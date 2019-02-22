构建新一代IT架构,为业务创新赋能

在数字化转型的浪潮下，银行业正在拥抱新技术重塑商业模式，加速业务创新。同时，为了保障信息系统持续、安全、稳定运行，满足《商业银行数据中心监管指引》的要求，这些都对银行的容灾和业务连续性管理能力提出了更高的要求。

在数字化转型的浪潮下，银行业正在拥抱新技术重塑商业模式，加速业务创新。同时，为了保障信息系统持续、安全、稳定运行，满足《商业银行数据中心监管指引》的要求，这些都对银行的容灾和业务连续性管理能力提出了更高的要求。

让我们先回看两个令银行业“不堪回首”的真实事件：某银行核心系统数据库出现故障，导致该行（含异地分支机构）存取款、转账支付、借记卡、网上银行、ATM和POS业务全部中断长达37个多小时，其间只能依靠手工办理业务。某商业银行核心系统曾因服务器集群的心跳通信异常，引发“脑裂”故障，导致数据库文件损坏，数据库发生逻辑错误而停止对外服务，造成该行柜面和渠道业务较长时间中断。

从上述两个典型事件可以看出，在银行业的实际业务场景中，灾备与业务连续性管理面临着严峻的挑战。为了帮助银行应对挑战，新华三架构咨询提供了容灾体系建设、技术选型实施、容灾运维管理、容灾管理工具等全面的内容。

例如，在服务中国民生银行过程中，新华三将灾备与业务连续管理性目标深度融合，为民生银行构建了灾备调度平台。该平台在1226次的同城切换和342次的异地切换中平稳运行。

新华三集团技术架构咨询部部长柳勤表示，IT基础架构承载着业务流程和应用，承担着为用户提供安全、稳定、高可用系统平台的重任。新华三架构咨询服务通过前瞻性设计和场景化架构咨询服务，来全面提升客户基础架构能力，实现更具成本效益、更灵活弹性和高可用的基础架构，以满足业务快速发展和变化要求，支持业务创新，加速数字化转型。

架构咨询加速企业数字化进程

对于一个正在进行数字化转型的企业而言，一个可靠和灵活的IT基础架构必不可少。柳勤表示，通常企业都有自己的IT团队，但是他们更多关注企业本身。企业如果想以更高、更广的视角来规划面向未来的IT基础架构，就需要引入外部的咨询力量。除此以外，在IT架构确定后还需要详细设计，而详细设计涉及很多IT技术领域，这需要有很强的技术专家，企业往往自己无法完成这样的工作，此时外部咨询团队可以帮助企业达到目标。

同时，大中型企业本身面临的业务挑战以及技术架构更复杂，所以他们对于架构咨询服务的需求更为强烈。当然这是从企业规模上看，有时企业的业务或者商业模式需要大的调整，这时IT架构就需要外部咨询团队帮助他们重新规划，比如新建数据中心和迁移等。

“在深入理解企业IT战略的基础上，新华三架构咨询能从应用架构、数据架构、基础架构、安全架构等不同纬度分析存在的问题与挑战，总结出企业IT基础架构需求，规划未来IT基础架构。”柳勤说。

目前，整个架构咨询市场发展迅速。在柳勤看来，现在架构咨询市场呈现出了新的特点，比如从以国外厂商为主发展到国内厂商为主，新华三就是参与者。另外，早年中国企业更多的是引入国外的先进技术，现在国内企业在数字化转型方面已经走在世界前列，所以国内厂商在架构咨询方面更加“入乡随俗”，而不会“水土不服”。

现在新的技术层出不穷，比如混合云、人工智能AI、微服务、容器、Serverless等，如何将新的技术应用到架构咨询中成为当前架构咨询市场参与者是需要思考的。“在企业数字化转型中，传统架构支持传统业务，新的业务模式需要新的架构支持。在这个转型过程中，新技术和传统技术之间怎样做到先进性以及风险的平衡也是架构咨询需要解决的。”柳勤说。

针对这样的情况，企业该如何选择架构咨询提供商呢？柳勤给出了自己的建议。

第一，是否能提供全面的端到端能力的架构咨询。架构咨询涉及的技术面特别广，这些技术领域之间也还要互相融合考虑，比如网络规划同时需要考虑和云以及安全的融合（云网安融合），和业务连续及容灾等领域的配合。

第二，技术能力。各行各业都在谋求数字化转型，在IT架构规划的时候必须充分考虑未来技术的前瞻性、先进性，同时也要兼顾与现有成熟技术的平衡。所以，架构咨询提供商在对技术前沿性的把握以及新技术的理解方面需要有自己的洞察。

第三，团队能力。整个架构咨询团队的能力建设和项目经验很重要，比如他们做过哪些项目，这些项目是不是有参考意义，这些是评估架构咨询提供商能力很重要的考量点。

第四，架构咨询供应商后端是不是具有强大的资源去支持，比如技术专家团队，公司本身在各个技术领域是不是有积累、能不能对新技术进行支撑等。

新华三架构咨询的特色与实力

新华三是一个非常全面的技术厂商，具有服务器、存储、网络、安全、云计算、大数据等全面的业务布局。柳勤说，新华三架构咨询在IT架构的各个领域都有非常资深的经验以及相应的技术研究储备，这是新华三技术全面性的体现。

另外，新华三架构咨询深耕市场多年，各个行业的案例非常多，也积累了丰富的经验。咨询非常重视方法论，新华三整个咨询团队具有非常完善的咨询方法论，包括之前源于惠普全球的方法论，以及20多年在国内大量的案例和本地化的优化。

目前，新华三架构咨询在各个行业拥有大量的客户，例如金融行业的邮储银行、浦发银行、民生银行、河南农信、红塔银行等。大型企业如华能集团、华润集团，制造业如一汽集团、上海大众、广汽本田集团、广汽丰田等也是新华三架构咨询的客户。

正是这种丰富的实践，新华三架构咨询也获得业界的积极认可。在2017年国际灾难恢复协会亚洲年度大会（DRI BJ2017）上，新华三“双喜临门”，不仅收获了“年度最佳BC服务商”奖项，由其承建的中国民生银行灾备自动化调度指挥平台也夺得“年度最佳BC策略实施”奖项。该奖项是业界公认的业务连续性（BCM）和灾难恢复（DR）咨询领域的国际大奖，体现了新华三优秀的咨询服务能力。

“未来，我们会不断强化团队学习能力，把握行业和技术发展趋势，拓展更多落地案例，满足客户的需求。同时，在新的架构设计中，不断探索将混合云、边缘计算、人工智能等技术融入到架构咨询中，例如利用人工智能实现IT基础架构智能化，，智能架构调整和故障自愈，提高弹性和可靠性。”柳勤最后说。

结束语

许多企业在对IT架构进行战略规划时，由于业务部门和IT部门相互独立，往往只从自己的视角出发看待问题，结果就是IT部门无法收集到完整的需求，业务部门说不清自己的需求，不同部门的需求很难统一，解决方案被某个厂商牵着鼻子走。新华三架构咨询基于多年的行业实践经验，可以站在企业全局，帮助企业解决IT架构规划中的种种问题，从而推动企业的数字化转型进程。