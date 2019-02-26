数字化重构2.0时代 浪潮商用机器让企业更POWER

所谓“天时地利人和”，这是一个最好的时代。在数字化重构2.0时代，浪潮商用机器深入各个行业，持续赋能，让企业更POWER，实现业务创新，更好地迎接数字经济。

至顶网服务器频道 02月26日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，IBM Think 2019盛大召开，在本次大会上，IBM为我们展示了AI、云计算、大数据、区块链、量子计算等新技术的应用场景和业务模式，前沿科技与创新相互碰撞。比如IBM把区块链技术、物联网设备和AI算法结合在一起，研发针对食品供应链各个环节的解决方案，特别是在食品安全方面提供了全新的探索；IBM Watson可应用到任意云平台，让AI触手可及等。

IBM公司董事长、总裁及首席执行官Ginni Rometty（罗睿兰）在Think 2019大会上指出，当前，企业正在进入数字化重构2.0阶段。在这一阶段，数字化转型是企业驱动的。数字化和AI的扩展、混合云、关键任务应用以及信任是该阶段鲜明特征。

的确，面对蓬勃发展的数字经济，企业唯有拥抱数字化转型才能应对挑战，上云成为企业的重要命题。企业传统的IT基础架构已经无法适应企业的业务创新需求，面向云的新型基础架构成为企业IT转型的重要支撑，特别是在应对人工智能等新型工作负载方面。

IT基础架构变革时不我待

毋庸置疑，我们现在处于一个计算多样化的时代，云计算、边缘计算、异构计算等层出不穷。作为IBM与浪潮的合资公司，浪潮商用机器基于开放的Power技术，通过自主研发，为企业的计算架构提供支持。在Think 2019大会上，浪潮商用机器全新亮相，并从基础设施的未来、构建多云和人工智能时代的计算架构等方面，探讨了数字化重构2.0时代，企业应如何把握计算未来。

对企业用户来说，传统业务应用迁移上云是不可回避的话题，同时AI、云计算、大数据等新兴应用也是企业需要面对的。如何将关键业务应用与新型应用结合，这给企业的IT基础设施提出了更高的要求和挑战。

一直以来，Power服务器在承载企业核心关键业务工作负载方面发挥了重要的作用，比如Power服务器在银行、能源、电力等行业一直都扮演了重要的角色。随着我们步入云和AI的时代，Power服务器也在与时俱进。基于POWER9芯片，Power平台以更高的灵活性和高可用性支持多云环境，更好地承载云计算、大数据、人工智能等新兴应用。

比如现在AI无处不在，IBM在Think 2019大会上发布了新的Watson Machine Learning Accelerator，该加速器能够在Power Systems上实现高性能的GPU集群。结合IBM POWER9业界领先的GPU内存带宽，该解决方案可提供比竞争解决方案快10倍的机器学习培训。IBM还宣布把PowerAI服务器产品线与Watson合并，以加速机器学习训练，让企业使用Power Systems服务器快速构建创新驱动的人工智能解决方案。

数字化转型时代，企业需要实现应用驱动的业务创新，而IT基础设施的基石作用越发明显。如何实现IT架构的革新成为企业的当务之急，面对纷繁复杂的市场，POWER恰似“一股清流”让整个市场“眼前一亮”。

加速企业IT变革POWER火力全开

企业在IT架构方面其实面临很多选择。但是在推动企业IT变革方面，POWER展现出了业界领先的性能、可靠性、可用性、安全性和可管理性，这是作为新一代IT基础架构核心支撑所必须具备的能力。

全新POWER9处理器采用了内核微架构，每核性能较POWER8可提升40%，单核线程数提升4倍，L3高速缓存提升3.3倍，处理器互联带宽提升7倍，单处理器内存容量提升2.7倍，内存带宽提升2倍，IO总带宽提升2倍。同时，POWER9处理器还体现了拥抱异构计算的态度，具备NVLink 2.0、CAPI 2.0和New CAPI三位一体的领先硬件加速优势，面向加速器件、异构综合器件开放，大幅提升加速效率，深度学习框架性能超x86近4倍。

在纵向扩展领域，POWER承担着企业的核心关键业务应用。Power作为有几十年历史的产品，一直服务于企业IT基础设施的核心系统；在横向扩展领域，OpenPOWER在很多特性方面走在了x86的前面，比如异构计算的加速以及对开源软件的支持。而且在一些新型应用，比如人工智能、大数据分析等，POWER的技术优势还是很明显的。

基于POWER处理器设计的纵向扩展系统和横向扩展系统，集成了Power系列的优秀传统，采用了一致的体系架构、一致的研发标准、一致的质量要求、一致的认证标准，实现了平滑升级的路线。在云计算深入发展的今天，POWER解决方案向云而生，尤其是纵向扩展Power服务器系统提供了一个完备的、更优的云解决方案。

综上所述，以全新POWER9芯片为核心的服务器产品，在纵向扩展领域，将继续以高性能、高稳定性和卓越的定制服务为企业关键业务搭建核心承载平台，以超强的弹性拓展能力支持面向关键应用场景的深度优化，并提供云原生支持；在横向扩展领域，则面向AI、大数据分析、分布式数据库、内存计算、GPU数据库等新兴应用领域，提供针对数据和认知的基础架构，满足企业的多样业务需求。

开放融合的POWER生态助力中国企业转型

对企业来说，将现有的传统应用迁移到云上，同时将AI、云计算、大数据等新兴应用与企业传统的关键业务进行结合，并能够支持混合云架构，这给企业的计算平台和计算能力提出了更高的要求和挑战。

但随着POWER技术的不断发展和越来越开放，其在优化多云管理、加速人工智能模型的构建和训练，支持企业数字化转型方面的作用越来越突出。本届Think大会上，IBM宣布，IBM i、AIX及Linux等操作系统也将作为IBM公有云服务架构的一部分对外提供服务，作为关键业务负载的重要组成部分，都将助力企业级客户的数字化转型之旅以及云使用，为企业提供真正意义上的混合云体验，并为Power上云带来灵活性，这无疑将进一步强化浪潮商用机器旗下系列Power服务器的能力，继而在国内拓展更多的应用场景，打开更为广阔的市场。

而在中国，浪潮商用机器也在不断发展壮大基于开放的POWER的融合生态，并通过自身的国产自研能力，携手生态合作伙伴，推动中国的企业转型。

为了帮助中国企业实现数字化转型，浪潮商用机器与已有的合作伙伴体系进行更紧密的合作，通过联合实验室、创新平台为用户提供更为完善的云解决方案；面向新型应用，浪潮商用机器期望和行业ISV和开发者一起合作，把Power在AI、在大数据分析上的各种不同能力，通过联合的解决方案释放给用户。

比如浪潮商用机器携手第四范式，联合发布AI软硬件一体机产品“4Paradigm AIO”，提供一款切实可行的AI软硬件一体化产品。浪潮商用机器在计算架构和硬件领域的强大创新能力结合第四范式领先的AI系统，将持续赋能行业用户强大的AI业务支撑与开发能力，加速AI行业落地进程。

另外，浪潮商用机器面向应用，融合产业链，与客户建立独特的JDM（Joint Design Manufacture）合作模式，与用户紧密对接，共同设计、共同研发、共同成长；围绕着云计算、互联网、AI应用的产品创新和解决方案交付，面向客户具体业务，提供从开发、生产、供货到实施运维等业务链条的服务，最大限度拉近与客户的距离。

得益于两家母公司的生态，浪潮商用机器的产品可以非常好地与现有的生态进行融合，这对客户来说至关重要，因为用户不需要在应用的迁移和系统的适配方面进行额外的工作。这种独特的POWER生态在中国市场的表现是值得期待的。

所谓“天时地利人和”，这是一个最好的时代。在数字化重构2.0时代，浪潮商用机器深入各个行业，持续赋能，让企业更POWER，实现业务创新，更好地迎接数字经济。