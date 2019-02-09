VMware收购合作伙伴AetherPal聚焦物联网市场

VMware通过收购合作伙伴AetherPal 扩大其产品组合，AetherPal开发的软件可帮助企业支持员工端点和“物联网”设备。

VMware通过收购合作伙伴AetherPal 扩大其产品组合，AetherPal开发的软件可帮助企业支持员工端点和“物联网”设备。

VMware最终用户计算副总裁Shankar Iyer表示，这次未披露条款的收购将为VMware的Workspace One平台提供支持。Workspace One提供了一系列用于管理组织员工在其工作中使用应用和设备的工具。

位于美国新泽西州的AetherPal带来的服务可以让管理员远程维护这些设备。这款名为Remote Support的产品可以帮助用户快速利用配置文件和其他所需的来解决故障端点问题。如果无法简单地解决用户端的问题，那么管理员可以远程登录设备进行自行修复。

AetherPal的软件在全球超过4500万个端点上运行。企业在各种类型的设备上使用Remote Support，包括员工电话、仓库用的手持扫描仪、POS机甚至某些类型的医疗设备。

这是一个快速增长的市场，VMware将通过今天的收购扩大在该领域的影响力。“随着更多关键业务应用和工作流程转移到办公室以外的新形式和新位置，远程支持技术将成为支持所有业务员工的高优先级要求，”Iyer这样写道。

自2017年以来，Dell Technologies子公司就已经将AetherPal软件作为Workspace One的一部分提供给用户。这次收购完成之后，VMware计划更紧密地集成这两种解决方案，并增加对更多用例的支持。

其他领先的企业技术提供商也在努力解决连接设备快速增长的问题。几周前，VMware的竞争对手微软推出了一项云服务，旨在让对于网络边缘位置的系统的访问和故障排除变得更简单。