2019中国国际大数据产业博览会将于5月26日-29日在贵阳举行

2月25日，2019中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）新闻发布会在北京国家会议中心召开。记者从会上获悉，年度主题为“创新发展 数说未来”的2019数博会将于5月26日至29日在贵州贵阳举行。本次发布会吸引了近百家媒体参加并报道。

2月25日，2019中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）新闻发布会在北京国家会议中心召开。记者从会上获悉，年度主题为“创新发展 数说未来”的2019数博会将于5月26日至29日在贵州贵阳举行。本次发布会吸引了近百家媒体参加并报道。

2019数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、互联网信息办公室与贵州省人民政府主办。会上，贵州省委常委、贵阳市委书记赵德明发布，本届数博会将举行一会、一展、一发布、大赛及系列活动，展览面积6万平方米，参展企业超过400家，参展参会人数预计超过10万人次。

“专业”——一会、一展、一发布、大赛及系列活动精彩不断

“一会”期间召开高峰会议，开闭幕式，举办6场高端对话和25场专业论坛，邀请全球顶级大数据企业和大数据领军人物同台论道，深度探讨大数据应用技术难点、需求痛点及解决方案。“一展”设立国际前沿技术、行业数字应用、创新创业成果三大展示板块，每个板块设置两个展馆，集中展示大数据与数字经济、公共服务、智能制造、产业升级、生态治理、智慧生活等深度融合的新技术、新产品、新方案、新应用。“一发布”将发布全球大数据领先科技成果、公益成果以及企业成果。

上半年将陆续开展2019中国国际大数据融合创新·人工智能全球大赛、2019贵阳大数据及网络安全精英对抗赛、2019无人驾驶全球挑战赛、2019数博会工业APP融合创新大赛等系列国际国内“大赛”。会议期间也会持续开展“系列特色活动”，包括主宾国系列活动、驻华使领馆系列活动、大数据+扶贫开发系列活动、中国电子商务创新发展系列活动、“大数据发展五周年回顾”系列活动、“数谷之夜”系列活动、大数据观摩体验系列活动等。

“高端”——首设主宾国 专题活动助推应用成果分享

为将数博会打造成为大数据发展资源集聚、经验推广、交流合作的平台，2019数博会将首设主宾国，并从2019年开始每年邀请一个国家作为大会主宾国，在数博会期间举办专题活动，展示主宾国大数据相关成果，提供技术分享及交流合作的机会。同时，邀请美国、英国、法国、意大利、以色列等驻华使领馆及全球知名企业、机构举办各类主题活动。并围绕全球贫困问题，多形式分享、交流大数据在全球扶贫开发中的应用成果。

“国际”——境外参展企业占比增高 平台效应凸显

作为全球首个大数据主题博览会，数博会在2019年继续秉承“数据创造价值”的内核要求，突出“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的理念，诚邀世界知名的智库、专家学者和企业家将汇聚一堂，共同碰撞大数据发展的思想火花，一起探讨大数据发展最佳实践和成功经验，为全球大数据发展提供中国智慧。

谷歌、高通、NTT数据、希捷、威图、阿里巴巴、腾讯、华为、360、紫光、新华三、浪潮等国际国内知名企业将参展参会，预计境外企业占参展企业比例达40%。诺贝尔经济学奖获得者保罗•罗默、图灵奖获得者威特菲尔德·迪菲确认参会。美联社、法新社、《每日新闻》（日本）、《印度时报》、欧洲新闻图片社、意大利广播电台等35家国外媒体协同国内众多媒体将参与数博会的全面报道，更加突出国际化参与。

“服务”——“会、销、赛”结合 展览方式多元融合

本届数博会创新推出“展会”“展销”“展赛”结合方式，推进展览跨界多元融合，通过全面展示大数据各细分领域的新技术、新产品、新应用，完整呈现全新的展览生态。“展会”结合，将设置“数谷论道”对话第二现场；“展销”结合，将设立专业观众日，专设展商商务洽谈区、海关便捷服务点等，促进新技术、新产品交易；“展赛”结合，将搭设全球创新大赛互动区。各展馆特色鲜明，既相互独立，又紧密联系，充分展现大数据从产生到交换、各种应用场景和应用案例的全过程，与“会”和“赛”形成一个完整的生态链。

“创新”——突出权威发布 设置全国唯一以大数据为主题奖项

“数博发布”作为国内外大数据前沿科技成果发布的权威平台，今年将发布从全球范围内评选出的最前沿、最具颠覆性、最具影响力、最具创新性的“黑科技”“新产品”“新技术”“商业模式”，包括中国大数据发展年度报告、大数据优秀产品和应用解决方案案例、高德纳蓝皮书、《数权法1.0》、中国地方政府数据开放指数等成果，国际国内参展企业也将向全球首发企业尖端技术和产品。特别是组委会设置的“中国大数据产业博览会领先科技成果奖”已获国家备案，是全国唯一以大数据为主题设置的“社会科技奖励”奖项。

“亮点”——“数博大道”首次亮相 全方位展示数字城市形态

总面积74.56平方公里，总长约20公里的“数博大道”将于本届数博首次亮相，展示出全球最新大数据成果和未来数字城市形态，包含大数据金融城、大数据产业城、大数据健康城和大数据智慧体验集聚区。数博大道聚焦了互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，重点打造“融合”应用场景。会期，数博大道沿线将举办面向大众的系列大数据体验活动，为大众带来全新酷炫的“数智体验”。

数博会作为全球首个以大数据为主题的国家级展会，自2015年举办以来，已成功举办4届，2019数博会将继续秉持“高端、创新、专业、服务”的办会宗旨，以持续提升参会参展嘉宾、企业的“参与感”“体验感”“获得感”为目标，着力打造更加规范、更加智能、更加便捷的“线上+线下”会务服务标准化体系。