会规模、参会成果等一项项纪录。

2019数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、互联网信息办公室与贵州省人民政府主办。本届数博会将举行一会、一展、一发布、大赛及系列活动，展览面积6万平方米，参展企业超过400家，参展参会人数预计超过10万人次。

2019数博会的六大关键词

本届数博会以“创新发展 数说未来”为年度主题，继续秉承“数据创造价值”的内核要求，突出“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的理念，坚持“国际化、专业化、高端化、产业化、可持续化”的原则，抓住数博会举办五周年的关键节点，聚焦数字产业化、产业数字化发展，围绕构建大数据产业链、价值链和生态系统进行不断探索，确保把数博会办成充满合作机遇、引领行业发展的国际性盛会，办成共商发展大计、共享最新成果的世界级平台。专业、高端、国际、服务、创新、亮点是2019数博会的六大关键词。

专业——“一会”期间召开高峰会议，开闭幕式，举办6场高端对话和25场专业论坛，邀请全球顶级大数据企业和大数据领军人物同台论道，深度探讨大数据应用技术难点、需求痛点及解决方案。“一展”设立国际前沿技术、行业数字应用、创新创业成果三大展示板块，每个板块设置两个展馆，集中展示大数据与数字经济、公共服务、智能制造、产业升级、生态治理、智慧生活等深度融合的新技术、新产品、新方案、新应用。“一发布”将发布全球大数据领先科技成果、公益成果以及企业成果。

上半年将陆续开展2019中国国际大数据融合创新·人工智能全球大赛、2019贵阳大数据及网络安全精英对抗赛、2019无人驾驶全球挑战赛、2019数博会工业APP融合创新大赛等系列国际国内“大赛”。会议期间也会持续开展“系列特色活动”，包括主宾国系列活动、驻华使领馆系列活动、大数据＋扶贫开发系列活动、中国电子商务创新发展系列活动、“大数据发展五周年回顾”系列活动、“数谷之夜”系列活动、大数据观摩体验系列活动等。

高端——为将数博会打造成为大数据发展资源集聚、经验推广、交流合作的平台，2019数博会将首设主宾国，并从2019年开始每年邀请一个国家作为大会主宾国，在数博会期间举办专题活动，展示主宾国大数据相关成果，提供技术分享及交流合作的机会。同时，邀请美国、英国、法国、意大利、以色列等驻华使领馆及全球知名企业、机构举办各类主题活动。并围绕全球贫困问题，多形式分享、交流大数据在全球扶贫开发中的应用成果。

国际——作为全球首个大数据主题博览会，数博会在2019年继续秉承“数据创造价值”的内核要求，突出“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的理念，诚邀世界知名的智库、专家学者和企业家将汇聚一堂，共同碰撞大数据发展的思想火花，一起探讨大数据发展最佳实践和成功经验，为全球大数据发展提供中国智慧。

谷歌、高通、NTT数据、希捷、威图、阿里巴巴、腾讯、华为、360、紫光、新华三、浪潮等国际国内知名企业将参展参会，预计境外企业占参展企业比例达40%。诺贝尔经济学奖获得者保罗·罗默、图灵奖获得者威特菲尔德·迪菲确认参会。

服务——本届数博会创新推出“展会”“展销”“展赛”结合方式，推进展览跨界多元融合，通过全面展示大数据各细分领域的新技术、新产品、新应用，完整呈现全新的展览生态。“展会”结合，将设置“数谷论道”对话第二现场；“展销”结合，将设立专业观众日，专设展商商务洽谈区、海关便捷服务点等，促进新技术、新产品交易；“展赛”结合，将搭设全球创新大赛互动区。各展馆特色鲜明，既相互独立，又紧密联系，充分展现大数据从产生到交换、各种应用场景和应用案例的全过程，与“会”和“赛”形成一个完整的生态链。

创新——“数博发布”作为国内外大数据前沿科技成果发布的权威平台，今年将发布从全球范围内评选出的最前沿、最具颠覆性、最具影响力、最具创新性的“黑科技”“新产品”“新技术”“商业模式”，包括中国大数据发展年度报告、大数据优秀产品和应用解决方案案例、高德纳蓝皮书、《数权法1.0》、中国地方政府数据开放指数等成果，国际国内参展企业也将向全球首发企业尖端技术和产品。特别是组委会设置的“中国大数据产业博览会领先科技成果奖”已获国家备案，是全国唯一以大数据为主题设置的“社会科技奖励”奖项。

亮点——总面积74.56平方公里，总长约20公里的“数博大道”将于本届数博首次亮相，展示出全球最新大数据成果和未来数字城市形态，包含大数据金融城、大数据产业城、大数据健康城和大数据智慧体验集聚区。数博大道聚焦了互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，重点打造“融合”应用场景。会期，数博大道沿线将举办面向大众的系列大数据体验活动，为大众带来全新酷炫的“数智体验”。

备受期待 2019数博会意义重大

党中央、国务院高度重视大数据的发展。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《促进大数据发展行动纲要》，都对实施国家大数据战略做出明确部署。

国家互联网信息办公室信息化发展局副局长张望表示，2019年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。举办2019中国国际大数据产业博览会，对贵州和我国大数据发展都具有重要意义。

一是为贵州大数据发展提供更好的资源集聚平台。2019数博会按照“国际化、专业化、高端化、产业化、可持续化”的原则办会，内容更丰富、形式更多样，将带动贵州大数据发展进入新阶段，助力贵州三大战略行动和三大国家级试验区建设顺利实施，提升数字治理能力，推动数字经济发展。

二是为我国大数据发展提供更好的经验推广平台。2019数博会围绕大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴领域办会，将带来更多的新技术、新产品、新应用、新模式，展示各地区、各行业、各领域的新做法、新思路、新经验，为全国各地大数据发展提供“贵阳声音”和“贵州经验”。

三是为全球大数据发展提供更好的交流合作平台。2019数博会秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的理念办会，世界知名的智库、专家学者和企业家将汇聚一堂，共同碰撞大数据发展的思想火花，一起探讨大数据发展最佳实践和成功经验，为全球大数据发展提供中国智慧。

如今，数博会已经成为贵州贵阳的”名片“，贵阳也通过数博会这个开放平台，实施高水平对外开放、推动经济高质量发展。贵阳市委副书记、市长陈晏表示，经过多年的举办，数博会已经成为贵阳对外开放重要平台。截至目前，贵阳累计签约项目476个，签约金额888.49亿元,多项世界先进成果在贵阳得到落地转化，为贵阳经济社会快速发展注入了强劲动能。围绕建设内陆开放型经济试验区核心区、国际陆海贸易新通关重要节点城市，贵阳努力把数博会办成充满合作机遇、引领行业发展的国际性盛会，共商发展大计、共享最新成果的世界级平台，为贵阳经济社会高质量发展提供有力的平台支撑。

第一，聚力发展数字经济。围绕打造“中国数谷”目标，认真按照“一个坚定不移”“四个强化”“四个融合”的要求，加快构建大数据产业、大数据应用、大数据法律、大数据标准和大数据安全五个体系，深耕人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链五大领域，确保2019年，引进大数据优强企业60个，新增规模以上大数据企业50个，大数据企业主营业务收入增长20%以上。

第二，聚力推进产业融合。聚焦“一品一业、百业富贵”发展愿景，突出大数据和实体经济深度融合，按照高标准要求，实施高水平开放，推动高质量发展，加快数字产业化、产业数字化步伐，充分发挥10个大数据产业园区引领作用，推动大数据产业集聚发展、创新发展，加快建设“数博大道”，打造永不落幕的数博会。

第三，聚力做实人才支撑。进一步优化完善引才聚才的政策体系，构建更具竞争力、吸引力的创新创业环境，着力打造“智力收割机”，为人才“宜居宜业、乐居乐业”提供支持保障，努力让人才引得进、留得住、发展好。同时，充分发挥资源优势，加强人才培养力度，为大数据发展提供源源不断的人才支撑。

第四，聚力推动成果转化。数博会作为全球关注的大数据盛会，为世界近距离了解中国市场环境和国内消费需求提供了绝佳机会，也为贵阳呈现了世界大数据技术前沿和产业生态。每年国内外知名企业在数博会上发布的新产品、新技术都是大数据领域的前沿成果、领先成果，蕴藏着巨大的商业机会和经济价值。贵阳将积极加强与这些成果权属机构的沟通对接，探索共建有效的成果合作机制，争取和促进这些领先成果优先在贵阳落地转化。

综上所述，2019数博会将在往届成功举办的基础上，更加注重展会的专业性、国际性和友好性，更好地服务于国内外大数据企业，努力打造成独具价值的行业盛会。