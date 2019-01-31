回首2018 中国公有云市场在“沉浮”中成熟

公有云是目前云计算市场中最为成熟的部分。那么我们的盘点也就从公有云市场的回顾开始，特别是中国地区的公有云市场有着不同于国际市场的独特性。

至顶网服务器频道 01月31日 新闻消息（文/李祥敬）：又到一年的年终岁末，总结回顾是必不可少的。对于云计算市场，过去的2018年，似乎不再那么喧嚣。毕竟云计算市场经过这么多，不管是市场还是用户，他们对于云计算的认知业已日趋成熟、更加理性。

公有云是目前云计算市场中最为成熟的部分。那么我们的盘点也就从公有云市场的回顾开始，特别是中国地区的公有云市场有着不同于国际市场的独特性。

“变化”的市场下如何“独善其身”

从整体上看，中国公有云市场继续保持高速增长，这得益于两个方面。一方面，中国云计算市场处于高速发展阶段，互联网驱动下的新技术不断涌现，直接推动了云计算的变革；另一方面，云计算的应用场景不断拓展，金融、制造、政府等行业用户对公有云接受程度进一步提升，整体市场规模和增速再创新高。

市场的高速发展直接带动了资本上的活跃，在2018年云计算市场的资本动作还是挺多的。比如UCloud获得中国移动投资公司E轮投资、金山云也获得多轮融资、紫光集团宣布投资120亿元进军军公有云市场等等。

资本层面的行为更多是为了积蓄力量，或者说是站好队。毕竟在财务结构上引入战略投资者对于很多年在云计算市场打拼的玩家来说是至关重要的，因为BAT等为代表的阵营对于整个市场的影响力是众人皆知的。

谈到阵营，我们就不得不说中国公有云市场是一个巨头们的“游戏”。不管是阿里云、腾讯云，还是京东云、华为云等，他们背后都有着巨大的“靠山”，毕竟“大树底下好乘凉”。于是，市场上的很多创新公司纷纷选择对应的阵营。

这个时候，中立性成为关键问题。为什么这样说呢？因为企业上云不光是应用的上云，还包括数据的上云。在如今这个数据为王的时代，数据是企业的重要资产。作为公有云提供商一定要恪守边界，保持中立，这样才能赢得客户信任。

另一方面，中立对于公有云提供商而言，首先是坚持独立自主发展的，比如青云QingCloud，从成立之初到现在都坚持独立发展，已经成为一家中立的平台级云服务商。中立代表着不隶属于哪个阵营，保持对用户负责，以用户为中心，提供安全、稳定、合规的云服务。其次就是技术的独立性，也就是自主研发。

说到自主研发，我们就不得不说到开源云计算。当初随着AWS的崛起，以OpenStack为典型代表的开源云计算也开始了自己的成长之路。如今开源云计算在市场中的力量依然不容忽视，但是开源云计算技术更多的是在私有云市场，在公有云市场乏善可陈。毕竟直接的“拿来主义”在如今的市场环境下已经难以为继，如何在技术层面进行更多创新成为公有云市场玩家需要考虑的。

在国内，公有云厂商的自主研发能力一直是业界讨论的焦点。当初阿里云的“两种云”观点刚刚抛出，业界就一片哗然。青云QingCloud就写了一篇《讨“两种云”檄》，认为阿里云的说法很有问题。实际上，青云QingCloud的核心技术基本都来自于自主研发，实现了虚拟化、软件定义存储和软件定义网络，一步步构建起完整的IaaS层组件、PaaS层服务和应用管理及运营平台架构，并经过大规模用户的长期验证。

整个公有云市场的成熟发展，离不开产业上下游的协同努力，需要市场更加多样化，为用户提供更多选择。

以产品为抓手 满足“多变”用户需求

诚如前面所言，中国公有云市场在不断变化中，用户的需求也在不断变化，作为公有云市场的玩家需要如何在市场立于不败之地呢？那就是以产品为抓手，提供最佳的用户体验，满足客户的需求。

对于一家公有云服务商而言，产品和服务的品类和覆盖面是至关重要的。当前新技术和应用场景层出不穷，公有云服务商应该持续打造丰富多样的产品。比如针对AI和IoT等新技术，不管是阿里云还是腾讯云、百度云等都推出了对应的产品。而针对新的应用场景，比如直播、跨境电商等，金山云、UCloud等瞄准细分市场，打造自己的差异化竞争点。

其实除了这些单一的需求点，用户更需要的是一个端到端的解决方案，来应对自身的业务转型问题，特别是针对行业客户。当前行业数字化转型成为热点，国家在政策层面不断推动企业上云。这对于整个云计算市场是重大利好，对于公有云服务商而言，如何提升产品和解决方案的一站式服务能力也是关键。

行业客户对于云计算的需求不再局限于IaaS，还包括PaaS、SaaS等。所以现在公有云提供商都在主打提供一站式云服务，比如依托华为在芯片、硬件、操作系统、数据库等的技术积累，华为云在软硬件协同一体化等方面具备优势，可以为企业客户提供全堆栈的云服务。

阿里云则提供了丰富的计算和人工智能服务，包括弹性计算、存储、网络、数据库、中间件、大数据、安全等，为客户提供一站式的云服务。

青云QingCloud则将自身的战略定位提升为企业级全栈云ICT服务商，打造企业级全栈云ICT服务矩阵，以一体化ICT架构实现公有云、私有云、混合云和托管云的一致化交付与统一管理，助力企业数字化转型。

以上只是众多公有云提供商的典型代表。云计算改变了资源的交付形式，本质上是为用户提供一个无缝的服务体验。现在的公有云服务商应该思索的不光是产品的种类，更为重要的是思考如何打通各个产品，为用户提供统一的使用体验。

在用户体验上，价格是一个不可逾越的指标。虽说现在价格战不再像前些年那样作为主要的市场竞争手段，但是为用户提供最高性价比的产品和服务应该是公有云服务商孜孜以求的目标。

回顾2018年，我们看到公有云提供商在产品降价方面也是“你方唱罢我登场”。5月，腾讯云宣布新一轮核心产品价格下调，涉及产品包括CVM、CDN、数据库、COS存储等，最高降幅达50%。6月，阿里云在2018云栖大会海峰会上，对相关云产品和云服务进行降价，其中对象存储OSS降价18.9%，表格存储最高降价50%，EOS云服务器全地域降价24%等。

8月，亚马逊AWS宣布将Linux产品价格降低一半，Windows虚拟服务器的产品价格降低三成左右。据统计，亚马逊十年来降价已超过50次。9月，百度在云智峰会上宣布过去一年相关主要产品持续降价，CDN流量价格近期降低42%，BCC云服务器降价达到50%。

就在近日，青云QingCloud也宣布了新一轮的资费下调，云主机价格低至 0.94 折。此次是青云QingCloud历史上的第11次降价，这次优惠活动主打是“国民好云”。何为“国民好云”，说白了就是能让人人用得起的“好用不贵”的有品质的云，让更多企业能够借助云计算实现生产力的提升，并且实现云计算的普及与普惠。

正是用户需求的不断演进推动了整个公有云市场的发展，作为云服务提供商也应该与时俱进，不断优化自身的产品和服务，满足客户需求，为用户提供最佳的使用体验，助力客户业务价值创新。

结语

当前，公有云市场已经不再喧嚣，相关玩家在高速增长的市场中“沉浮”。要想在市场中取得一席之地，公有云服务商需要进一步强化产品组合差异化价值，提升专业服务能力，加强自身产品技术与生态力量协同升级，提升用户体验。