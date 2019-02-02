英特尔临时CEO扶正，Robert Swan出任英特尔第七任CEO

历时7个月，英特尔的CEO人选终于尘埃落定。美国时间1月31日，英特尔董事会任命Robert（Bob）Swan为首席执行官。Swan还被选为英特尔董事会成员，他是英特尔50年历史上第七位首席执行官。

至顶网服务器频道 02月02日 新闻消息（文/邹大斌）：历时7个月，英特尔的CEO人选终于尘埃落定。美国时间1月31日，英特尔董事会任命Robert（Bob）Swan为首席执行官。Swan还被选为英特尔董事会成员，他是英特尔50年历史上第七位首席执行官。

Swan现年58岁，自2016年起曾担任公司首席财务官，2018年6月Swan接替辞职的 Brain Krzanich，担任英特尔临时CEO，英特尔由此开始了长达7个月的CEO寻找之路。

据报道，英特尔公司曾经为掌门人一职认真考虑过内部与外部多个人选。该公司的候选人名单据称包括现任首席工程官Venkata Renduchintala、核心数据中心芯片业务执行副总裁Navin Shenoy，以及苹果公司芯片开发负责人Johny Srouji等。此外，包括曾担任英特尔公司总裁的Renee James在内的多名前任高管也被列入备选名单当中。

与他们相比，Swan的半导体行业从业经历并不长。这位高管在加入英特尔之前曾在泛大西洋投资集团（General Atlantic LLC）担任运营合伙人，并在应用材料公司董事会任职。在此之前，他在eBay当了9年的CFO。在职业生涯早期，他曾担任电子数据系统公司（Electronic Data Systems Corp.）和TRW公司（TRW Inc.）的CFO、COO和CEO，他的职业生涯始于通用电气公司，15年从业期间担任了该公司数个高级财务职务。

英特尔前任CEO Brain Krzanich 于2013年5月被任命为英特尔CEO，他担任CEO期间，英特尔成功完成了转型，从以PC为中心的公司转变为以数据为中心的公司。如今，随着人工智能、5G、物联网的兴起，英特尔如何续写英特尔的辉煌，将是Swan乃至整个英特尔公司面临的挑战。

英特尔公司董事长安迪·布莱恩特表示：“随着英特尔转型的推进，以抓住更多的包括数据中心、人工智能和自动驾驶在内的广大机会，同时继续发展PC业务，董事会在缜密的搜索后得出结论，Bob是带领英特尔进入下一个增长时代的最佳领导者。董事会的决定是基于Bob在过去七个月担任临时首席执行官的出色工作，这反映在了英特尔在2018年的出色业绩。Bob的优秀表现，他对业务的理解和了解，他对我们成长战略的掌控，以及他从我们的客户、我们的股东、他的同事那里得到的尊重，证实了他是领导英特尔的最佳人选。”

在接受董事会的正式任命后，Swan在写公司员工的公开信中表示，在未来的几个星期和几个月，英特尔将集中在四个关键任务上。

首先，英特尔必须勇敢无畏。他认为，英特尔团队的技术和战略愿景，足以塑造科技的未来。英特尔必须持续进击，锐意创新。

第二，英特尔的核心战略并未改变：英特尔已经开始转型，并相信这将是公司历史上最成功的转型。英特尔正在从以PC为中心转型成为以数据为中心的公司，为驱动世界创新奠定技术基石。

第三，英特尔的执行力必须改进。客户对其都充满期待。

第四，英特尔拥有强大的文化，要实现雄心壮志，就必须不断发展。